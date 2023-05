FORDREVET: Dette skal være et bilde av ett av de pansrede kjøretøyene de paramilitære gruppene skal ha brukt, ifølge Telegram-kanalen til guvernøren i den russiske regionen Belgorod.

Sabotørenes angrep: − Drevet tilbake til grensen

Det er fortsatt uklart om de to paramilitære gruppene som angrep Russland er beseiret eller trakk seg tilbake. Natt til onsdag var det nye droneangrep i den russiske regionen Belgorod.

Mye er fortsatt uklart etter sabotasjeangrepet inne i Russland mandag og tirsdag.

Russiske myndigheter hevder gruppene som sto bak er beseiret og fordrevet. Talsmenn for gruppene har tilbakevist dette.

Natt til onsdag ble Belgorod-regionen, nær grensen til Ukraina, angrepet med droner. Ni skal være skadet. Det er uklart hvem som står bak.

Russland hevder fortsatt at ukrainske styrker deltok i angrepene, men det tilbakevises av myndighetene i Kyiv.

Institute for the Study of War skriver at gruppene trolig er drevet tilbake til grenseovergangen , men ikke beseiret.

– Det har ikke vært rolig i natt, det har vært et stort antall droneangrep. Men luftforsvarssystemet har tatt seg av de fleste av dem, skriver Belgorod-guvernør Vjatsjeslav Gladkov i sosiale medier onsdag morgen, melder NTB.

TRUFFET: Dette bildet viser militære kjøretøy som skal være truffet av russiske luftangrep i Grajvoronskij i Belgorod, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Brukte kampfly

Det russiske forsvarsdepartementet sa natt til onsdag at Russland brukte kampfly og artilleri for å nedkjempe «ukrainske nasjonalister» i Belgorod.

Departementet hevdet tirsdag også at over 70 angripere er drept, og at gruppen er «eliminert», uten at opplysningene er bekreftet fra uavhengig hold.

Hele ni russiske landsbyer ved grensen til Ukraina skal ha blitt evakuert som følge av kampene, som brøt ut mandag.

– De gjenværende krigerne ble drevet tilbake til ukrainsk territorium, der de fortsatte å bli truffet av ild helt til de var fullstendig eliminert, heter det i en uttalelse.

PR-BILDE: Denne velregisserte, lyssatte videoen publiserte gruppen Legionen for frihet for Russland på Telegram. Her proklamerer de at Russland vil bli fritt.

Ukrainske myndigheter hevder på sin side at det er snakk om russiske geriljagrupper som kjemper mot regimet til president Vladimir Putin.

To grupper som kaller seg Legionen for frihet for Russland (LSR) og Russisk frivillighetskorps (RVC) har lagt ut meldinger og videoer i sosiale medier der de hevder å være russere som vil frigjøre Russland.

Begge gruppene har baser i Ukraina og kjemper på ukrainsk side av krigen

Ilya Ponomarjov, politisk representant for LSR sa tirsdag ettermiddag til VG at de ikke er beseiret.

– Vi har frigjort en del av Russland. Det er en liten del, men dette er bare begynnelsen, sa han i et intervju med VG.

PÅ GRENSEN: Tirsdag ble dette bildet spredt på Telegram som skal vise Legionen for frihet for Russland inne i Russland. VG har stedsverifisert bildet til den russiske grensestasjonen Grayvoron.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov har svart slik på meldingene om at det er etniske russere som står bak.

– De er ukrainske krigere fra Ukraina. Det er mange etniske russere som bor i Ukraina. Men de er fortsatt ukrainske militante, svarte Peskov.

Det er blitt hevdet at sabotørene brukte pansrede kjøretøy som Ukraina har fått fra USA. Men amerikanske myndigheter gikk i natt ut og sa at de ikke oppfordrer eller støtter angrep over grensen, melder BBC.

Info Dette har skjedd Den russiske regionen Belgorod ble mandag angrepet av det Russland hevder er ukrainske sabotører. Russiske myndigheter hevder tirsdag at en «antiterroroperasjon» pågår.

Ukrainske myndigheter benekter at de har noe å gjøre med angrepene, som ifølge dem er utført av russiske grupper som kjemper et væpnet opprør mot den russiske staten.

Ifølge russiske myndigheter skal flere personer være såret og minst én drept i et angrep mot en liten by kalt Gravjoron, som ligger bare 5 kilometer fra den ukrainske grensen.

Det russiske forsvarsdepartementet hevdet tirsdag at gruppene var drevet ut av Russland, og 70 angripere drept. Men dette tilbakevises av de paramilitære selv. Kilde: NTB Vis mer

Nynazister i ledelsen

Journalist Michael Colborne i gravenettstedet Bellingcat har tvitret om en video som er lastet opp av den ene gruppen som skal være involvert, RVC.

Gruppen er dannet av russiske høyreekstremister som motsetter seg president Vladimir Putin, og sier de står på ukrainsk side i krigen.

Colborne, som leder Bellingcat-gruppen som overvåker høyreekstreme grupper, skriver at de to i videoen er lettgjenkjennelige for folk som har oversikt over de «russiske høyreekstremistene som har oppholdt seg i Ukraina».

Ifølge Belligcats Aric Toler er en av de russiske krigerne som har publisert en video fra operasjonen Alexey Levkin, en nynazist som flyttet fra Russland for mange år siden. Ifølge Toler har han ledet en nynazistisk gruppe som tidligere blant annet har kalt Anders Behring Breivik «en helt».

Les mer om de to gruppene i faktaboksen under:

Info Dette vet vi om sabotørene Legionen for frihet for Russland og Russisk frivillighetskorps sier de sto bak angrepene i det russiske fylket Belgorod. Det er få opplysninger om hvordan gruppene blir finansiert, hvor mange medlemmer de har, og hva slags støtte de får fra Ukraina. Russisk frivillighetskorps (RVC): * Består av russere som har kjempet i og for Ukraina – mot Russland. * Ble stiftet av en ytterliggående russisk høyrenasjonalist, Denis Kapustin – også kjent som Denis Nikitin – i august 2022. Russland har stemplet ham som terrorist. * Hevder å stå bak væpnede operasjoner i russiske Brjansk i mars og i Belgorod 22.–23. mai. * Er ifølge ukrainsk etterretning en uavhengig undergrunnsgruppe i Russland, med en enhet i den ukrainske fremmedlegionen. Det avviser fremmedlegionen. * En video som ble lagt ut av RVC mandag, viser to menn som hevder de har kapret et pansret russisk personellkjøretøy. Reuters har identifisert en av mennene som Ilja Bogdanov, en russisk statsborger som fikk ukrainsk statsborgerskap i 2015 etter å ha kjempet på ukrainsk side mot russiskstøttede separatister øst i Ukraina. Legionen for frihet for Russland (LSR): * Oppgir at den ble dannet våren 2022 fordi russere ønsket å kjempe med det ukrainske militæret mot «Putins væpnede gjeng». * Politisk leder er den tidligere parlamentarikeren Ilja Ponomarjov, den eneste parlamentarikeren som stemte mot Russlands annektering av Krim-halvøya, og som senere flyttet til Ukraina. * Sier at den samarbeider med ukrainske styrker og opererer under ukrainsk kommando. Har tatt ansvaret for angrepet i Belgorod og deltar også i kampene øst i Ukraina. * En talsperson for ukrainsk etterretning har sagt at angrepene i Belgorod kun involverer russiske statsborgere, og at målet er å etablere en «sikkerhetssone» for å beskytte sivile ukrainere. Kilde: NTB, Reuters og AFP Vis mer