Tre smittetilfeller stenger millionby i Kina

Kinesiske myndigheter har stengt ned enda en millionby på ubestemt tid. Bakgrunnen er at det er oppdaget tre nye tilfeller av asymptomatisk coronasmitte.

Det er ikke første gang kinesiske myndigheter går så hardt til verks for å kvele smittespredning. Regjeringen har en nullvisjon for coronasmitte, som innebærer strenge grenserestriksjoner og målrettede nedstengninger der det oppdages virussmitte.

Denne gangen er det byen Yuzhou, med om lag 1,2 millioner innbyggere, som stenges ned.

De lokale myndighetene kunngjorde at fra mandag kveld måtte alle byens innbyggere holde seg hjemme for å hindre smittespreding.

Kunngjøringen kom etter at det dagene i forveien var oppdaget til sammen tre tilfeller av coronasmitte – ingen av de med symptomer. Mat og andre nødvendige varer blir levert på døren, og bare i ekstraordinære tilfeller får folk forlate hjemmene sine.

Også stengt i Xi'an

Allerede før nedstengningen var alt av kollektivtrafikk, kjøpesentre, museer og turistattraksjoner stengt i byen som ligger i Henan-provinsen.

Yuzhou er ikke den eneste byen med strenge restriksjoner i Kina for tiden. Byen Xi'an med 13 millioner innbyggere har vært nedstengt på ubestemt tid siden 23. desember – en situasjon som kan vedvare fram til smittetallet er null.

Nedstengingen der tillot opprinnelig innbyggerne å forlate hjemmene sine annenhver dag for å kjøpe mat og andre nødvendige varer, men denne muligheten har siden blitt innskjerpet.

Hvor strengt det er, varierer likevel fra bydel til bydel – noen har ikke lov til å gå ut av hjemmene sine i det hele tatt og må få matvarer levert på døren. Innbyggerne kan bare forlate Xi'an dersom de har en spesialtillatelse til det.

Slår hardt ned på smittetilfeller

Xi'an skal nå i gang med sin tredje runde med massetesting. Myndighetene i byen har kapasitet til å teste ti millioner mennesker i løpet av kun syv timer, og kan få resultatene fra tre millioner tester i løpet av kun tolv timer, ifølge statlige medier.

Kina har blant sine 1,4 milliarder innbyggere registrert til sammen 175 nye smittetilfeller tirsdag, hvorav fem i Henan-provinsen og åtte ved en fabrikk i byen Ningbo. Selv om smittetallene i Kina er langt lavere enn mange andre steder i verden, er smitten økende og nå på et nivå man ikke har sett siden mars 2020.

Nullvisjonspolitikken for smittetilfeller med karantenekrav for hver smittet, massetesting og tiltak mot reisende fra utlandet har hjulpet Kina med å begrense tidligere utbrudd.

Ikke nok mat

Men de nåværende nedstengingene blir av flere ansett som veldig strenge, og de legger press på både økonomien og livene til millioner av mennesker.

På det sosiale mediet Weibo har flere innbyggere i Xi'an begynt å klage over nedstengingen, og spesielt over hvor vanskelig det har blitt å få tak i mat.

– Kan ikke forlate bygningen jeg er i, og det blir mer og mer vanskelig å kjøpe mat på internett, skriver en innbygger.

– Selv i en tid med materialistisk overflod der alle prøver å gå ned i vekt, har det plutselig blitt en vanskelig oppgave å finne nok å spise, skriver en annen innbygger på nettsiden Weixin.

En mye video delt på Weibo viser tre vakter som angriper en mann som forsøker å levere den tradisjonelle retten baozi til familiemedlemmene sine. Vaktene har siden beklaget til mannen, og de fikk alle bøter av politiet for oppførselen.

OL-boblen på plass

Kinesiske myndigheter forsvarer den strenge politikken og mener den må til for å kunne kvitte seg med coronasmitten en gang for alle.

Én måned før de olympiske vinterlekene skal finne sted i hovedstaden Beijing, forsikrer talsperson for utenriksdepartementet Wang Wenbin ifølge BBC at Kina har utformet et effektivt forsvarssystem mot viruset.

Som en del av dette systemet går tusenvis av ansatte og frivillige denne uken inn i en egen OL-boble, hvor de ikke får ha noen form for fysisk kontakt med verden utenfor boblen.

De som ankommer Kina for å delta i eller dekke lekene, må også straks inn i boblen, og de får ikke lov til å forlate den før de forlater landet.

Høy vaksinegrad

Kina har offisielt registrert totalt 102.841 smittetilfeller og 4.636 coronarelaterte dødsfall siden pandemien startet. Tallene er relativt sett svært lave sammenlignet med for eksempel USA, men viser likevel virusets motstandsdyktighet i møte med Kinas strenge smitteverntiltak.

Nedstengingen i Xi'an kom etter en smitteøkning drevet av deltavarianten, ifølge myndighetene. Tirsdag ble det registrert ytterligere 95 tilfeller i byen. Kina har bare rapportert om en håndfull tilfeller av den nyere omikronvarianten, som er mer smittsom enn deltavarianten.

Kina har vaksinert nesten 85 prosent av befolkningen. Vaksineringen har sørget for at færre kinesere blir alvorlig syke av viruset, selv om de kinesiske vaksinene har vist seg å være mindre effektive enn de som blir brukt andre steder i verden.