GA FORKLARING: Lite er kjent om innholdet, men den tidligere presidenten har vært gjennom en utspørring etter voldtektsanklager fra en forfatter.

Trump forklarte seg om voldtektsanklager

Den tidligere presidenten måtte forklare seg etter at forfatteren E. Jean Carroll hevdet at Trump voldtok henne på 1990-tallet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I forrige uke ble det besluttet at det ikke var aktuelt å utsette vitnemålet til Donald Trump i det sivile søksmålet. Trumps advokater har i lang tid forsøkt å få utsatt.

Trump har blankt avvist anklagene om at han skal ha voldtatt forfatteren i prøverommet på et kjøpesenter. Han omtaler det som en bløff og en løgn.

– Jeg har aldri møtt denne personen i mitt liv, sa han i 2019.

Carroll gikk offentlig med anklagene i 2019 da Trump fortsatt var president, og onsdag fikk hennes advokater mulighet til å spørre ut den tidligere presidenten under ed, skriver AP.

FORFATTER: E. Jean Carroll har forklart i boken «What Do We Need Men For?» at hun traff Donald Trump på et varehus i 1995 eller 1996.

Det er ikke kjent hvordan utspørringen gikk, men Carrolls advokater har uttalt seg i etterkant.

– Vi er fornøyde med at vi på vegne av vår klient, E. Jean Carroll, fikk mulighet til å høre Trumps vitneforklaring, sier en talsperson for advokatfirmaet Kaplan, Hecker & Fink.

Trumps advokater har ikke uttalt seg om hvordan utspørringen gikk. Det er heller ikke kjent om Trump møtte opp personlig eller om utspørringen ble gjort på andre måter.

Trumps utsagn i utspørringen kan potensielt bli brukt som bevis i et sivilt søksmål, men Trump kan ikke bli siktet for noe siden foreldelsesfristen har utløpt. Det eksisterer i utgangspunktet en samme type foreldelsesfrist for seksuelle overgrep for sivile søksmål.

Men en ny lov i New York ga imidlertid offer for seksuelle overgrep et vindu på ett år til å saksøke sine overgripere for tidligere ugjerninger, skriver CBS.

Dette «vinduet» åpener i november, og Carrolls advokater har forklart at hun har planer om å fremme et slikt søksmål.

Derfor har Carroll i stedet valgt å saksøke Trump for æreskrenkelser etter at han blankt avviste anklagene da de ble fremsatt i 2019.