EUs felles påtalemyndighet skal etterforske om alt gikk riktig for seg da det ble kjøpt milliarder av doser med covid-19-vaksine fra Pfizer/Biontech våren 2021.

EUs vaksinekjøp etterforskes

EUs felles påtalemyndighet har åpnet etterforskning av EU-kommisjonens anskaffelse av coronavaksiner verdt milliarder av euro.

NTB

Publisert: Nå nettopp

– Denne eksepsjonelle bekreftelsen kommer etter at det har vært ekstremt stor offentlig interesse, heter det i en knapp uttalelse fra EUs påtalemyndighetskontor EPPO fredag.

– Ingen ytterligere detaljer vil bli offentliggjort på dette stadiet, tilføyer EPPO.

Det er uklart hva eller hvem som er målet for etterforskningen.

EU-kommisjonen har forhandlet fram og oppfylt kontrakter for flere hundre millioner vaksinedoser på vegne av EU. De 27 medlemslandene har selv vært ansvarlige for å kjøpe vaksinene fra EUs sentrale lagre.

Norge har også deltatt i EUs vaksinesamarbeid og har fått tilgang til coronavaksiner til den norske befolkningen gjennom en avtale med EU.

Tekstmeldinger

En avtale med Biontech/Pfizer om kjøp av 1,8 milliarder doser fra våren 2021 har vært gjenstand for spesiell offentlig oppmerksomhet. Verdien på avtalen ble i sin tid anslått å være 35 milliarder euro.

The New York Times har skrevet at personlig kontakt mellom Pfizer-sjef Albert Bourla og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen var nødvendig for å spikre avtalen.

Journalister har ikke fått innsyn i tekstmeldinger utvekslet mellom de to, på tross av anmodninger om offentlig innsyn.

Etterforsker blant annet korrupsjon

En talsperson for EU-kommisjonen sier til nyhetsbyrået AFP at alle spørsmål må rettes til EPPO, ettersom det er en uavhengig påtalemyndighet.

– Med hensyn til sms-saken vil jeg understreke at presidenten ikke forhandlet fram kontraktene, tilføyer talspersonen.

EPPO ble åpnet i 2021 med hovedkvarter i Luxembourg. Organet har fullmakt til å etterforske og føre for retten saker som gjelder kriminalitet der EU-budsjettet er involvert, for eksempel saker der det er snakk om korrupsjon eller misbruk av EU-midler.

Så langt er 83 prosent av EUs befolkning fullvaksinert mot covid-19.