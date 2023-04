GJENFORENT: Jordskjelvrammede Yasemin Begdas ble nylig gjenforent med sin datter Vetin på sykehuset i Adana i Tyrkia.

Mor og barn gjenforent nesten to måneder etter jordskjelv­katastrofen i Tyrkia

En mor har blitt gjenforent med babyen sin i det sørlige Tyrkia, nesten to måneder etter at jordskjelv­katastrofen skilte dem fra hverandre.

Den tårevåte gjenforeningen fant sted på et sykehus i Adana over 54 dager etter at mor og datter ble revet fra hverandre søm følge av jordskjelvet 6. februar.

Det var en DNA-test som bekreftet at de to var i slekt, etter at myndighetene fant ut at moren Yasemin ikke var død slik de først hadde trodd.

– En av verdens mest uvurderlige oppgaver er å gjenforene en mor med barnet sitt. Å få være en del av den lykken betydde mye for oss, sier Tyrkias familieminister Derya Yanik.

Det var hun som overrakte barnet tilbake til sin mor, med kameraer til stede for å fange det hele.

Fløy ut barn med eget fly

Mange barn og spedbarn ble reddet ut av ruinene etter bygningene som kollapset i Tyrkia.

I Kahramanmaraş i Tyrkia ble 16 babyer reddet fra ruinene, og evakuert med Tykrias president Recep Tayyip Erdoğans presidentfly til hovedstaden Ankarra.

Presidentens kone Emine Erdoğan ble også avbildet mens hun besøkte babyene på sykehuset.

– De er i statens trygge hender, sa hun da.

Evakueringen av de 16 babyene skjedde etter mye kritikk mot Erdoğans håndtering av katastrofen.

Da sa opposisjonen i Tyrkia og de berørte i kriseområdene har ment hjelpeinnsatsen var for treg og utilstrekkelig, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

VG var til stede da 14 år gamle Ali Saribay ble funnet i live 66 timer etter han ble begravd under det som en gang var familiens hjem i fjellandsbyen Antakya i Tyrkia.

Mysterium

Den tre og en halv måned gamle babyen, kalt Vetin, ble omtalt som et mirakel da redningsmannskaper fant henne uskadet i ruinene av en kollapset bygning i Hatay-provinsen i Tyrkia, over fem dager etter jordskjelvet.

Vetin ble kalt «Gizem» eller «mysterium» av helsemyndighetene, da ingen forsto hvordan hun fortsatt kunne være i live eller visste om noen andre i familien hennes hadde overlevd katastrofen.

Siden jordskjelvet har hun blitt ivaretatt av tyrkiske myndigheter i Ankara.

Ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu døde Vetins far og to brødre i jordskjelvet.

Skjelvet er det dødeligste i verden på over ti år, og har tatt livet av over 50.000 mennesker i Tyrkia og Syria.

Jordskjelvet er det kraftigste på 100 år i landet.