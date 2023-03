TILTALT: Det er første gang i historien at en tidligere, eller sittende, amerikansk president er tiltalt for et kriminelt forhold.

USA-ekspert om Trump: − Ingen vet hva som kommer til å skje

Hva som skjer nå, etter at en amerikansk president for første gang i historien er tiltalt for et kriminelt forhold, er veldig usikkert. Men det kan bli opptøyer.

Det mener USA-ekspert Jennifer Bailey. Hun er professor i statsvitenskap ved NTNU.

– Ingen nålevende personer har opplevd den situasjon vi har i USA nå og ingen vet hva som kommer til å skje, sier Bailey til VG.

I natt ble tidligere president Donald Trump tiltalt for å ha betalt pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent under artistnavnet Stormy Daniels, penger for at hun ikke skulle fortelle om et forhold de skal ha hatt. Ifølge CNNs kilder skal tiltalen inneholde flere enn 30 tilfeller av «forretningsbedrageri».

STOR OPPMERKSOMHET: Stephanie Clifford under en pressekonferanse i 2018.

Ifølge en av hans advokater kommer Trump til å møte opp i delstaten New Yorks høyesterett på Manhattan tirsdag, skriver The New York Times.

Trump nekter både for å ha hatt et forhold til Clifford og for å ha betalt henne for å holde tett. Han har kalt etterforskningen «en heksejakt».

Kan bli opptøyer

– Tror du det kan bli opptøyer?

– Det er ikke umulig, men neppe over hele landet. Men det er mange høyreekstremister som har mange våpen. Man trenger ikke mange for å lage bråk, og irriterte mennesker med masse våpen er en dårlig kombinasjon, sier Bailey.

Tidligere denne uken har Trump oppfordret folk til å protestere på det sosiale mediet Truth Social.

Professoren tror ikke nødvendigvis at tiltalen er dårlige nyheter for Trump.

– Mange mener at dette er det beste som kunne skjedd med Trump for å få tilhengerne hans til å støtte ham enda mer. Spørsmålet er om dette er det første eller det siste som skjer når det gjelder tiltaler mot Trump, men dette er kanskje den minst viktige, sier Bailey som ikke tror at den tidligere presidenten kommer til å bli fengslet hvis han møter opp i New York.

– New York har lyktes tidligere i rettsprosesser mot Trump og når han nå blir tiltalt kan det åpne opp for at andre også våger å gjøre det, legger hun til.

Må møte i retten

– Det er opp til statsadvokaten i Manhattan å ta saken videre, forteller USA-ekspert Eirik Løkke til VG.

Heller ikke han er sikker på hvordan prosessen videre blir.

Løkke tror ikke Trump vil bli påsatt håndjern og arrestert, men sier Trump vil måtte møte i et rettslokale og bli presentert tiltalen av en dommer. Til denne må han erklære seg skyldig eller uskyldig, forteller Løkke.

USA-eksperten trekker også frem at det vil bli tatt et bilde, et såkalt «mugshot» av den tidligere presidenten.

Presidentvalget i 2024

– Hvordan tror du dette vil påvirke hans kampanje og ønske om å bli president i 2024?

– Det gjør hvert fall ikke ønsket hans om å bli president noe mindre.

USA-eksperten mener tiltalen ikke vil påvirke Trumps mulighet til å bli republikanernes presidentkandidat.

– De fleste har gjort seg opp en mening om Trump, de fleste vet hvem Trump er.

Ifølge Løkke ser også de fleste republikanere på tiltalen som en partisk handling.

Han tror noe av grunnen til at Trump erklærte seg som presidentkandidat så tidlig, var for å ha en ekstra sikkerhet i møte med etterforskningene rettet mot han.

Løkke understreker at det er lenge til Trump eventuelt vil bli dømt. Dersom han skulle bli dømt i saken, mener eksperten at dette kan påvirke presidentkandidaten negativt.

– Det tror jeg neppe er heldig for Trump.

