Frykten i skyttergravene

Frykten i skytter­gravene Ukraina mobiliserer grunnet faren for en russisk invasjon. I det frosne steppelandskapet har soldater forskanset seg i skyttergraver. Russland har sendt 100.000 soldater til grensen. Slik blir en mulig storkrig.

Publisert: Nå nettopp

Det ser ut som en scene fra første verdenskrig.

Bildene fra skyttergravene som skiller ukrainske regjeringsstyrker fra russiskstøttede separatister, viser mørke ganger som går i sikksakk under jorden.

På overflaten er piggtråd rullet utover den gjørmete, frosne bakken.

Ved Donbass-regionen, sørøst i Ukraina, har utbryterne hatt kontrollen over store deler av Donetsk og Luhansk siden 2014.

Separatistene har den russiske bjørnen i ryggen. Ukraina frykter at Vladimir Putins hærstyrker planlegger en invasjon. Russland beskylder på sin side Ukraina for å skape en krise, for å ha et påskudd til å ta Donbass-regionen tilbake med makt.

I Nato øker bekymringen for krig for hver dag som går.

Ved fronten forbereder ukrainske soldater seg. I horisonten er grensen. Der venter de russerne.

– Vi er fast bestemt på å holde stand, og vi vil aldri gi opp vårt land. Vi har kjempet lenge for selvstendighet, forteller den ukrainske soldaten «Martin», til Reuters.

«Martin» forteller at hjemme i hovedstaden Kiev er hans foreldre og kone bekymret for hva som vil skje.

– Jeg vil ikke bli her for alltid. Jeg vil slå tilbake et angrep, og så vende hjem, slik at datteren min en dag kan: «Wow pappa, du slo tilbake en supermakt med egne hender».

På begge sider av frontlinjen har soldater gravd seg ned i verdens eldste forsvarsverk.

– Moder jord er fortsatt en god festning. Når vi ser disse skyttergravene, vekker det minner fra både første og andre verdenskrig. Ukraina er jo en historisk slagmark, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Det ser kanskje gammeldags ut, men selv i en moderne krig gir det å grave seg ned, et viktig fortrinn til den forsvarende part, forklarer Ydstebø:

– Angriperne blir nødt til å eksponere seg mye mer enn soldater som forsvarer seg fra en skyttergrav. Også artilleri og stridsvogner kan beskyttes med skyttergraver.

Bak skyttergravene ligger et område som begge parter har minelagt. Skal en angripende part gjennom frontlinjen i Donbass, vil det kreve store ressurser og koste liv.

– Russland er såpass overlegne i form av luftstyrke fra fly og droner, samt voldsom artillerikapasitet, at de vil kunne utslette mye av den ukrainske forsvarslinjen. Men å bryte gjennom vil like fullt kreve store ressurser og eksponere egne styrker, sier Ydstebø.

– Et slikt angrep blir «grisete», for å si det slik. Det blir blodig.

Donbass er et steinkulls- og industriområde i sørøstlige Ukraina. Det består av Donetsk og Luhansk, to provinser som har stort innslag av russisktalende befolkning.

I 2014, samme år som Russland annekterte Krim-halvøya, førte russiskstøttede separatister en krig mot den ukrainske regjeringshæren. Kampene langs frontlinjen har blusset opp igjen flere ganger siden.

På pro-russisk side, i opprørsstyrte Luhansk, har separatiststyrkene også gravd seg ned. – Separatistene står sterkt i sine områder fordi de har støtte fra Russland.

Ved et eventuelt angrep kan Russland bruke Donbass som brohode for å iverksette et angrep.

Men Ydstebø tror det er lite sannsynlig. For Russland har allerede indirekte kontroll i opprørsprovinsene, der trengs ingen invasjon.

– Russland har hatt militære rådgivere, etterretning og til dels spesialstyrker inne i Donbass for å styrke sin posisjon. Men det er ikke sannsynlig at de flytter flere styrker inn der, fordi det ikke trengs, forklarer eksperten.

– Russisk militær doktrine tilsier at de heller unngår frontlinjen ved Donbass og angriper et annet sted. Selv om de er kapable til å brøyte seg gjennom skyttergravene, kan de velge minste motstands vei ved å gå inn lenger nordvest, utdyper han.

Russland kan derimot gjennomføre angrep fra de opprørskontrollerte områdene for å binde opp de ukrainske styrkene.

Det å ha kontroll over utbryterprovinsene gir nemlig Russland en taktisk fordel, forklarer eksperten:

Ukraina vil ikke gi slipp på Donbass-regionen, og dermed må soldater inn i skyttergravene. Frontlinjen legger beslag på store ressurser fra det ukrainske forsvaret.

