GÅR DE SAMMEN TIL NATO? Sveriges Magdalena Andersson og Finlands Sanna Marin møttes i Stockholm onsdag. De neste ukene vil vise om begge de alliansefrie nabolandene søker medlemskap i Nato.

Finland: Bare Nato kan tilby kollektiv sikkerhet

Finlands regjering mener at Nato er det eneste alternativet som akkurat nå kan tilby Finland kollektiv sikkerhet - men et medlemskap kan også bety «omfattende og uforutsigbart press og risiko» mot landet.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Et mulig finsk medlemskap vil øke alliansens areal betydelig, doble Natos landegrense mot Russland, og føre alliansen nærmere strategisk viktige områder som Kola og St Petersburg», skriver Finlands regjering i sin vurdering av den nye sikkerhetssituasjonen i Europa etter Russlands angrep på Ukraina.

Men samtidig skriver regjeringen dette:

«Nato er den eneste organisasjonen for kollektivt forsvar innenfor en overskuelig framtid».

Ingen anbefaling

Rapporten kommer ikke med noen klare anbefalinger. Men regjeringen oppfordrer Riksdagen, det finske parlamentet, om en rask avklaring av om hvorvidt Finland skal søke medlemskap i Nato. Det presiserte utenriksminister Pekka Haavisto da han presenterte rapporten i Helsinki onsdag.

– Om alt går som planlagt, kan det komme en søknad fra Finland i god tid før Natos toppmøte i Madrid i slutten av juni, sa Henri Vanhanen, sikkerhetspolitisk ekspert og rådgiver for Finlands konservative parti, til VG tidligere i april.

Sverige kommer etter

Sveriges regjering vil ha en tilsvarende rapport klar i slutten av mai ifølge Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Ifølge Svenska Dagbladets kilder ønsker Andersson at Sverige blir medlem av Nato i sommer.

– Det vil være bra om vi gjør like valg, sa den finske statsministeren Sanna Marin til sin svenske kollega, da de møttes i Stockholm onsdag.

Hun tror en finsk avgjørelse vil være klar i løpet av uker, ikke måneder.

Dempe russisk reaksjon

I den finske rapporten skriver regjeringen at om Finland og Sverige velger å søke samtidig, vil det kunne forenkle beredskap og dempe effekten av en eventuell reaksjon fra russisk side:

«Om Finland og Sverige begge slutter seg til Nato, kan forsvarsarrangementene i Nord-Europa sees i sin helhet som en del av Natos kollektive forsvar. Motsatt, om bare ett av landene slutter seg til Nato, vil det kunne få konsekvenser for landenes bilaterale forsvarssamarbeid, og for landenes utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid», skriver den finske regjeringen.

Intens reising

I ukene etter Russlands invasjon i Ukraina har Finland hatt intense kontakter med en rekke Nato-land som USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Det har dessuten vært omfattende samtaler mellom de nordiske landene.

Regjeringen skriver imidlertid at USA ikke har inngått avtaler med noen europeiske land - utenom Nato - om sikkerhetsgarantier.

Det hefter også usikkerhet om det tette nordiske forsvarssamarbeidet vil kunne gi Finland garantier dersom landet velger å fortsatt være alliansefritt. Regjeringen tror snarere at Norge, Danmark og Island vil prioritere å komme andre Nato-land til unnsetning i en mer omfattende konflikt på det europeiske kontinent.

Avskrekking

Den viktigste konsekvensen av et eventuelt Nato-medlemskap for Finland «er at Finland blir en del av Natos kollektive forsvar og omfattes av sikkerhetsgarantier ifølge artikkel 5. Det finske forsvarets avskrekkende effekt vil være betydelig større enn nå, ettersom den støttes av alliansens samlede kapasiteter», skriver Finlands regjering.