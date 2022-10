AKTIVIST: Menneskerettsarbeider og journalist Aleh Razhkou treffer VG hos Helsingforskomiteen i Oslo.

Tror «Luka» dras motvillig inn i Putins krig

Russlands Vladimir Putin forsøker å presse nabolandet Belarus til å gi ham økt støtte i krigen. Men det kan bli politisk selvmord for landets diktatoriske leder, mener en aktivist fra landet.

Høsten 2020. Voldsomme demonstrasjoner raser i Minsk og andre byer i Belarus.

At president Aleksandr Lukasjenko hadde erklært en tvilsom valgseier, fikk det til å koke over for enorme folkemengder. De som våget å vise motstand, ble slått ned på med voldsom kraft.

Arresterte demonstranter fortalte VG skrekkhistorier og sendte gruvekkende bilder.

For menneskerettsaktivist og journalist Aleh Razhkou ble opprørsbølgen den siste han deltok i, etter mer enn et tiår i konflikt med regimet. Han flyktet til Kyiv, i Ukraina.

– Vi som flyktet fra Lukasjenko ble tatt imot med åpne armer i Ukraina. Det er utrolig trist at vårt eget land nå sier det vil støtte Russland mer i krigen mot Ukraina, sier Razhkou til VG.

TO GODE VENNER: Russlands president Vladimir Putin i en litt anstrengt omfavnelse med president i Belarus, Aleksandr Lukasjenko. Men hvor stor støtte Putin egentlig vil få av Lukasjenko er uklart.

Hevder Ukraina er en fare

Mandag ble det kjent at Lukasjenko, eller «Luka» som han kalles i eget land, vil utplassere felles styrker med Russland på grensen til Ukraina. Han hevder at det gjøres fordi Ukraina forbereder et angrep mot landet.

– Propagandaen fra regimet er veldig kraftfull. Målet har i årevis vært å hjernevaske befolkningen, og slå ned på frie medier. Nå spres løgn om at Ukraina er en fare for Belarus, sier Razhkou.

– Men befolkningen i Belarus har ingen grunn til å ønske en krig med Ukraina, utdyper han.

Myndighetene i Belarus sier at fellesstyrken som er opprettet med Russland kun skal brukes til forsvar. Formålet skal være «å gi en tilstrekkelig respons på hendelser nær våre grenser».

– Det kan være man hevder at Ukraina angriper Belarus med raketter, men Ukraina har ingen grunn til å gjøre det, sier Razhkou.

I begynnelsen av krigen angrep russiske soldater Kyiv fra Belarus. Det har også blitt skutt raketter inn i Ukraina fra landet. Men Belarus har aldri deltatt med tropper.

Info Fakta: Fra Hviterussland til Belarus ** I mai avgjorde Utenriksdepartementet at Hviterussland skal kalles Belarus på norsk. ** Dette er i tråd med at demokratibevegelsen i landet har tatt til orde for at det internasjonale samfunn skal endre bruken av Hviterussland til Belarus. ** Fremhevingen av Belarus og belarusisk som noe distinkt forskjellig fra Russland og russisk er viktig for denokratibevegelsen, og det ble oppgitt som grunnen til at den norske regjeringen endret skrivemåte. ** VG har også endret skrivemåte etter at UD gjorde det, i likhet med NTB og de fleste norske medier. Vis mer

Razhkou tror vanlige folk i Belarus vil motsette seg å delta i krigen, dersom det går så langt. De har sett hvor ille det går for russiske tropper, og det er stor motvilje dersom mobilisering innføres for å tvinge menn inn i hæren.

– Jeg tror ikke «Luka» egentlig ønsker å delta i en slik krig. Han har vært skeptisk lenge, men han blir presset av Putin.

Russland har hevdet at de fire regionene i Ukraina som er blitt annektert, annektert,Å annektere betyr å erobre et område, og hevde at det er sitt. Russland har ikke kontroll over hele områdene de nå har annektert. Det gjelder fylkene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja. Det internasjonale samfunnet fordømmer den russiske annekteringen. allerede er med i en allianse der Russland og Belarus inngår.

