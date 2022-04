HØFLIG UENIGE: Frankrikes president Emmanuel Macron la aldri skjul på at han var glad for at Joe Biden vant USAs presidentvalg i 2020. Men Bidens ordbruk om Russlands krigshandlinger i Ukraina har satt Macron i en vanskelig situasjon. Her er de to under NATO-toppmøtet i Brussel i mars.

Macron i Ukraina-skvis før presidentvalget

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (44) sier han har invitert Emmanuel Macron (44) på besøk for å overbevise den franske presidenten om at den ukrainske befolkningen utsettes for folkemord.

Av Ingri Bergo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg sa til ham at jeg vil at han skal forstå at dette ikke er krig, men ingenting annet enn folkemord, sier den ukrainske presidenten i et intervju med CNN mandag.

– Hvis han kommer og ser, er jeg sikker på at han vil forstå.

Russland invaderte Ukraina 24. februar. Den russiske presidenten Vladimir Putin har fått kraftig kritikk internasjonalt for en hensynsløs krigføring, spesielt etter funnene av hundrevis drepte i byen Butsja.

Russland avviser at de har begått krigsforbrytelser i Ukraina og hevder «spesialmilitæroperasjonen» er nødvendig for å frigjøre landet fra nynazister.

Macron, som håper på å bli gjenvalgt til fem nye år i presidentpalasset førstkommende søndag, har avvist å bruke begrepet «folkemord» om russiske styrkers herjinger i Ukraina.

Info Hva er folkemord? Folkemord er et juridisk definert begrep. For at noe skal defineres som folkemord, må det gjøres mot en gruppe som faller innenfor én av fire kategorier: Etnisk gruppe

Nasjonal gruppe

Religiøs gruppe

Rasetilhørighet Videre må det ligge til en grunn en bevisst handling om å utføre folkemordet for å utslette gruppen helt eller delvis. Det betyr at om Russlands handlinger i Ukraina skal kunne kalles folkemord, må to vilkår være oppfylt: Drapene må være utført fordi den drepte er ukrainer. Det må ligge en bevisst motivasjon bak fra russisk side om å helt eller delvis ødelegge den ukrainske menneskegruppen. Om Russlands handlinger i Ukraina utløser definisjonen av folkemord, er foreløpig for tidlig å konkludere med. Foregår det folkemord i Ukraina? Les mer her. Kilde: Faktisk.no Vis mer

KREVER MER: Den ukrainske presidenten har tidligere sagt Macrons motvilje til å kalle Russlands krigshandlinger i Ukraina et folkemord er «veldig smertefullt for oss».

Mens USAs president Joe Biden har anklaget Russland for å begå folkemord på ukrainsk jord, er Macron – i likhet med Norge – mer forsiktig med ordbruken.

– Ord har en betydning, sa Macron til radiostasjonen France Bleu forrige uke.

– Min oppgave er å bringe fred eller i det minste få en slutt på denne krigen.

Macron, som har tatt en europeisk lederrolle i skytteldiplomatiet med Russland, er midt i en presidentvalgkampanje der ytre høyre-partiet Nasjonal samling er nærmere seier enn noensinne.

Info Ytre høyres fremgang i Frankrike: 2002 – Dette er kjent som et jordskredvalg i fransk moderne historie. For første gang kom ytre høyre-partiet da kjent som Nasjonal Front til andre runde i presidentvalget. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens far, ble til slutt knust av høyresidens mann Jacques Chirac andre runde. Godt hjulpet av venstresidevelgere fikk Chirac 82 prosent av stemmene mot Le Pens knappe 18. 2017 – Nasjonal Front kommer til andre runde igjen, denne gangen gjennom presidentkandidat Marine Le Pen, som har begynt arbeidet med å «avdiabolisere» partiet til faren. Nykommeren Macron danker til slutt ut Le Pen med god margin andre runde (66,1 prosent mot 33,9 prosent). 2022–24. april får Marine Le Pen mulighet til revansje når hun møter Macron til andre og siste valgrunde. Vis mer

Macron:–Ingenting er avgjort

I 2017 smadret Macron det franske topartisystemet da han som 39-åring ble den yngste presidenten i moderne fransk historie.