Mens ukrainske styrker er bundet opp ved frontlinjen sørøst i landet, vil Russland kunne angripe fra grensen i nord; fra grensen i vest ved å gå inn fra allierte Hviterussland; via den allerede annekterte Krim-halvøya i sør; og med Svartehavsflåten langs hele kysten.

Den store troppeansamlingen langs grensen til Ukraina, som Russland hevder er en militærøvelse, består av opp mot 100.000 mann.

Ifølge ukrainske anslag, gjengitt i Military Times, har den russiske styrken 1200 stridsvogner, 2900 armerte kjøretøy, 240 helikoptre og 330 kampfly klare.

Dersom den russiske troppeansamlingen kun er sabelrasling, så ser den i hvert fall ut som en invasjonsstyrke.

KILDE: AFP

Med frost i bakken vil Russland kunne flytte styrker raskt over store landområder. Ydstebø tror at en eventuell invasjon vil foregå ved at tung ildgivning iverksettes fra artillerikanoner som mottar målangivelse fra droner og radar.

– Tung ild og luftangrep vil foranledige en eventuell bakkeinvasjon. Så vil de trolig rulle så langt man kan, før de stanser der motstanden er stor.

Eksperter har anslått at Russland raskt vil kunne ta området frem til elven Dnepr, som renner gjennom hovedstaden Kiev.

Ukraina har riktignok styrket seg betydelig militært siden krigen i 2014.

– Ukraina har forberedt seg på at det kan bli en invasjon siden 2014, sier Ydstebø. Reservestyrker har de siste månedene trent utenfor Kiev, og skal supplere dem som allerede er ved fronten.

Styrkeforholdet er uansett tungt i russisk favør, påpeker Ydstebø, som mener det ukrainske forsvaret ikke kan måle seg i kvalitet og kvantitet.

– Ukrainas fordel hvis det blir en konflikt, er at de kjemper på egen jord. Generelt er man mindre eksponert ved en forsvarskrig. De kan trekke seg tilbake og forsvare seg der det er taktisk fordelaktig, forklarer Ydstebø.

– De ukrainske steppene er vanskelig å forsvare, men også vanskelig å angripe, grunnet de enorme avstandene.

Den ukrainske sikkerhetseksperten Hanna Shelest, som er direktør for sikkerhetsforumet «Ukrainian Prism» og redaktør for utenriksmagasinet Ukraine Analytica, forklarer til VG på telefon fra Ukraina at en stor forskjell fra krigen i 2014, er at motivasjonen til å forsvare seg er langt større nå.

– Folket er klare til å støtte styrkene våre. Før var det en mer pasifistisk holdning som hersket. Nå skjønner folk hva som skjer og hvorfor det er viktig å beskytte oss, sier Shelest.

Den tydeligste endringen finner man i de militære styrkene.

– De ukrainske troppene er bedre utstyrt, mer motiverte og langt bedre forberedt nå enn de var i 2014, sier Shelest. Men til tross for mobiliseringen, er Ukraina underlegne i antall soldater, påpeker eksperten.

Den ukrainske eksperten er enig med Ydstebø i at det finnes mange alternative ruter inn i Ukraina for Russland.

– Dersom de russiske soldatene ikke går gjennom Donbass, kommer de til å slå til flere steder simultant. Helt klart i Mariupol, fordi de trenger koblingen til Krim. Dernest trenger de noe i nord, sannsynligvis da Kharkiv. Og så er det logisk at de tar Kiev på grunn av at det ligger ganske nært grensen, og ikke minst den symbolske verdien i en hovedstad, skisserer Shelest.

– Det fjerde målet blir kanskje Odessa eller noe i sørvest, de trenger det for den symbolske og historiske verdien i dette området. Med simultane angrep disse fire stedene vil det bli åpenbart at Ukraina ikke har tilstrekkelig militær styrke til å stå imot.

Selv om Russland er militært overlegne, har Shelest mest tro på at det ikke ender i krig.

– Ærlig talt tror jeg at det Russland nå gjør, er å posisjonere seg for å stå sterkt før de tre viktige møtene som skal holdes nå i januar. Det ville vært gjenkjennelig russisk strategi. Russland gjør sjelden noe som overrasker veldig. En krig ville vært veldig utmattende for landet og ikke særlig rasjonelt, påpeker hun.

Oberstløytnant Ydstebø påpeker at Russlands troppeoppbygging både kan være en form for politisk press og en reell invasjonsplan.

For at en militær bløff skal fungere, så må den se realistisk ut, påpeker han.

– Foreløpig vet vi lite om forsyningslinjene. Dersom troppene ved grensen understøttes med logistikk og forsyning, vil det være en indikator på hvor reelt dette er, konkluderer Ydstebø.