Væpnede vakter stanser kvinnelige studenter i Kabul

Unge kvinner er blitt stanset av væpnede vakter utenfor afghanske universiteter, som har fått ordre om å avslutte all utdanning av kvinner umiddelbart.

– Vi er fortapt. Vi har mistet alt, sa en student til nyhetsbyrået AFP i hovedstaden Kabul onsdag.

Byråets journalister så væpnede vakter som hindret flere hundre unge kvinner i å ta seg inn på universitetsområdene i hovedstaden.

Landets universiteter fikk dagen før et brev fra den afghanske Taliban-regjeringen, som ga ordre om å avbryte all utdanning av kvinner inntil videre.

– De ønsker bare at kvinner holder seg hjemme og føder barn, sier Setara Farahmand (21), som inntil nå har studert tysk litteratur ved Universitetet i Kabul.

Tirsdag ble det kjent at Talibanstyret i Afghanistan utestenger kvinner fra universiteter i landet.

– Jeg er dypt bekymret over rapporter om at Taliban planlegger å stenge kvinner ute fra universiteter. Hvis dette er sant, er det en ytterligere forverring av menneske­rettighets­krisen i Afghanistan. Og vi ser nok en gang at det rammer spesielt kvinner og jenter. Det er også dårlig for økonomien. God utvikling er umulig hvis halve befolkningen holdes utenfor, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG.

Forbudet gjelder alle studier ved alle landets universiteter, ifølge en kunngjøring fra utdanningsdepartementet tirsdag.

Ordren gis i et brev som er sendt til alle offentlige og private universiteter i Afghanistan.

Allerede er afghanske jenter og kvinner utestengt fra videregående oppplæring. FN anslår at over 1 million afghanske jenter har blitt utestengt fra å gå på videregående skole det siste året.

Taliban tok over Afghanistan i august 2021.

Protester

En talsmann for Universitetet i Kabul, Rahimullah Nadeem, bekrefter at undervisningen av kvinner er stanset.

Han sier at noen kvinner har fått lov til å komme inn på universitetsområdet for å ordne administrative saker, og at fire avgangsseremonier ble holdt onsdag.

Utenfor det private Edrak-universitetet demonstrerte en gruppe aktivister på morgenen.

– Vi vil ikke bli eliminert! ropte de.

En kvinnelig 29 år gammel litteraturstudent sier situasjonen nå virker håpløs. Hun mener likevel det er en liten mulighet for at Taliban igjen kan snu og la kvinner få fortsette studiene.

Andre steder i landet søkte unge kvinner trøst fra venner og familie etter å ha fått beskjed om utdanningsforbudet.

– Vi følte oss som fugler i bur. Vi klemte hverandre, gråt og ropte «hvorfor skjer dette oss», forteller sykepleiestudenten Amini (23) i byen Kunduz.

Ikke informert

Også enkelte mannlige studenter uttrykte misnøye med forbudet. I byen Jalalabad forlot en gruppe menn en eksamen i protest.

En Taliban-vakt forteller til AFP at noen av de kvinnelige studentene ikke var klar over det nye forbudet før onsdag morgen.

– Søsteren min studerer datavitenskap. Jeg fortalte henne ikke noe i går kveld. Jeg visste at hun ville bli traumatisert, forteller en ung mannlig jusstudent, som ikke ønsker å bli navngitt av frykt for reaksjoner fra regimet.

Da soldater fra USA og andre vestlige land forlot Afghanistan i fjor, og Taliban grep makten, lovet islamistene et mindre strengt regime enn forrige gang de styrte Afghanistan.

Men siden da er restriksjoner for kvinner og andre samfunnsgrupper gradvis blitt strammet inn.

Må dekke seg til

Jenter får ikke lenger gå på ungdoms- eller videregående skole, de får kun gå på skolen til og med sjette klasse.

Kvinner må igjen bære heldekkende plagg, og de har forbud mot å besøke parker, fornøyelsesparker og treningssentre. De får heller ikke reise lengre strekninger uten mannlig følge.

I mars åpnet Taliban for at jenter igjen kunne ta videregående utdanning. Men dagen jentene troppet opp, fikk de beskjed om at beslutningen var omgjort.

Siden da er mange tenåringsjenter blitt giftet bort av familier som mener dette er bedre enn at de sitter hjemme uten noe å gjøre.

Helt siden maktovertagelsen i august i fjor har undervisningen på universitetene vært kjønnsdelt. Kvinnene kunne bare undervises av kvinnelige forelesere, eller til nød eldre menn.

Fikk ta eksamener

For mindre enn tre måneder siden fikk flere tusen kvinner og jenter lov til å ta universitetseksamener i Afghanistan. Mange av dem var i gang med studier for å bli lærere eller leger.

Nå har de altså fått beskjed om at utdanningsveien likevel er stengt.

– Tenk på alle de kvinnelige legene, advokatene og lærerne som kunne blitt utdannet, og som nå ikke kan delta i utviklingen av landet, sier Volker Turk, FNs høykommissær for menneske­rettigheter, i en uttalelse.

Den afghanske politiske analytikeren Ahmad Saeedi tror beslutningen om utdanningsforbudet er blitt tatt av en liten gruppe menn i Talibans toppledelse. Blant disse er bevegelsens øverste leder Hibatullah Akhunzada, som har sin base i byen Kandahar.

Saeedi tror beslutningen markerer slutten på forsøkene på å oppnå internasjonal anerkjennelse av det Taliban-styrte Afghanistan.

