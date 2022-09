STRANDET: Patrick Neu så ned på havnen – fra en leilighet – hvor båten hans ble kastet rundt i bølgene med de andre båtene.

Orkanen «Ian»: − Som en vill elv på begge sider av huset

FORT MYERS (VG) Ødeleggelsene er katastrofale langs de hardest rammede områdene på Florida-kysten. Nå er «Ian» på vei nordover i USA.

Publisert: Nå nettopp

Båten til Patrick Neu er stor og fin fra utsiden, men den var samtidig hans hjem.

Nå ligger den på skakke, langt opp på land i Floridas vestkystby Fort Myers.

Det var her en av de aller verste orkanene – Ian – som noen gang har truffet delstaten kom feiende innover land.

Marinaen Neu hadde søkt tilflukt i er malt fullstendig i stykker. Store sementblokker ligger kastet rundt som legoklosser mellom båtene.

– Jeg skulle ønske jeg kunne fikse den, men den er ødelagt. Vi mistet begge bilene våre også, forteller Neu.

– Hva gjør dere nå?

– En husvogn kanskje, jeg vet ikke, svarer han.

1 / 6 KATASTROFE: Orkanen Ian herjet spesielt i området rundt byen Fort Myers midt på Floridas vestkyst. Vannmassene fra stormfloen har stått for de største ødeleggelsene. KATASTROFE: Orkanen Ian herjet spesielt i området rundt byen Fort Myers midt på Floridas vestkyst. Vannmassene fra stormfloen har stått for de største ødeleggelsene. KATASTROFE: Orkanen Ian herjet spesielt i området rundt byen Fort Myers midt på Floridas vestkyst. Vannmassene fra stormfloen har stått for de største ødeleggelsene. KATASTROFE: Orkanen Ian herjet spesielt i området rundt byen Fort Myers midt på Floridas vestkyst. Vannmassene fra stormfloen har stått for de største ødeleggelsene. KATASTROFE: Orkanen Ian herjet spesielt i området rundt byen Fort Myers midt på Floridas vestkyst. Vannmassene fra stormfloen har stått for de største ødeleggelsene. KATASTROFE: Orkanen Ian herjet spesielt i området rundt byen Fort Myers midt på Floridas vestkyst. Vannmassene fra stormfloen har stått for de største ødeleggelsene. forrige neste fullskjerm KATASTROFE: Orkanen Ian herjet spesielt i området rundt byen Fort Myers midt på Floridas vestkyst. Vannmassene fra stormfloen har stått for de største ødeleggelsene.

Minst ni døde

Jo nærmere man kommer kystlinjen fra Fort Myers, desto mer blir orkanens ødeleggelser åpenbare.

En bil ligger med nesen dypt nede i flomvann ved siden av veien, men da vi tar bilder kommer to politibetjenter løpende for å stoppe.

En mann druknet her. Kroppen er fortsatt ikke hentet.

I luften over svirrer helikoptre, som, ifølge lokale pressefotografer, brukes til å heise opp lik.

Antallet bekreftede døde er foreløpig 18, ifølge CNN, men dødstallet forventes å stige.

Ute ved Fort Myers Beach er et helt lokalsamfunn knust til pinneved og det er uklart hvor mange som valgte å evakuere.

En polititrailer sperrer broen over til Fort Myers Beach og en politibetjent gjør det klart at det kun er hjelpearbeidere som slipper over.

Aktiver kart

Politikk lagt til side

Ian holdt 250 kilometer i timen da den traff Floridas vestkyst onsdag kveld lokal tid, etter å ha vokst seg raskere ute i Mexicogolfen.

Bak seg hadde den Cuba, som orkanen tidligere i uken mørkla helt.

Gjennom natten dro den med seg en flere meter høy stormflo.

Torsdag morgen var skadene i langs vestkysten – og spesielt i Fort Myers og Port Charlotte-området – enorme. De verdsettes foreløpig til et sted mellom 250 og 400 milliarder kroner.

– Det kan bli den dødeligste orkanen i Floridas historie, sier president Joe Biden.

Guvernør Ron DeSantis, en av republikanernes hissigste kritikere av Biden, la politikken til side. I stedet har de to samarbeidet om å få på beina en kraftigst mulig føderal respons på ødeleggelsene.

KJÆRESTEPAR: Rich Clark og Ann Gallagher valgte å bli i sitt mobile hjem under stormen, da de fikk beskjed om at hotellrommet de hadde leid måtte evakueres på grunn av strømbrudd.

– Vill elv

Rich Clark (56) og kjæresten Ann Gallagher (67) valgte å ri orkanen ut hjemme i i trailerparken Siesta Bay – noen få kilometer innover vestkystens sumpland.

– Vi tok stolene og bare satt i vannet. Det var alt vi kunne gjøre, sier Clark.

Huset de leier for 12.000 kroner i måneden er bygget med enkle midler, men likevel etter føderale flomstandarder, med huset hevet 1,2 meter over bakken.

Det var ikke nok. De så vannet stige oppover trappetrinnene og til slutt inn i huset, hvor det fortsatte å krype oppover veggene rundt dem.

– Det var som en vill elv på begge sider av huset, forteller Gallagher.

Nærmere morgenkvisten begynte vannet å sige tilbake mot havet.

UBÅT: Bilen til Rich Clark er helt ødelagt etter å ha blitt helt oversvømt av de enorme vannmassene.

– Knipset trærne i to

I Naples, litt lenger sør langs Floridas vestkyst, sitter Craig Aboza og kona Suzanne på verandaen i andre etasje.

Aboza har opplevd en rekke orkaner.

– Men dette er den verste stormen jeg noen gang har sett. Vannet bare strømmet nedover veien, sier Craig.

Han og kona holdt seg i leiligheten ikke langt unna sjølinjen gjennom natten.

– Vinden bare knipset trærne i to. Det er katastrofalt. Vent til du ser lenger ned i gaten, sier Aobza.

Samtidig forteller de VG møter langs kysten at vinden ikke skremte dem så mye – det grusomme var havet som veltet innover og druknet alt de eide.

Det har ikke Floridas orkanveteraner opplevd før.

– Vinden var ikke så ille. Det var vannet, sier Rich Clark i det mobile hjemmet oppe ved Fort Myers.

FORT MYERS: Havet som veltet inn skapte store ødeleggelser på båter og brygger i kystbyen Fort Myers.

Orkanen drar videre

Guvernør Ron DeSantis fortalte på en pressekonferanse i natt norsk tid at de kan bekrefte over 700 redningsaksjoner så langt.

Ian beskrives nå av offisielle myndigheter i Florida som den verste naturkatastrofen som har rammet delstaten – og DeSantis kaller det den for en 500-årshendelse.

Den mest prekære utfordringen nå er ødelagt vanntilførsel i store områder. I tillegg er 2,4 millioner uten strøm. Det ventes at deler av strømnettet må bygges på nytt, og ikke bare repareres.

På vei inn til Fort Myers traff orkanen først øya Sanibel, hvor den ødela broen ut, som er den eneste måten til og fra øysamfunnet.

I tillegg vokser det frem en stor bekymring for gjennoppbyggelsesarbeidet da mange av de rammede skal stå uten flomforsikring.

Ian har nå passert Florida ut i Atlanterhavet og er på vei nordover mot Sør-Carolina.

På vei over Florida ble den svekket fra en «kategoristorm» til en tropisk storm, men utenfor Floridas østkyst på vei nordover har den nå vokst i styrke igjen til kategori 1.

Fotograf Thomas Nilsson og USA-korrespondent Erlend Ofte Arntsen er i Florida.