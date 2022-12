SHOULD I STAY OR SHOULD I GO: Det er det Elon Musk ønsker å finne ut av i sin nyeste Twitter-avstemming.

Elon Musk spør Twitter-brukerne: − Bør jeg gå av?

Samtidig som bildet av Elon Musk og Donald Trumps svigersønn fra VM-finalen vekker oppsikt, har Twitter-sjefen lagt ut en ny avstemming – om seg selv.

Etter at Elon Musk tok over som Twitter-sjef i slutten av oktober, har det ikke manglet på antall avstemminger.

Senest i november gjenopprettet han kontoen til Donald Trump, etter at brukerne stemte for at de ville ha den tidligere presidenten tilbake på plattformen.

Natt til mandag har han startet en ny avstemming – men denne gangen handler den om han selv.

«Bør jeg gå av som sjef for Twitter?«, skriver Elon Musk over avstemmingen, som startet klokken 00.20 og avsluttes klokken 11.20 norsk tid.

Twitter-sjefen lover at han vil gjøre det som resultatene viser.

På nåværende tidspunkt ønsker flertallet at han går av.

«Som uttrykket sier, vær forsiktig med hva du ønsker deg, for det kan hende du får det», skriver han i en Twitter-melding en halvtime etter at avstemmingen startet.

Sett sammen med Kushner

Avstemmingen kommer ikke mange timene etter søndagens VM-finale i Qatar.

«Kunne ikke bedt om en bedre kamp. Utrolig spilt av Argentina og Frankrike!!!!», tvitret Musk kort tid etter at kampen var avgjort.

Etter en nervepirrende straffesparkkonkurranse var det til slutt Argentina som stakk av med VM-gullet – for første gang siden 1986.

Nærmere 90.000 var ifølge arrangøren samlet på tribunen for å se den elleville finalen. Og én av dem var altså Musk.

På bilder som en fotograf har tatt for nyhetsbyrået Reuters, ser man Twitter-sjefen sammen med Jared Kushner, som er gift med Ivanka Trump.

Bildet av Elon Musk og Jared Kushner har blitt publisert i flere medier.

Utestengte journalister

At Elon Musk viser seg offentlig på tribunen i Qatar, skjer samme uke som en rekke journalister fra amerikanske medier ble utestengt fra Twitter.

Årsaken skal ha vært at en Twitter-konto, som også ble stengt, fortløpende delte posisjonen til Musks privatfly.

Informasjonen om hvor han befant seg skal ha blitt delt videre av disse journalistene, hevdet Musk.

Mange av journalistenes kontoer ble gjenåpnet lørdag etter at Musk holdt avstemning for Twitter-brukerne, hvor flertallet stemte for å gjøre det umiddelbart.