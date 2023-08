BLE 20 ÅR GAMMEL: Vanessa Guillén ble drept mens hun tjenestegjorde i det amerikanske militæret.

Drapet på Vanessa Guillén: Kvinne dømt til 30 års fengsel

Drapet på den amerikanske soldaten Vanessa Guillén rystet USA i 2020. Cecily Aguilar innrømmet i retten å ha hjulpet sin daværende kjæreste med å skjule den døde kroppen.

Den amerikanske soldaten Vanessa Guillén, som var utplassert i militærleiren Fort Hood utenfor Austin i Texas, ble først meldt savnet 22. april 2020.

Over to måneder senere, den 30. juni, ble det funnet levninger etter et menneske ved en elv, nesten 5 mil unna militærleiren. Fire dager etterpå bekreftet forsvaret at det var savnede Guillén som var funnet.

Ifølge familien hadde 20-åringen fortalt om gjentatte episoder med seksuell trakassering i militærleiren.

Drapet på den kvinnelige soldaten førte til protester blant tjenestegjørende og kvinner tilknyttet det amerikanske forsvaret, og har ført til endringer i hvordan militæret behandler ofre for seksuelle overgrep og hvordan de etterforsker slike saker i egne rekker, skriver Washington Post.

Hovedmistenkte i drapssaken var en annen soldat i leiren, den da 20 år gamle Aaron David Robinson. Robinson rømte fra leiren like etter at siktelsen ble kjent, og ifølge etterforskerne tok han livet sitt kort tid etter.

Les også Drap, overgrep og tragedier: Hva er det med Fort Hood? Massedrap, seksuell trakassering og organisert prostitusjon. Lik som på mystisk vis dukket opp utenfor basen.

Mandag ble Robinsons daværende kjæreste, Cecily Aguilar, dømt til 30 års fengsel for sin rolle saken. Hun er nå 25 år gammel, skriver Washington Post.

Aguilar erklærte seg i retten skyldig i å ha hjulpet sin daværende kjæreste med å partere og å skjule liket av Guillén , skriver ABC News.

– Vi håper dagens dom gir en følelse av rettferdighet for Guillén -familien, som har måttet gå gjennom svært mye smerte de siste årene, sier statsadvokat Jaime Esparza i Texas i en uttalelse.

– Aguilars handlinger kan ikke forsvares, og hun vil nå møte maksimumsstraffen for valgene hun tok, legger han til.

Advokaten Natalie Khawam, som representerer Vanessa Guilléns familie, sier til Washington Post at de er lettet.

– Det har vært en lang vei, men vi kan endelig feire at rettferdigheten har seiret for Vanessa.