Fem år senere ligger Sosialistpartiet og Republikanerne, de tradisjonelle regjeringspartiene, med knekt rygg. Ingen av dem fikk over fem prosent under første valgrunde i år.

En snau uke før andre og avgjørende valgomgang leder Macron over ytre høyres Marine Le Pen (53) med omtrent 10–15 prosentpoeng på meningsmålingene.

En knapp margin, ifølge valganalytikere, som minner om Storbritannias brexit-avstemning og Donald Trumps sjokkvalg i 2016.

HEKTISK VELGERFRIERI: Macron trenger alle stemmer han kan få under andre runde i presidentvalget. Her er han på besøk på en bedrift i Le Havre, nordvest i Frankrike, der over 30 prosent stemte på venstresidens sterke mann, Jean-Luc Mélenchon, 10. april.

Macron har selv advart om at seieren er langt fra sikret.

– Ikke la oss lure, ingenting er avgjort og debatten som vi skal ha i de kommende 15 dagene er avgjørende for landet vårt, og for Europa, sa han etter første valgomgang 10. april.

–Som pest eller kolera

For å vinne valget må Macron først vinne tilliten til venstresidevelgere som er skuffet over at de, nok en gang, må velge mellom det de mener er to dårlige alternativer til å styre landet de neste fem årene.

– Macron eller Le Pen, det er som pest eller kolera, sier en velger til den regionale franske avisen Ouest France.

Sitatet er en gjenganger i velgerskaren til ytre venstres sterke mann, Jean-Luc Mélenchon (70), som tapte billetten til presidentvalgfinalen med knapp margin til Marine Le Pen.

Info Valgresultatene første runde Macron: 27,85 prosent Le Pen: 23,15 prosent Mélenchon: 21,95 prosent Éric Zemmour: 7,07 prosent Valérie Pécresse: 4,78 prosent Vis mer

– Ikke la en eneste stemme gå til Madame Le Pen, sa Mélenchon da.

Han ba imidlertid ikke velgerne sine om å stemme på Macron, slik en rekke andre partiledere har gjort.

Mélenchons velgere sitter med nøkkelen til presidentpalasset, ifølge franske valganalytikere. Samtidig har de lite lyst til å stemme på Macron.

SISTE STIKK: For tredje og siste gang stilte Jean-Luc Mélenchon til presidentvalg i Frankrike. 70-åringen klarte nesten å komme til andre valgrunde, noe ingen analytikere trodde venstresiden ville klare i år. Da nederlaget var et faktum ba han velgerne om å la være å stemme på Marine Le Pen.

Info To av tre vil ikke stemme på Macron To av tre velgere som stemte på Mélenchon under første valgomgang planlegger å stemme blankt eller å holde seg hjemme, ifølge en meningsmåling utført av Mélenchons parti, Det ukuelige Frankrike. 33,4 prosent sier de vil stemme på Macron. Målingen må tolkes med forsiktighet, ettersom kun 215 292 av Mélenchons 7,7 millioner velgere besvarte den. Målingen ga dessuten bare tre alternativer: å stemme Macron, blankt eller bli hjemme. Marine Le Pen var rett og slett ekskludert, i et forsøk på å understreke at ytre høyre aldri er et alternativ for partiet. Vis mer

Le Pen og Putin

En rekke analytikere har advart om at Le Pens inntog i presidentpalasset vil ha katastrofale konsekvenser for Europas håndtering av Ukraina-konflikten.

Nupi-forsker Pernille Rieker har sammenlignet det med å få «en slags Trump i Frankrike».

– De store politiske linjene jeg forsvarer, er de store linjene som Trump forsvarer, som Putin forsvarer, sa Le Pen i et intervju med BBC før valget i 2017.

