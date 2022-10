PÅ GRENSEN: Russiske styrker får instrukser på skytebaner i Petsjenga-dalen, like ved norskegrensen. Bildene stammer fra guvernøren i Arkhangelsk-regionen sin Telegram-konto.

Russiske soldater sendes på «hellig oppdrag» ved norskegrensen

I Petsjenga-dalen, noen kilometer fra Kirkenes, trener russiske reservister på krig. Soldatene som sendes hit bør være bekymret, mener militærforsker.

Publisert: Nå nettopp

Etter at president Vladimir Putin erklærte en opptrapping av krigen i Ukraina tidligere i høst, begynte Russland en intens jakt på nye soldater som kan sendes til fronten.

Noen av dem får i disse dager kamptrening noen snaue titalls kilometer fra norskegrensen, i Petsjenga-dalen, i Murmansk fylke, melder The Barents Observer.

Nå får de snart det som kan være en enveisbillett til den ukrainske fronten, tror forskerne VG har snakket med. Der venter en hard, lang og bitende kald vinterkrig.

– De skal ikke bare kjempe, de skal gjennomføre en hellig plikt, et hellig oppdrag, sier Komi-guvernør Vladimir Uiba i en videotale sitert av nettavisen.

Soldatene ble først sendt til en treningsleir utenfor St. Petersburg, men nå drar de altså til det nordøstlige hjørnet av Russland i stedet, ifølge The Barents Observer.

BEVÆPNES: Soldatene som trener i Petsjenga-dalen vil sannsynligvis sendes til fronten så fort som mulig, ifølge forskerne VG har snakket med. Der går de en hard og lang vinter imøte.

– Bør vi være bekymret for at de trener så tett på norskegrensen?

– Nei, det er ikke noen trussel mot Norge eller et sikkerhetsproblem at de trener der, sier Kristian Åtland, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), til VG.

– Men soldatene som trener der bør være bekymret for hva som møter dem i Ukraina.

Russiske soldater har trent på krig i Petsjenga-dalen i mange år. 4000 soldater holdt til i det som heter den 200. motoriserte infanteribrigaden i mars, ifølge Aftenposten.

I nabobyen Sputnik har den 61. marineinfanteribrigade sitt hovedkvarter. Også denne avdelingen har bidratt med personell og materiell til krigen i Ukraina.

PÅ VEI TIL NORGE: Et skilt i Murmansk viser veien til Kirkenes. Petsjenga er øverst på skiltet.

Brigadene fra Pestjanga-dalen har lidd store tap siden begynnelsen av den russiske invasjonen av Ukraina.

– Det har vært rapportert om flere hundre soldater drept, så da har de sikkert ledig plass på kasernene, sier Åtland.

– Dette er jo egentlig høyt prioriterte avdelinger, legger han til.

– Hva vet vi om soldatene som nå trener i Petsjenga-dalen?

– Hovedtyngden av soldatene som nå trenes i Petsjenga-dalen, er reservister som kommer fra fylkene Murmansk og Arkhangelsk og andre deler av Nordvest-Russland. Jeg vil anta at de fleste av dem har relevant tjenesteerfaring fra de væpnede styrkene, sier FFI-sjefsforskeren.

SIKTER SEG INN: Soldater i Petsjenga-dalen får skytetrening. Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har sagt at 300.000 reservister kalles inn. Det tilsvarer minst en dobling av de russiske styrkene i Ukraina i dag.

Reservister ligger hakket over den generelle befolkningen – som Russland også har mobilisert – og hakket under kontraktsoldater.

– En reservist er en som har gjennomført førstegangstjeneste og som har sagt seg villig til å stå på reservelistene. Det kan sammenlignes med heimevernet her hjemme, sier hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth til VG.

Trenger soldater fortest mulig

Flere eksperter tviler imidlertid på at soldatene som nå forberedes til krig vil få fullverdig trening før de sendes til fronten.

Det gjelder også soldatene i Petsjenga.

– For Moskva er det utrolig viktig å få styrker ned til fronten fortest mulig, så kan hende de får for lite trening, sier han til VG.

Spesielt viktig er det nå for Russland å forberede soldatene til vinterkrig, påpeker Røseth.

– Kulden blir en veldig viktig faktor fremover, sier forskeren.

TESTER VÅPEN: Bildene av soldatene i Petsjenga-dalen er lagt ut på Telegram-kontoen til guvernøren av den russiske Arkhangelsk-regionen, Alexander Tsybulsky.

Den viktige vinteren

Røseth trekker frem tre avgjørende faktorer som blir avgjørende i den kommende vinterkrigen:

Soldatene må være kuldetrente, vite hvordan de håndterer kulden. De må være godt utstyrt. Russland skal ha mistet 1,5 millioner vinteruniformer, har flere russiske medier meldt tidligere denne måneden. Soldatene må være motiverte.

– På alle punkter er det svakheter på russisk side, sier Røseth.

Russiske styrker sendes ofte til fronten med for lite trening, for dårlig utstyr og for lav motivasjon, forklarer han.

– Selv om Russland får økt personellsituasjonen sin langs fronten gjennom den generelle mobiliseringen, er det ikke sikkert det får de store militære konsekvensene, fordi de er dårligere stilt på disse tre faktorene enn Ukraina.