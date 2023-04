SKAL VÆRE SYK: Ifølge de lekkede Pentagon-dokumentene skal Putin ha kreft.

Tysk magasin: Lekkede dokumenter hevder at Putin har kreft

Den russiske presideten Vladimir Putin skal ha hatt en planlagt cellegiftbehandling 5. mars, ifølge de lekkede dokumentene.

Det er det tyske magasinet Focus som skriver at de lekkede Pentagon-dokumentene skal hevde at Russlands president Vladimir Putin har kreft.

Ifølge magasinet står det at Putin skulle ha fått cellegift 5. mars.

VG har ikke sett de aktuelle dokumentene selv, og har derfor ikke kunnet verifisere dette på egenhånd.

Ryktene om Putins helse har svirret siden starten av krigen.

Det er blitt hevdet gjentatte ganger at det russiske presidenten har kreft, Parkinsons sykdom og andre sykdommer. Men det er aldri blitt bekreftet av Putin eller Kreml.

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko mente Putin så trøtt ut da de to møttes forrige uke:

Det har gått mange rykter om Putins helse i vestlige medier gjennom 2022. I juni siterte Newsweek amerikansk etterretning på at presidenten har blitt behandlet for kreft. Dette har aldri blitt bekreftet av Kreml.

Det har flere andre ganger også blitt hevdet at Putin har blitt behandlet for kreft. Ukrainas etterretningssjef er blant dem som har påstått det.

Det danske Forsvarets Efterretningstjeneste har tidligere sagt at de tror Putin tok sin beslutning om invasjon i Ukraina da han var påvirket av en type kreftmedisin som blant annet gir den bivirkning at du kan få en form for stormannsgalskap.

Den russiske presidenten har vært svært forsiktig og gikk lenge langt i å beskytte seg mot coronasmitte.

Da Putin og og den franske presidenten Emmanuel Macron møttes i Moskva før Russland invaderte Ukraina, vakte den fysiske avstanden mellom de to lederne stor oppsikt.

