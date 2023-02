YTTERLIGERE TO PÅGREPET: Belgiske Marc Tarabella er en av dem. Bildet er tatt 2. februar i Europaparlamentet.

To nye EU-politikere pågrepet i korrupsjonssak

Ytterligere to EU-politikere er pågrepet i korrupsjonsskandalen som ble avdekket i desember. De to ble pågrepet fredag.

Pågripelsene bekreftes av talsperson Eric van der Sijpt i den belgiske påtalemyndigheten.

Det er snakk om belgiske Marc Tarabella og italienske Andrea Cozzolino, som begge er tilknyttet EU-parlamentets sosialdemokratiske gruppe. Begge hevder å være uskyldige.

Fredag ransaket politiet en bankboks i byen Liege øst i Belgia og flere kontorer i rådhuset i Anthisnes, noen mil lenger sør.

– All ransakingen er knyttet til EU-parlamentarikeren M.T., opplyste statsadvokaten i tråd med belgisk praksis om å oppgi initialer i slike tilfeller.

I forrige uke stemte EU-parlamentet for å oppheve immuniteten til både Tarabella og Cozzolino etter at de ble trukket inn i korrupsjonsskandalen som ble avdekket i Brussel i desember. Det innebærer at de kan rettsforfølges.

Cozzolino ble pågrepet i Italia fredag.

De er pågrepet i forbindelse med korrupsjonsskandalen som omtales som «Qatargate». Tidligere pågrepne er anklaget for å ha påvirket EU-beslutninger om Qatar og Marokko i bytte mot gaver og penger. Myndighetene i de to landene avviser at de har gjort noe galt.

Skandalen har blant annet ført til at visepresident i EU-parlamentet, greske Eva Kaili, ble avsatt og varetektsfengslet.