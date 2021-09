AKSJON: Politiet i Göteborg har rykket ut to steder i byen torsdag ettermiddag. Ifølge opplysninger svenske medier har fått, knyttes utrykningene til mannen som er siktet etter eksplosjonen tirsdag.

Stor politiaksjon i Göteborg etter bombetrussel

Politiutrykningene knyttes til jakten på en mann i 50-årene som er siktet etter en eksplosjon tirsdag, ifølge svenske medier.

Torsdag ettermiddag pågår det to aksjoner i byen som knyttes til mannen, ifølge opplysninger svenske medier har fått. Politiet har foreløpig ikke kommentert om aksjonene har noen kobling til siktede.

En av aksjonene har pågått på en adresse i på en adresse i Annedal i Göteborg siden 15-tiden.

Politiet i Väst bekrefter at de er på plass på en adresse i Annedal.

– Jeg kan ikke kommentere eller si hva vi gjør på plassen, sier Hans-Jörgen Ostler, talsperson for polisen til Aftonbladet i 16-tiden.

Ifølge svenske medier pågår politiaksjonen som følge av at politiet nå jakter en person etter eksplosjonen i en bygård sentralt i Göteborg tirsdag, der 16 personer ble sendt til sykehus og fire ble alvorlig skadet.

Bombetrussel mot legesenter

Parallelt har politiet torsdag rykket ut til et legesenter i byen, der ansatte ifølge svenske medier nå har blitt evakuert.

Ifølge Aftonbladets opplysninger rykket politiet ut til legesenteret etter at mannen som nå er siktet for eksplosjonen tirsdag har fremsatt en bombetrussel.

Politiet bekrefter i en pressemelding at det dreier seg om en bombetrussel, men vil ikke kommentere om det er noen kobling mellom den siktede og trusselen.

Politiet bekrefter til Aftonbladet at bombegruppen deltar i utrykningen.

En siktet etter eksplosjon tirsdag

Politiet bekreftet torsdag formiddag at de har siktet en person etter eksplosjonen.

Vedkommende er siktet for grov allmenfarlig ødeleggelse, kunngjorde politiet i en pressebrief. Da lette politiet fortsatt etter personen, som da heller ikke enda var blitt pågrepet.

Flere svenske medier, deriblant Aftonbladet og Expressen/GT, melder at det dreier seg om en mann i 50-årene som kan knyttes til en leilighet i bygården der eksplosjonen skjedde.

Langt igjen i etterforskningen

Ifølge Expressen/GT skal mannen skal ha delt en leilighet med moren i leilighetskomplekset der eksplosjonen skjedde tirsdag. De melder videre om at den siktede og moren skal ha blitt truet med utkastelse de siste månedene.

Disse opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av politiet.

Under en pressebrief torsdag formiddag fortalte politiet at mye gjenstår i etterforskningen – blant annet hva som var årsaken til eksplosjonen.

– Omstendighetene på plassen har gjort at det har vært for varmt og vanskelig å bevege seg, noe som gjør at de tekniske undersøkelsene ikke har kommet ordentlig i gang før i dag, sa Klas Jonasson, regionssjef i politiet, under pressebriefen.

Tidlig i etterforskningen hadde politiet mistanke om at eksplosjonen kunne være koblet til gjengkriminalitet, men ifølge politiet finnes det ikke spor som tyder på dette på nåværende tidspunkt.

Dramatisk evakuering

Tirsdag morgen beskrev beboerne i bygården den kaotiske situasjonen som hadde oppstått etter at eksplosjonen gikk av grytidlig om morgenen.

– Det var noen som ropte ute i bakgården for å vekke folk. Det var mer eller mindre kaos. Folk sto og skrek og alle ville jo ut, sa beboeren Kritoffer til svenske Expressen.

Under den dramatiske brannen som oppsto etter eksplosjonen hoppet beboere ut av vinduer og firte seg ned i bakgården for å unnslippe flammene. Flere ble også hjulpet ut av brannmannskaper.

Totalt ble 140 leiligheter evakuert som følge av eksplosjonen, ifølge NTB.