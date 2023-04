LEDER: Metropolit Pavel er leder for det kjente Petsjerskaklostret i Kyiv. Nå vil statsadvokaten plassere ham i husarrest.

Razzia mot luksusbolig: Ukrainsk kirkeleder anklages for å forsvare russisk invasjon

En svært fremstående kirkeleder i Ukraina anklages for å forsvare Russlands invasjon av Ukraina og oppfordre til religiøst hat. Agenter hadde lørdag razzia mot det luksuriøse huset hans.

Statsadvokaten ber nå om at metropolitt Pavel blir satt i husarrest.

Ukrainas sikkerhetstjeneste mener å ha klare bevis mot lederen av det kjente Petsjerskaklosteret i Kyiv og hevder at han gjentatte ganger har forsøkt å skape fiendtlighet mot andre trosretninger.

Han skal også ha forsvart Russlands krig i Ukraina.

– Fienden (Russland) forsøker å bruke kirken for å fremme sin propaganda og splitte det ukrainske samfunnet, sier sjefen for sikkerhetstjenesten SBU, Vasyl Maljuk, i den pressemeldingen som de har lagt ut lørdag.

RAZZIA: Den ukrainske etterretningstjenesten offentliggjorde lørdag bilder fra deres razzia av kirkelederens luksusbolig. Bildet er frigitt av den ukrainske etterretningsorganisasjonen SBU.

Her viser de også fram video og bilder av razziaen mot kirkelederens hjem, som ikke akkurat minner om et enkelt klosterliv. På bildene ser det ut som om flere gjenstander er laget i gull, blant annet ikoner.

Ifølge den russiske utgaven av BBC skal det være innspilling av en tale der Pavel uttaler seg positiv om okkupasjonen av Kherson.

Pavel selv benekter å ha gjort noe ulovlig. Han sier at han aldri har vært for krigen og hevder at anklagene er politisk motiverte.

– Dette er mitt land, sier han ifølge Ukrainskaja Pravda.

Retten bestemte lørdag kveld at Pavel skal settes i husarrest i 60 dager mens etterforskningen pågår, melder en organisasjon for ortodokse journalister. BBC skriver at Pavel har vært leder for det viktige klostret i nesten 30 år. Klosteret har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1990.

LØRDAG MORGEN: Her konfronteres metropolit Pavel av agentene klokka 07.30 lørdag morgen. Bildet er frigitt av den ukrainske etterretningsorganisasjonen SBU.

Pavel er altså ikke enig i anklagene.

– Agentene kom lørdag, en fridag, slik at det ikke ble mulig å be. Vel, Gud hjelpe dem.

– De sa at jeg samarbeider med Russland og at jeg har forbannet presidenten (Zelenskyj). Dette har ikke skjedd og kommer aldri til å skje. Kirken blir forfulgt, hevder Pavel ifølge BBC.

Pavel tilhører den ukrainske ortodokse kirken, som har sin base i nettopp Petsjerskaklosteret i Kyiv. Historisk sett har de hatt sterke bånd til Russland og lå lenge under Moskva-patriarkatet. Invasjonen gjorde at de formelt brøt med Moskva, men ukrainske sikkerhetsmyndigheter har flere ganger uttalt seg skeptisk til om båndene virkelige er brutt.

LUKSUSBOLIG: Kirkelederens hjem ligger bak høye gjerder.

Under krigen har sikkerhetstjenesten gjennomført flere razziaer mot kirker og jaget geistlige som støtter Russland.

President Volodymyr Zelenskyj har sagt at religiøse organisasjoner som er koblet mot Russland, skal forbys.

De siste månedene har ukrainske myndigheter forsøkt å frata den kirkeorganisasjonen som Pavel tilhører, innflytelse i det ukrainske samfunnet og tilgangen til nettopp Petsjerskaklosteret. Metropolitt Pavel har bedt sine tilhengere innta klosterområdet og hindre at de blir fjernet.