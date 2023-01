1 / 2 FØR ANGREPET: I midten av dette satellittbildet fra november ser man skolebygget der russiske soldater var stuet sammen. SLIK ER DET NÅ: Dette bildet, tatt 3. januar, skal vise omtrent samme utsnitt. Her kan man se at skolebygget i Makiivka der soldatene var er jevnet med jorden. forrige neste fullskjerm FØR ANGREPET: I midten av dette satellittbildet fra november ser man skolebygget der russiske soldater var stuet sammen.

Russisk soldatleir ødelagt: Skylder på mobilbruk

Det russiske forsvaret bekrefter nå at det var bruk av mobiltelefoner som avslørte soldatene som Ukraina drepte i et massivt angrep.

Videoklipp, bilder fra bakken og oversiktsbilder tatt med satellitt viser at et skolebygg der russiske soldater oppholdt seg, ble totalt utslettet av et ukrainsk angrep nyttårsnatten.

Som VG skrev mandag, har det ukrainske militæret hyllet et massivt motangrep på russiske styrker i den okkuperte landsbyen Makiivka.

I Russland har angrepet ført til sterk kritikk mot forsvarsledelsen, og krav om straffer for de ansvarlige.

Generalløytnant Sergej Sevrjukov sier nå at offiserene som skulle sørge for at reglene om mobilforbud ble overholdt i Makiivka, vil bli stilt til ansvar, melder NTB.

– Det er allerede åpenbart at hovedårsaken for det som skjedde var at mobiltelefoner ble skrudd på og brukt i stor skala, til tross for et forbud mot slik bruk i soner innenfor rekkevidden av fiendens våpen, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Russland etterforsker fortsatt angrepet i nyttårshelgen, men mener det alt er klart at mobiltelefonbruken gjorde det mulig for Ukraina å finne ut hvor soldatene var og gjennomføre rakettangrepet.

MINNESTUND: Sørgende i Samara, der flertallet av de drepte skal være fra, holdt en minnestund og la ned blomster for de drepte.

Påstand om russisk hevnangrep

Russland hevder også at russiske styrker har ødelagt det ukrainske rakettsystemet som ble benyttet i angrepet mot Makiivka, samt fire andre utskytningsramper for HIMARS-raketter, og at 200 ukrainske soldater ble drept i angrepene mot Druzjkivka i Donetsk, melder NTB.

Dette tilbakevises av ukrainske myndigheter, som hevder én person ble drept i det russiske angrepet mot Druzjkivka, der bare en skøytebane ble ødelagt.

Oppjusterer antall drepte

LAGT I GRUS: Nye bilder viser oppryddingen av det totalt ødelagte bygget.

Mens Ukraina mener at så mange som 400 russiske soldater kan ha blitt drept, hevdet det russiske forsvaret at antallet er 63.

Nå oppjusteres antallet drepte til 89.

Det er det største enkelttapet som det russiske forsvaret har innrømmet, siden invasjonen av Ukraina i februar.

Det var fire raketter fra det amerikanske våpensystemet HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) som traff det som var en yrkesskole, som sto tom og som ble brukt som leir for soldater som nylig var blitt rekruttert.

Rammet av «supervåpen»

HIMARS er blitt omtalt som et «supervåpen», som har endret krigslykken i Ukrainas favør. Disse rakettene ble blant annet brukt med stor effekt mot den russiske okkupasjonen av Kherson by.

Russiske kilder påpeker at militærledelsen ikke har tatt trusselen fra HIMARS tilstrekkelig på alvor.

Britisk etterretning tror at det kan ha blitt lagret ammunisjon i bygningen, som kun lå 12 kilometer fra fronten nær Avdijivka, der det har vært harde kamper gjennom krigen, melder NTB.

– Gitt omfanget av skadene er det en realistisk mulighet for at det ble lagret ammunisjon nær soldatenes forlegning, tvitrer det britiske forsvarsdepartementet.

– Det russiske forsvaret var lenge før krigen kjent for sine utrygge ammunisjonslagre, men denne hendelsen viser hvordan uprofesjonell praksis bidrar til Russlands høye tapstall, heter det videre.

Ikke beskyttet

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, sier til VG at angrepet viser at den russiske hæren ikke tar troppebeskyttelse på alvor.

– Operasjonell sikkerhet er ekstremt viktig, og dette er en hard lærdom. Den paramilitære Wagner-gruppen ble tidligere i krigen avslørt av et bilde som kunne geolokaliseres. Deres leir i Donbas ble også rammet med HIMARS, og de har i etterkant tatt strenge tiltak, forklarer Røseth.

TAR FARVEL: Russiske soldater i Samara avfyrer en salutt til minne om de drepte soldatene.

Røseth påpeker at det tydeligvis ikke gjaldt for de nye rekruttene, i den ordinære hæren.

– Her er unge, uerfarne soldater sendt inn i en krigssone, der de etter sigende har brukt mobiltelefoner. Det betyr at ledelsen ikke tar den ukrainske kapasiteten på alvor.

Han mener et så omfattende angrep rammer både den russiske evnen og kampviljen.

– De mister mange soldater, som skaper et «hull» de må fylle. Langs frontlinjen vet andre soldater at alle i det bygget mistet livet. Det er et hardt slag for russisk moral. I tillegg kommer den voldsomme kritikken mot ledelsen i Moskva.