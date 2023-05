BLE TI MÅNEDER GAMMEL: Politiet har frigitt dette bildet av lille Finley Boden.

Dømt til livstid i fengsel for drapet på sønnen

Ti måneder gamle Finley Boden døde 1. juledag 2020.

I en domstol i Derby i England ble et foreldrepar fredag dømt til livstid i fengsel for å ha drept sin ti måneder gamle sønn.

30 år gamle Stephen Boden må sitte fengslet i minst 29 år, mens 22 år gamle Shannon Marsden har fått en minstetid på 27 år, skriver Guardian.

– De utsatte sin sønn for grusomheter vi ikke kan forestille oss, sa dommeren Justice Tipples da dommen ble lest opp.

Hadde 130 skader

Da Finley Boden døde bare ti måneder gammel, hadde han 130 ulike skader, kriver politiet i en pressemelding.

Ifølge dommen ble den lille gutten utsatt for gjentatt, alvorlig vold i tiden før han døde. Begge foreldrene er dømt for å ha vært delaktige i volden.

– I dag har vi sett en mor og en far bli fengslet for det som helt enkelt er en ufattelig kriminell handling, sa politietterforsker Stephen Shaw etter at foreldrene fikk sin straff.

– I løpet av litt mer enn én måned utsatte de ham for skader som resulterte i 57 brudd rundt omkring på den lille kroppen hans.

DØMT FOR DRAP: 30 år gamle Stephen Boden og 22 år gamle Shannon Marsden.

Foreldrene har begge nektet for å ha drept sønnen. De ble funnet skyldige av en jury i april, før selve straffeutmålingen falt fredag.

– Skadene er blant de verste jeg har sett i min 27 år lange karriere som politi, sier politietterforsker Paul Bullock ved det lokale politiet i Derbyshire til Guardian.

Ifølge avisen har saken skapt debatt i Storbritannia: Familien hadde nemlig gjentatt kontakt med myndighetene i tiden før Finley Boden ble funnet død.

Fordi foreldrene var kjent som rusmisbrukere, ble gutten tatt fra dem allerede ved fødselen. Etter ni måneder avgjorde en familiedomstol at foreldrene kunne få ham tilbake, skriver BBC.

39 dager senere var han død.