Stoltenberg: Nato sender anti-drone-våpen til Ukraina

BRUSSEL (VG) Russland har angrepet mål i Kyiv og Odessa med iransk-produserte «kamikaze»-droner torsdag. Nå lover Nato-sjef Jens Stoltenberg at Nato vil levere anti-drone våpen til Ukraina om kort tid.

Russiske myndigheter har tidligere denne uken sagt at da massive angrepene mot byer i Ukraina med missiler og droner, er et direkte svar på at bruen mellom Krim og det russiske fastlandet ble skadet i et bombeangrep for få dager siden.

Dette var fjerde dagen med tunge angrep mot mål i hele Ukraina.

Natos generalsekretær sa torsdag ettermiddag at Nato om kort tid vil sende utstyr til Ukraina som kan skyte ned droner - både russiske og Iran-produserte droner.

– Nato vil om kort tid leverte anti-drone-utstyr til Ukraina, sa Stoltenberg.

Nato vil også bidra med drivstoff, vinter-bekledning og medisinsk utstyr, opplyste Stoltenberg på en pressekonferanse etter et to dagers forsvarsministermøte i Brussel.

– Dette kommer i tillegg til allierte lands donasjoner av artilleri, luftvern og pansrede kjøretøyer, sa Nato-sjefen.