JEVNET MED JORDEN: Brannmannskaper søker gjennom en blokk i Borodjanka i Ukraina som ble rammet av et russisk luftangrep. Etter at russerne trakk seg ut, er flere byer blitt livsfarlige for innbyggerne. Flere hundre fryktes å ha blitt drept der.

OSSE-rapport: Troverdige bevis for brudd på menneskerettighetene

OSSEs utsendinger mener de har funnet mønstre i Russlands krigshandlinger som peker på brudd på menneskerettighetene.

Av Vilde Elgaaen og NTB

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) presenterer onsdag resultatene fra etterforskningen av menneskerettsbrudd i Russlands invasjon av Ukraina.

Der slår organisasjonen, som Russland også er medlem av, fast at det er sterke indikasjoner på at Russland systematisk har brutt menneskerettighetene.

Rapporten omhandler også angrepet på et sykehus i Mariupol 9. mars, som Russland er blitt anklaget for å ha stått bak. Rapporten slår fast at dette var et russisk angrep og at det dreide seg om en krigsforbrytelse.

Russiske myndigheter har benektet at deres styrker sto bak angrepet.

– Vi er forferdet over historiene som kommer ut av Ukraina, og dypt sjokkert over grusomhetene som begås mot sivile, i all hovedsak av russiske styrker, sier Norges OSSE-ambassadør Anne-Kirsti Karlsen til Det faste rådet onsdag.

I et sammendrag av rapporten kommer det frem at OSSEs utsendinger fant klare mønstre for brudd på menneskerettighetene begått av russiske styrker.

– Russland forsøker å skjule sannheten om krigen. Men verden ser på. Grusomheter blir etterforsket, og de som står bak må bli holdt ansvarlige, heter det i innlegget fra den norske ambassadøren.

I rapporten skriver de at antall drepte og skadede sivile personer ville vært mye lavere dersom Russland hadde respektert de kravene som stilles av folkeretten når det gjelder forskjellsbehandling, proporsjonalitet og forholdsregler av angrep mot mål som betegnes som spesielt beskyttede objekter, slik som sykehus.

Rapporten slår fast at store deler av russiske styrkers oppførsel i deler av Ukraina som ble okkupert både før og etter den 24. februar, inkludert Donetsk og Luhansk, strider mot folkerettens lover om militær okkupasjon.

– Lovbruddene omhandler alt fra plyndring til kidnapping, tortur, bruk av unøyaktige våpen, kjønnsorientert vold og angrep mot sivile mål. Og mye mer, sier Karlsen.

De skriver også at de har funnet troverdig bevis for at lovbrudd er begått mot de mest sentrale menneskerettighetene, som tortur og inhuman behandling, i hovedsak i områdene som var under russisk kontroll.

De skriver videre at det også er sterke indikasjoner om at forbrytelser mot menneskeheten er begått av russiske styrker.

– Noen mønstre er sett i voldelige angrep som strider mot folkeretten, som gjentatte ganger er dokumentert gjennom denne konflikten, heter det i sammendraget.

De peker på at målrettede drap, forsvinninger eller kidnappinger av sivile, journalister og lokale politikere, sannsynligvis kan betegnes som forbrytelser mot menneskeheten.

– Enhver handling av denne typen, som er begått som en del av et slikt angrep og med kunnskap om det, vil derfor regnes som en forbrytelse mot menneskeheten.

– Russland må følge ordren fra Den internasjonale straffedomstolen om å stanse sine militære operasjoner umiddelbart og trekke sine tropper ut av Ukraina. Drapene og ødeleggelsene må ta slutt, sier Norges OSSE-ambassadør Karlsen.

Etterforskningen ble innledet etter at 45 land aktiverte en sjelden OSSE-mekanisme, Moskva-mekanismen, som brukes når det er bekymring for brudd på menneskerettighetene.

Alle de nordiske medlemslandene, samt USA, Tyskland, Frankrike og Storbritannia, var blant dem som aktiverte mekanismen. Den tas sjeldent i bruk, kun ni ganger siden organisasjonen ble dannet i 1991, og sist i 2020 for å etterforske angivelige menneskerettsbrudd i Hviterussland.