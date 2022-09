Nasa traff asteroide: − En ny æra

Natt til tirsdag traff Nasa sitt fartøy asteroiden Dimorphos, i en planlagt kollisjon. Den historiske hendelsen gir håp om at menneskeheten vil være i stand til å slå ut truende objekter på vei mot jorden.

Publisert: Nå nettopp

Direktebildene fra Nasa viste hendelsen med et bilde i sekundet, helt frem til øyeblikket der romfartøyet Dart, en såkalt romsonde, krasjet inn i asteroiden klokken 01:14 norsk tid.

Denne asteroiden på 160 meter var ikke på kollisjonskurs mot jorden, men var valgt ut for å teste forsvar mot planeten, dersom objekter beveger seg i kurs mot jorden og truer livet her. Fartøyet Dart var 19 meter.

Hensikten er altså å se om det er mulig å endre kurs på kosmiske objekter ved å sende et romfartøy som dette i svært høy hastighet. Denne gangen lyktes de.

– Teknologidemonstrasjon

– Det var fantastisk å se direktebildene. Vi har snakket om og planlagt dette siden 2015, nå gjorde vi det, sier en engasjert prosjektkoordinator Nancy Chabot i Nasa.

Hun kaller suksessen for en spektakulær teknologidemonstrasjon.

– En ny æra for menneskeheten. En epoke der vi har mulighet til å beskytte oss mot astroidekollisjoner, sier direktør for planetarisk vitenskap i Nasa, Lori Glaze.

– Dette er bare begynnelsen, bare vår første test, fortsetter Chabot, i deres egen direktesending.

Hun sier at de nå må se på hvor effektiv deres operasjon var, og at dette må videreutvikles med den nye kunnskapen de nå besitter.

Prosjektkooridinatoren påpeker også at innholdet nok interesserer forskere over hele verden og at forsvar av planeten er et internasjonalt felles mål.

11 millioner km fra jorden

Romskipet Dart, eller Double Asteroid Redirection Test, ble skutt opp fra California i november i fjor. Før det traff asteroiden kom de opp i en fart på rundt 23.000 km i timen.

Fartøyet har en prislapp på hele 330 millioner dollar, rundt 3,5 milliarder norske kroner, ifølge The Guardian.

Den lille månen Dimorphos er over 11 millioner kilometer fra jorden.