KAMPHANER: Marine Le Pen og Emmanuel Macron stilte opp til fotografering sammen da de møttes i debatt for fem år siden.

Avgjørende TV-duell før fransk presidentvalg

Marine Le Pen vil ha revansje for debattnederlaget mot Emmanuel Macron for fem år siden. Presidenten vil trolig fremstille utfordreren som en farlig ekstremist.

Av NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

Den eneste TV-debatten mellom de to gjenværende kandidatene i det franske presidentvalget holdes onsdag kveld. Macron har en ledelse på opp mot 12 prosentpoeng på meningsmålingene, men kampen om Frankrikes politiske retning de neste fem årene er ikke over.

Ytre høyre-kandidaten Le Pen har satt av hele dagen til å forberede seg i håp om å unngå fiaskoen for fem år siden da hun stilte dårlig forberedt. Det bidro til at hun tapte for Macron i valget.

– Jeg tar ofte nederlag som et spark bak, sier Le Pen, som er ute etter revansje denne gangen.

Chirac nektet

For faren Jean-Marie Le Pen gikk det for øvrig enda dårligere da han var presidentkandidat i 2002. Jacques Chirac nektet å møte opp og sa det debatt er umulig i møte med «intoleranse og hat».

Det var eneste gang siden 1972 at presidentvalgduellen har blitt avlyst. Og valget endte i en knusende seier for Chirac.

Utenrikspolitikk

I kampen for å vinne over velgere som stemte på andre kandidater i første valgrunde eller som vurderer å bli hjemme, er det ventet at den sittende presidenten vil fremstille utfordreren som en farlig ekstremist som ikke er til å stole på i utenrikspolitikken. Det gjelder blant annet hennes tidligere støtte til Vladimir Putin og lån av russiske penger til hennes parti Nasjonal samling (Rassemblement national).

Om hun skulle vinne, har Le Pen sagt at hun vil reformere EU, mens Macron ses som en sterk forkjemper for det europeiske samarbeidet.

Utenrikspolitikk er ett av åtte temaer som skal debatteres i TV-studioet, der de to kandidatene skal sitte ansikt til ansikt, drøyt to meter fra hverandre, skriver France Info. Blant de øvrige temaene er økonomi, velferdsstaten, miljø, utdanning, sikkerhet og innvandring. Debatten starter klokken 21.

Folkeavstemning

Le Pen må overbevise seere og potensielle velgere om at partiet har moderert innvandringsmotstanden, og avisen Le Monde sier hun vil prøve å fremstille seg selv som en troverdig leder og gjøre valget til en folkeavstemning mot Macron.

Macrons støttespillere har advart mot å ta seieren på forskudd, og presidenten har minnet om de politiske jordskjelvene i 2016 da Donald Trump ble valgt til president i USA og britene stemte for å forlate EU.