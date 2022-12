«Problembarnet» Anna skulle helbredes. I stedet fikk hun PTSD

Anna Gozun (16) ble mobbet og slet med angst og depresjon. Foreldrene trodde de hadde funnet det perfekte behandlingsstedet for datteren, men «hjelpen» skulle bli et mareritt for Anna og mange andre tenåringer.

Det var en tidlig februarmorgen i 2012. På soverommet i Anna Gozuns hjem i Austin, Texas, ble hun vekket av to fremmede menn.