STANSES AV POLITIET: Folk prøver å krysse grensen mellom Hviterussland og Polen ved Kuznica. Bildet er frigitt av polsk politi mandag.

Migrantene kan bli sendt tilbake: − Sitter med en dårlig smak i munnen

SIEMIANÓWKA / OSLO (VG) Mennesker som betalte dyrt for å komme til Europa, bare for å havne i en politisk strid mellom Aleksandr Lukasjenko og EU, risikerer nå å bli sendt hjem til en usikker skjebne.

Mandag uttalte Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko at det jobbes med å sende migrantene hjem og at han ikke ønsker en konflikt med Polen. Dette er nye toner fra Lukasjenko, som bare for noen dager siden truet med å kutte gassledningene til EU.

De siste ukene har flere tusen migranter fra land som Irak, Syria og Jemen befunnet seg ved grensen mellom Hviterussland og Polen, etter å ha blitt lokket til Hviterussland av «pakketurer» til EU og drømmen om et bedre liv.

Det de i stedet fikk, var et skogsområde uten god tilgang på varme, mat og drikke, og sikkerhetsstyrker på begge sider av grensen som sørger for at de i praksis ikke kan dra noe sted.

Minst ti personer skal ha mistet livet.

FORTVILER: En kvinne og et barn varmer seg ved et bål nær Grodno ved grensen mellom Hviterussland og Polen søndag 14. november.

Nye sanksjoner

– Det er et positivt tegn hvis Lukasjenko ønsker å ta ansvar for å løse situasjonen, ved å gi migranter og flyktninger muligheten til å reise tilbake til hjemlandet hvis de ønsker det, sier Martin Paulsen, tidligere styreleder i menneskerettsorganisasjonen Rafto, til VG.

– Så er det jo viktig at det skjer på en ordentlig måte. Det er jeg litt bekymret for. Han har jo ikke hatt for vane å respektere grunnleggende menneskerettigheter. Jeg sitter med en litt dårlig smak i munnen med tanke på hvordan disse menneskene blir behandlet, legger Paulsen til.

Samtidig som Lukasjenko foretok U-svingen, holdt EUs utenriksministre et møte for å diskutere nye sanksjoner mot Hviterussland.

Nøyaktig hva sanksjonene vil bestå av, og hvordan Lukasjenko eventuelt reagerer på dette, er foreløpig uvisst.

PÅ VAKT: Polske soldater og politifolk passer på grensegjerdet.

Situasjonen er svært anspent. Polen økte i forrige uke sin styrke til 15.000 soldater ved grensen. Russland har startet en militærøvelse på hviterussisk side i grenseområdet, med både kampfly og fallskjermjegere.

Og på polsk side er britiske ingeniørtropper på vei for å hjelpe til med å forsterke grensegjerdet.

Landets innenriksminister, Mariusz Kaminski, opplyser mandag at Polen kommer til å begynne byggingen av sin omstridte grensemur mot Hviterussland allerede i år. Prosjektet ble vedtatt i nasjonalforsamlingen i oktober.

– Jeg frykter det kan eskalere videre, hvis noen utløser skudd kan det bli krig. Situasjonen her er blitt en trussel for familien min, forteller Robert Błażej (40) til VG.

Ble tilbudt tusen dollar

I den lille grensebyen Siemianówka er folketallet plutselig skutt i været. Omkring tusen soldater har inntatt den lille landsbyen som grenser mot Hviterussland.

– Det er blitt mye mer støy enn før, men det føles trygt, forteller Piotr (43).

– Jeg tror helt sikkert at en del av de flyktningene som er i nød, men jeg tror at en stor del av dem vil utnytte situasjonen og for å bryte seg gjennom til Europa forteller Piotr.

MØTTE MIGRANT: Piotr ble tilbudt penger av en irakisk mann for å kjøre til Tyskland.

Han og kona Magda (42) har bodd tett på flyktningkrisen i flere uker. For noen uker siden dukket det opp en mann i 20-årene som kom fra Irak. Han hadde tilbydd Piotr tusen dollar for å kjøre ham til Tyskland, men det sa han nei til. Han viste så frem et hviterussisk visum som var gyldig i tre måneder.

– Han var helt frossen. Han trengte vann, men det hadde vi ikke. Jeg hadde rundstykker – jeg gav ham tre og han spiste dem med en gang.

Etter hvert kom grensevakten som tok med mannen i 20-årene.

Frykter tvang

Hviterussland-ekspert Martin Paulsen er opptatt av at Hviterussland, Polen og også Norge og EU forstår at det kan være både migranter og flyktninger blant menneskene som befinner seg på den polsk-hviterussiske grensen.

– For begge kategoriene vil det å bli sendt tilbake til hjemlandet medføre en kostnad, sier Paulsen.

– Her kan det være folk som er på flukt fra en situasjon i hjemlandet som det er farlig for dem å returnere til, og det kan være migranter på jakt etter et bedre liv. Dette er mennesker som har betalt titusener av kroner for å komme dit. Hvis de blir tvangsreturnert, sitter de igjen med en stor økonomisk byrde.

Han er opptatt av at man respekterer de grunnleggende rettighetene til hvert enkelt menneske, i tråd med internasjonale konvensjoner.

– Jeg er redd for de blir returnert med tvang, når de har ofret så mye for å komme dit de er i dag.

Retten til å søke asyl er grunnleggende for alle og nedfelt i artikkel 14 av menneskerettserklæringen som ble vedtatt i 1948.

– Når de først er på det stedet, har de fortsatt den rettigheten. Det er en grunnleggende ting som må ivaretas, uavhengig av hvordan de har kommet seg dit. Man kan ikke bare putte dette problemet inn i tuben igjen og late som om dette ikke har skjedd, sier Paulsen til VG.