– Putin vil dra Belarus inn i krigen. Lukasjenko er egentlig bare opptatt av å holde på makten, men han er avhengig av Putins støtte, politisk og økonomisk.

PROTESTER: Demonstranter i Minsk i november 2020 viser hva de synes om vennskapet mellom Putin og Lukasjenko.

Kjenner fredsprisvinneren

Journalisten fra Belarus flyktet videre fra Kyiv til London én uke før krigen begynte i februar.

Nå er det uklart om han kan vende tilbake: Ukraina er blitt mye mer skeptisk til alle som kommer fra Belarus, og flere eksil-belarusere er blitt nektet innreise.

Skepsisen kom også til syne da en av president Zelenskyjs rådgivere kom med en syrlig kommentar til at menneskerettsforkjempere fra Ukraina, Russland og Belarus fikk Nobels fredspris sammen.

– I Ukraina føler de at vi i Belarus ikke gjorde nok for å stanse krigen. Jeg har forståelse for deres skuffelse, men det er trist at det er slik. Det er vondt at alle fra Belarus på en måte holdes som medskyldige, særlig når man har viet livet til kamp mot regimet, sier Razhkou.

PRISVINNER: Aktivisten Ales Bjaljatski fra Belarus er én av tre vinnere av Nobels fredspris, kunngjort fredag i forrige uke. Bildet er fra 2011 - men Bjaljatski ble fengslet på nytt i 2020.

Én av de tre vinnerne er den fengslede Ales Bjaljatski, som leder organisasjonen Vjasna.

– Jeg har intervjuet ham flere ganger. For en utrolig modig mann. Etter demonstrasjonene i 2020 visste han at han ville bli arrestert. Jeg vet at han flere tryglet ham om å forlate landet, men han ble værende.

– Jeg håper fredsprisen gir arbeidet til Vjasna økt oppmerksomhet. Kanskje får Bjaljatski en form for beskyttelse gjennom prisen, og presset på å løslate ham øker.

Men samtidig er fredsprisvinneren blitt enda mer verdifull som politisk fange, påpeker Razhkou.

UTSATT: Aleh Razhkou opplevde at det belarusiske sikkerhetspolitiet KGB brukte hans seksuelle legning for å sverte ham.

Forsøkt rekruttert

Razhkou kom selv tidlig i konflikt med regimet.

Han skulle akkurat uteksamineres fra journalistskolen, da det belarusiske sikkerhetspolitiet KGB forsøkte å rekruttere ham. Han takket nei, og gikk ut med saken offentlig.

– Jeg ble enda mer opptatt av å være en regimekritisk journalist.

For å hevne seg, lekket KGB hets om hans seksuelle legning på internett.

– Samfunnet i Belarus er ekstremt homofobisk, så de forsøkte å sverte meg som journalist ved å fremstille meg som en pervers.

Hele det skeive miljøet i Belarus er under et ekstremt press, forklarer Razhkou.

– Regimet jakter på homofile. Det skyldes delvis at LHBT+-bevegelsen var aktive under demonstrasjonene i 2020, og delvis fordi regimet vil bruke fordommer mot skeive til å skape hat og splittelse.

PS: Fredag varsler Belarus at landet har iverksatt det de kaller en antiterroroperasjon og høynet beredskapen i de militære styrkene, ifølge offisielle uttalelser.

I et intervju med den russiske avisa Izvestia beskylder Belarus' utenriksminister Vladimir Makej Ukraina for «provokasjoner» og sier at dette er årsaken til operasjonen.

– Vi har faktisk informasjon om at provokasjoner er planlagt fra visse naboland, inkludert okkupasjon av enkelte deler av belarusisk territorium, sier han til avisa.

Blant annet vil grensekontrollen bli skjerpet, sier Makej.