1 / 4 BESKYTTELSE: Befolkningen i Phoenix søker seg vekk fra varmen i en matsal den 18. juli. HETEBØLGE: Julia Marturano, i Phoenix’ varmerespons-gruppe, deler ut vann torsdag denne uken. Da var temperaturen fryktet å nå 48 grader. forrige neste fullskjerm BESKYTTELSE: Befolkningen i Phoenix søker seg vekk fra varmen i en matsal den 18. juli.

Over 43 grader i 30 dager for millionby – flere til sykehus med brannskader

Delstatshovedstaden i Arizona har slått sin forrige rekord. Så langt i juli har Phoenix bikket 43 grader – 30 dager på rad.

Kortversjonen Sommeren 2023 har USA slått over 5000 varmerekorder. En av disse ble slått i Phoenix USA, der temperaturen har bikket 43,3 grader – 30 dager på rad.

Hetebølgen har ført til 25 dødsfall i Phoenix-regionen så langt.

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset slår fast at den ekstreme hetebølgen er et resultat av menneskeskapte klimaendringer, og sier vi må forvente mer av dette i fremtiden. Vis mer

Den varmeste junimåneden noensinne. Den varmeste dagen noensinne – for fjerde gang på én sommer. Varmerekord i Kina og varmerekord i Death Valley. Sommeren 2023 har vært en sommer for rekorder.

Dette gjelder også for millionbyen Phoenix i USA.

Lørdag bikket temperaturen 110 grader Fahrenheit – 43,3 grader Celsius, for 30. dagen på rad.

Den forrige rekorden var på 18 dager sammenhengende i 1974. Dette melder AP news.

På tvers av USA har det blitt slått over 5000 varmerekorder denne sommeren, og mandag var over 35 millioner amerikanere i områder med farevarsler knyttet til varme, ifølge CNN.

Brannsår – fra bakken

Regionen rundt Phoenix, Maricope County, har rapportert om 25 dødsfall knyttet til hetebølgen. I tillegg undersøkes det om en rekke flere dødsfall kan knyttes til de høye temperaturene, skriver CNN.

Temperaturene – som flere dager har vært oppe i 46,6 grader – har ført til mange tilfeller av heteslag. Legevaktene rapporterer også å ha fått inn flere personer med brannsår etter å ha falt på bakken, ifølge CNN.

– Dette er veldig uvanlig, sier Kevin Foster, direktør for brannskader ved Ariozona Burn Center i Valeywise health til CNN.

Han opplyser at alle de 45 sengepostene på brannskadeavdelingen er fulle, og at en tredjedel er personer som har fått brannskader fra bakken.

Selv byens kaktuser sliter i varmen.

1 / 3 FOR VARMT: Selv for den ikoniske kjempekaktusen ble det for varmt, for lenge. forrige neste fullskjerm FOR VARMT: Selv for den ikoniske kjempekaktusen ble det for varmt, for lenge.

– Fullstendig umulig uten klimaendringene

– Det vi ser er effekten av global oppvarming.

Det sier seniorforsker Bjørn Hallvard Samset ved senter for klimaforskning, CIERCO, om hetebølgen i Phoenix.

Samset viser til at den anerkjente forskningsgruppen world weather attribution, har slått fast at hetebølgene i USA og Europa ikke ville blitt så kraftige, uten menneskeskapte klimaendringer.

– Dette ville vært fullstendig umulig uten klimaendringene, sier han.

– Det er det tydeligste jeg har sett gruppen være.

Han sier Phoenix er et område som fra før opplever svært høye temperaturer. Klimaendringene gjør situasjonen enda verre.

– Det er fullstendig ekstreme temperaturer, sier han om gradestokken som nærmet seg 48 grader den 18. juli i Phoenix, og legger til at også til at regioner som Midtøsten og India ser slike temperaturer.

MENNESKESKAPTE: Seniorforsker Bjørn Hallvard Samset ved CIERCO understreker at de ekstreme hetebølgene er et resultat av klimaendringene.

Samset sier vi vil få hetebølger som er mye kraftigere, mer ødeleggende og dødeligere enn vi har sett i år.

– Vi vil absolutt se mer av dette.

– Det er ikke så lystig?

– Nei, det er dessverre ikke det. Lyspunktet er jo at vi hvert fall vet om det.

Han sier det viktigste vi kan gjøre er å få ned klimagassutslippene. Da kan vi klare å begrense klimaendringene til under 2 grader.

– Da blir det fortsatt mye verre enn det er nå.

Han understreker også at vi blir nødt til å gjøre tilpasninger til det nye ekstremværet. Han trekker frem at Phoenix tidvis opplever stans i strømnettet, blant annet grunnet overbelastning.

– I de høye temperaturene er man fullstendig avhengig av aircondition. Hvis stans skjer fordi mange skrur på air coniditon - da har du virkelig trøbbel.

1 / 3 DUSJ: Uglen Snickers blir sprayet ned av en frivillig ved Liberty Wildlife rehabiliteringssenter og veterinærklinikk den 26. juli. MER DUSJ: Det blir også Galapagos skilpadden Elvis, som bor i dyrehagen Phoenix Zoo. 118: Grader Fahrenheit tilsvarer 47,78 grader Celsius. Det er veldig varmt. forrige neste fullskjerm DUSJ: Uglen Snickers blir sprayet ned av en frivillig ved Liberty Wildlife rehabiliteringssenter og veterinærklinikk den 26. juli.

Endelig!

Trenden ser heldigvis ut til å snu for Phoenix – i alle fall for denne gang. Søndag ventes endelig starten på en etterlengtet, nedkjølende dusj for byen, med monsunregn og tordenvær.

Også dette været med sine utfordringer. Amerikanske National Weather Service har advart mot sterk vind, støv og mulighet for oversvømmelser, ifølge AP News.

Nabostaten California har også opplevd hetebølge. I går rykket myndighetene ut til en bjørn som nøt et avkjølende bad:

Også i Norge ser vi effekten av klimaendringene. Se hvordan vær og temperatur har endret seg i din kommune siden 1957.