STREKKER SEG MOT MAKTEN: Meningsmålingene tyder på et historisk tett løp mellom Marine Le Pen og Macron 24. april. Her er hun under et valgmøte i den sørfranske byen Avignon 14. april.

Da Putin invaderte Ukraina, forsøkte Le Pen å ta avstand til den russiske presidenten.

– Vi kan på ingen måte unnskylde denne oppførselen, sa hun i mars.

Hun har imidlertid avvist å innføre strengere sanksjoner mot Russland dersom hun blir president.

– Vil vi dø? Økonomisk ville vi dødd, sa Le Pen da hun ble spurt om Frankrike skulle slutte å importere olje og gass fra Russland i en debatt tidlig i april.

– Vi må tenke på folket vårt.

Le Pen forsøker å samle krefter rundt Macron-forakten som kulminerte i De gule vestene i 2018–2019, etter at regjeringen introduserte en omstridt karbonskatt som førte til økte bensinpriser.

Kjøpekraft er den aller viktigste saken for franske velgere under årets presidentvalg.

1 / 3 ET UBELEILIG VENNSKAP: Marine Le Pen besøkte Vladimir Putin i forkant av presidentvalget i 2017, da hun tapte mot Macron. Bildet skulle egentlig være med på partiets valgbrosjyre for 2022, men Nasjonal samling trakk den tilbake i all hast da den russiske presidenten invaderte Ukraina. ULMENDE SINNE: Frankrike sliter som mange andre land med stigende strøm- og bensinpriser. I det sterkt sentraliserte landet der Paris ofte betraktes som eliten som styrer over resten, merkes dette aller mest i områder utenfor storbyene der folk er avhengige av bil for å komme seg rundt. I 2018 eksploderte landet i massive protester, da De gule vestene inntok hovedstaden. KJØLIG MOTTAGELSE: Macron og Putin satt på hver sin side av et svært langt bord under den franske presidentens Moskva-besøk og hans aller siste fredsforsøk er par uker før Russlands invasjon av Ukraina i februar. forrige neste fullskjerm ET UBELEILIG VENNSKAP: Marine Le Pen besøkte Vladimir Putin i forkant av presidentvalget i 2017, da hun tapte mot Macron. Bildet skulle egentlig være med på partiets valgbrosjyre for 2022, men Nasjonal samling trakk den tilbake i all hast da den russiske presidenten invaderte Ukraina.

Likevel: Putin har begynt å kaste mørke skygger over Le Pens valgkamp.

Mens den høyreradikale og islamfiendtlige politiske nykommeren Éric Zemmour fungerte som en slags lynavleder før første valgomgang – blant annet fordi han hadde sagt at han «drømmer om en fransk Putin» – er franske medier nå fulle av oppslag om Le Pens Russland-bånd.

Samtidig anklages hun for millionunderslag i sin tid som EU-parlamentariker.

1 / 3 I PROTEST: Unge demonstranter marsjerte ned gatene i den franske hovedstaden med slagord som «alle står sammen mot ekstremhøyre» lørdag 16. april. I PROTEST: Demonstranter i Paris 16. april holder flagg med beskjeder som «mot fascismen». UPOPULÆRT VALG: «Hverken Le Pen eller Macron» står det påskrevet på muren i den franske hovedstaden. forrige neste fullskjerm I PROTEST: Unge demonstranter marsjerte ned gatene i den franske hovedstaden med slagord som «alle står sammen mot ekstremhøyre» lørdag 16. april.

I helgen tok over 22 000 demonstranter til gatene i 30 franske byer for å protestere mot ytre høyre. Mange av demonstrantene sa de mislikte den sittende presidenten, men at et Frankrike ledet av La Pen ville vært enda verre.

– Med Macron er vi i hvert fall i et demokrati, sa Béatrice, som deltok i demonstrasjonstoget i Paris, til Le Monde.

Emilie (42) sa til Libération:

– Man må velge sine fiender. Med Le Pen, da tør vi ikke demonstrere lenger, vi kommer til å være for redde.