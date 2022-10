KRIGSHERRENE: President Vladimir Putin og hans forsvarsminsiter Sergej Sjojgu.

Avviser blankt påstander om «skitten bombe»

Russlands forsvarsminister hevder Ukraina vil bombe og skylde på Russland i et møte med Nato. Påstandene avvises som absurde.

Publisert: Nå nettopp

Det var i et sjeldent telefonmøte med sine motparter fra USA, Storbritannia, Frankrike og Tyrkia de oppsiktvekkende uttalelsene falt.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu uttrykte bekymring for «mulige ukrainske provokasjoner, inkludert en «skitten bombe» med radioaktivt materiale». Det skriver AP.

Ministeren la ikke frem noen bevis for at noe slikt er på trappene.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace avviste påstanden kontant, og advarer om at Russland kan bruke slike falske anklager som påskudd for videre opptrapping.

Tankesmien The Institute for the Study of War skrev forrige uke om russiske planer for en «falsk flagg»-operasjon i Kherson.

Også talsperson Adrienne Watson for USAs nasjonale sikkerhetsmyndighet avviste det de omtaler som «åpenbart falske anklager».

– Verden vil avsløre ethvert forsøk på å bruke slike anklager som påskudd for videre eskalering, sier hun.

SJELDEN TELEFONPRAT: Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace var på tråden med sin russiske motpart Sergej Sjojgu søndag.

Etter Sjojgus uttalelser har USA, Storbritannia og Frankrike sendt ut en felles pressemelding hvor Sjojgus påstander avvises.

Også president Zelenskyj har kommentert påstandene.

– Dersom det er noen som kan komme til å bruke atomvåpen i denne delen av Europa kan det bare komme fra én kilde - og den kilden er den som beordret kamerat Sjojgu om å ringe hit eller dit, sier Zelenskyj ifølge Al Jazeera. Med åpenbar referanse til president Vladimir Putin.

Utenriksminister Dmytro Kuleba sier Sjojgus påstander er like absurde som de er farlige .

Han understreker at Ukraina ikke har atomvåpen, at landet er forpliktet av ikke-spredningsavtalen og sier:

– Dessuten, Russland beskylder ofte andre for hva de selv planlegger å gjøre.

Noe av den samme diskusjonen skjedde i april da Russland spredde udokumenterte påstander om at Ukraina bygget biologiske våpenprogram.