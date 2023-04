SENDES UT: 15 medarbeidere ved Russlands ambassade i Norge får beskjed om å forlate landet. De skal alle være knyttet til russisk etterretning mot Norge.

UD kaster ut 15 russiske diplomater

15 russiske diplomater erklæres uønsket i Norge, og må forlate landet. Russlands ambassadør til Norge, Tejmuraz Ramisjivili, har torsdag formiddag vært hos UD og fått denne beskjeden, får VG opplyst.

Dette er største runden med «utvisninger» som Norge har iverksatt mot Russland noensinne.

At 15 personer nå erklæres uønsket, betyr at Russlands diplomatiske representasjon i Norge reduseres fra om lag 40 personer, til rundt 25. Tallet inkluderer ambassaden i Oslo, og generalkonsulatene i Barentsburg og Kirkenes.

– De 15 etterretningsoffiserene erklæres uønsket fordi de har bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Ifølge nyhetsbyrået Tass varsler Russland svar på utvisningen.

– Den russiske føderasjonen vil gi et passende svar, heter det i en uttalelse til nyhetsbyrået fra det russiske utenriksdepartementet.

Regjeringen vil holde en pressekonferanse om sitt vedtak senere torsdag.

Regjeringens beslutning bygger på at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til en økt etterretningstrussel fra Russland.

– Dette er et viktig tiltak for å motvirke og redusere omfanget av russisk etterretningsvirksomhet i Norge, og dermed sikre våre nasjonale interesser, sier Huitfeldt.

VG får opplyst at ambassadør Ramisjivili ikke er på listen blant de som nå må forlate Norge.

MISTER 15 DIPLOMATER: den diplomatiske staben til Russlands ambassadør Tejmuraz Ramisjivili, til høyre, krympes kraftig etter dagens beslutning i UD. Her er ambassadøren sammen med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Kirkenes i 2019.

Hundrevis utvist

Siden Russlands invasjon av Ukraina er omkring 400 russiske diplomater blitt utvist fra vestlige land. Samtlige mistenkes å være etterretningsagenter for de russiske etterretningstjenestene.

Det fremgår ikke av pressemeldingen hvilken russisk etterretningstjeneste diplomatene knyttes til. I utlandet er både den sivile etterretningstjenesten SVR og den militære etterretningstjenesten GRU aktive.

Den brasilianske gjesteforskeren Jose Asis Giammaria, som i fjor ble pågrepet i Tromsø, er ifølge PST i realiteten den russiske spionen Mikhail Mikusjin.

Mikusjin knyttes til GRU.

Siden Russlands invasjon av Ukraina er en rekke russiske spioner i dypt dekke blitt avslørt.

Aktivitet over mange år

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sier utenriksministeren.

– PST henviser til UD i denne saken i dag, sier Martin Bernsen Seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste til VG.

Politiets sikkerhetstjeneste har i flere år beskrevet Russlands ulovlig og uønskede etterretningsaktivitet i Norge gjennom sine nasjonale trusselvurderinger.

– Det er riktig og nødvendig, sier Ine Eriksen Søreide til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere og viser til utenriksministerens pressekonferanse. Hun vil ikke kommentere om hun ble informert på forhånd.