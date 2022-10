UTSATT: Kjernekraftverkene, som dette i Escenbach i Tyskland, er utsatt for ekstremvær, ifølge en ny rapport.

Ny klimarapport advarer: Kraftverkene står i fare

For å nå klimamålene må energien vi får fra fornybar energi dobles i løpet av de neste åtte årene. Hvis ikke kan det skade energisikkerheten, advarer Verdens meteorolog-organisasjon (WMO).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Tilførselen av strøm fra rene energikilder må dobles innen de neste åtte årene for å begrense den globale oppvarmingen. Hvis ikke dette skjer, er det en risiko for at klimaendringer, mer ekstremvær og vannmangel vil skade energisikkerheten vår, og til og med sette fornybar energi i fare.

Det er konklusjonen i Verdens meteorolog-organisasjons (WMO) årlige klimarapport, som ble lansert tirsdag. I år har WMO fokusert på energisektoren.

– Endrer seg foran øynene våre

– Energisektoren står bak rundt tre fjerdedeler av de globale klimagassutslippene. Hvis vi skal kunne ha det bra i det 21. århundre, er det helt avgjørende å bytte til rene former for energiproduksjon, som sol-, vind- og vannkraft, og å øke energieffektiviteten, sier WMOs generalsekretær, professor Petteri Taalas, i en pressemelding.

Innen 2030 har de fleste land, inkludert Norge, forpliktet seg til å halvere utslippene sine. Og når vi kommer til år 2050 har verdenssamfunnet som mål å ha null utslipp.

– Men vi kommer bare dit hvis vi dobler tilgangen til lavutslippselektrisitet innen de neste åtte årene, mener Talaas i meteorologorganisasjonen.

– Tiden er ikke på vår side, og klimaet endrer seg foran øynene våre. Vi trenger en komplett transformasjon av det globale energisystemet, understreker professoren.

Slik kan kraftverkene rammes

I rapporten slår WMO fast at energisikkerheten i verden står i fare på grunn av klimaendringene.

WMO kommer med flere eksempler:

Alle kjernekraftverk bygges i nærheten av hav og sjø, fordi de trenger vann til nedkjøling. Når havnivået stiger og det kommer flere og mer intense stormer på grunn av global oppvarming, står denne infrastrukturen i fare for å bli oversvømt.

Hvis det kommer tørke, kan kjernekraftverkene mangle vannet de må ha til nedkjølingen.

Et annet eksempel er at vindturbiner kan stå i fare for å bli ødelagt under stormer og ekstremvær.

Energikrisen avdekket sårbarhet

Budskapet fra WMO er at det haster å investere mer i fornybar energi, for slik å få ned utslippene og forhindre dette ekstremværet i å eskalere og rasere kraftverk.

– Energi- og klimakrisen har avdekket svakheten og sårbarheten ved å ha et økonomisk system som i så stor grad er basert på fossilt brensel, sier Francesco La Camera, generaldirektør for Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA).

De er medforfattere i rapporten, sammen med en rekke andre organisasjoner fra energisektoren.

Verdens meteorlog-organisasjon, som naturligvis er svært opptatt av å varsle været, kommer i rapporten med flere metoder som de mener kan hjelpe kraftverkene i møte med et mer ekstremt vær.

Det handler om tidlige og mer avanserte værvarsler, som gir industrien tid til å forberede seg på ekstremvær, og til å utnytte energien enda mer effektivt. Disse systemene kan varsle om både tørke og flom, vind og sol. Avanserte værvarselsystemer er allerede integrert i energiforsyningen i Beijing i Kina, i de italienske Dolomittene, ved vannkraftverk i Tadsjikistan og på solcelleanlegg i Tyskland, ifølge WMO.