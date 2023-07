OBDUSERT HVAL: Hvalen ble funnet på en strand på kanariøya La Palma.

Fant «flytende gull» i en hval

En død hval ble funnet strandet på Kanariøyene. Inni hvalen lå det gjemt en skatt forskerne håper kan være verdt rundt 5,8 millioner kroner.

– Jeg tok ut en stein fra hvalen på omtrent 50–60 cm og 9.5 kg, sier veterinær Antonio Fernández Rodríguez til The Guardian.

– Alle fulgte med da jeg kom tilbake til stranden etter å ha undersøkt hvalen, men ingen visste at jeg hadde ambra ambra Ambra er ifølge Store norske leksikon en vokslignende masse med en moskuslignende lukt. Den dannes i tarmkanalen hos spermhvalen, og er blant annet ettertraktet i parfymebransjen, skriver Guardian. .i hendene mine.

Ambra var tidligere regnet som et svært verdifullt stoff, og ble særlig brukt av parfymebransjen til å binde samme duftstoffer i parfymen. Massen fikk derfor tilnavnet «flytende gull».

Til tross for at massen har hatt ord på seg for å være svært verdifull, er det slett ikke gull vi har med å gjøre: Ambra dannes i tarmkanalen til spermhvalen, og blir beskrevet som en fettklump av Havforskningsinstituttet.

Info Hva er egentlig ambra? Ambra er et stoff som kommer fra tarmen til spermhvalen.

Det er et fast, voksaktig masse som skilles ut fra spermhvalens bukspyttkjertel.

Det har blitt brukt mye til å binde duftstoffer til parfyme.

Det er svært sjeldent og man tror at kun én prosent av spermhvaler i verden kan skille ut ambra. Vis mer

«FLYTENDE GULL»: Ambraen funnet i spermhvalen er av forskerne estimert til å være verdt rundt 5,8 millioner kroner. Egentlig er det en diger fettklump fra hvalens tarmkanal.

I dag fremstilles stoff som kan binde sammen dufter syntetisk, og ambra har mistet mye av sin verdi. Til tross for det håper forskerne fra Kanariøyene at de vil kunne selge steinen. De estimerer verdien til å ligge på rundt 500.000 Euro som tilsvarer nesten 5 millioner kroner.

Pengene vil de gi til til ofrene etter vulkanutbruddet på La Palma i 2021.

Obdusert for å finne dødsårsak

Rodríguez er sjefpatolog på dyrehelseinstituttet ved University of Las Palmas på Gran Canaria.

Den erfarne veterinæren har utført obduksjoner på mer enn 1000 hvaler.

Aktiver kart

Han mistenkte et fordøyelsesproblem og inspiserte hvalens tykktarm – hvor han kjente at noe hardt satt fast.

Hvalen ble deretter obdusert.

Sammen med flere andre veterinærer fikk han ansvar for å finne ut hva hvalen døde av etter at den ble funnet strandet i mai.

Ferske resultater viser at en alvorlig infeksjon forårsaket av ambraen drepte hvalen, skriver universitetet University of Las Palmas på Gran Canaria.

OBDUSERT: Veterinær Antonio Fernández Rodríguez hadde hovedansvaret for obduksjonen.

Tre land har i dag forbudt handel med ambra, skriver Guardian. Det gjelder Australia, USA og India. Årsaken er forbud mot jakt og utnyttelse av hvaler.

– Loven er ulik i alle land. I vårt tilfelle håper jeg pengene vil gå til øya La Palma, hvor hvalen ble skylt i land og døde, sier Rodríguez til avisen.