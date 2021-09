VULKAN-DRAMATIKK: Thor Braarvig og kona Hanne Marie Braarvig har fått beskjed om å lukke alle vinduer og prøve å holde seg inne mens vulkanutbruddet pågår. Her med barna Lydia, Amy, Aaron, Filippa, som er fra 9 til 16 år gamle.

Thor (38) og familien bor midt i lava-drama på La Palma: − Litt dommedagsfølelse

Bare fem kilometer unna huset til den norske familien flommer det lava nedover fjellsiden. Tirsdag ble det erklært krisetilstand på øya: – Alle kjenner noen som har mistet alt de har, sier Thor Braarvig.

Av Caisa Linea Hagfors

– Det første huset vi bodde i da vi kom hit, er begravet i lava nå.

Det forteller norske Thor Braarvig til VG over telefon fra La Palma.

For to år siden flyttet han til den spanske øya, som er den de vestligste av Kanariøyene, sammen med kone og fire barn.

Like etterpå brøt coronapandemien ut. Så har det vært skogbranner og ekstreme temperaturer. Nå fosser det lava ut av en vulkan bare fem kilometer unna huset til Braarvig i byen Los Llanos de Aridane.

– Vi visste jo at det var en vulkansk øy da vi flyttet hit og at det var muligheter for nye utbrudd. Samtidig var det over 50 år siden sist, forteller han over telefon.

FILMSKAPER: Thor Braarvig kastet seg på scooteren for å sikre seg gode dronebilder av vulkanutbruddet samme dag det braket løs. Da hadde han ennå ikke forstått omfanget av utbruddet og de alvorlige konsekvensene det ville få til slutt.

Lørdag 18. september, dagen før utbruddet startet, snakket han med en venn som bodde like ved vulkanen. Kameraten hadde en dårlig følelse og mistenkte at et eller annet var på gang.

Selv kjente Braarvig ingenting spesielt den dagen. Men mindre enn et døgn senere fosset det lava ut av Cumbre Vieja-vulkanen.

– Noen reagerte med frykt, mens andre synes det var spennende. Jeg tenkte først ikke at det kunne få så store konsekvenser, forteller firebarnsfaren.

Ikke lenge etter at han fikk beskjeden om utbruddet, kastet Braarvig seg på scooteren for å se lavaspruten på nært hold og sikre seg unike filmbilder med dronen.

Da dronen kom flygende tilbake, var den delvis smeltet.

– Man får litt dommedagsfølelse, samtidig som det er både vakkert og spennende å se på. Det er noe de færreste får oppleve.

– Hører buldring

Nå kan øyboerne på La Palma telle elleve dager med aktivt utbrudd. Det er ventet at det kan vare i flere uker og til og med måneder, selv om utbruddet i perioder har avtatt.

I Los Llanos de Aridane er skolene stengt. Ellers går livet i den lille byen stort sett som normalt, folk drar på jobb og butikkene er åpne, sier Braarvig.

– Vi hører hele tiden buldring, det er små jordskjelv og de første dagene var det mye vulkanaske. Det er enorme mengder lava som kommer ut, men den beveger seg sakte, forklarer firebarnsfaren.

Omtrent 35.000 av de 85.000 innbyggerne på Øya bor i områder ikke langt unna vulkanen. Flere tusen har måtte evakuere som følge av hendelsen.

– Vi kjenner en familie her som mistet hele huset og tomten sin. De løp rett til bilen og kjørte, men i realiteten hadde de sikkert en time på seg til å ta med seg det viktigste. Men man bli jo redd og stresset når man ser det spruter opp, sier han.

UTSIKT FRA HJEMMET: Slik ser det ut fra hustaket til familien Braarvig om kvelden. Vulkanutbruddet er cirka fem kilometer fra huset deres, og de kan høre det «buldre» hele dagen.

Om kvelden, når nattemørket har senket seg, kan familien se de massive lavaflommene som renner ned fra fjellsiden ikke langt unna. Men sannsynligheten for at de vil bli evakuert, er liten.

– Da måtte det kommet et nytt utbrudd et annet sted, forklarer nordmannen, som sier at han hele tiden har følt seg rolig og at myndighetene har kontroll.

– De er vant til dette. De sendte en pakke til barna med tegninger som viser at det var vulkanutbrudd som skapte øyene og at det er sånn de vokser videre.

Sammen med tegningene var det en beskjed til barna: «Når alt roer seg ned, møtes vi på skolen».

– Vil endre øya for alltid

Tirsdag ble øya erklært som katastrofeområde av spanske myndigheter. Onsdag ble det klart at lavaen har nådd havet. Det har skapt en stor sky av gass som beveger seg vekk fra land.

Til nå har nesten 600 bygninger blitt ødelagt.

– Dette utbruddet vil endre denne siden av øya for alltid. Mange familier har mistet hjemmene sine, og det er ikke sånn at denne lavaen bare kan ryddes bort, sier Braarvig.

Regjeringen besluttet denne uken at de ville gi 10,5 millioner euro, tilsvarende drøyt 106 millioner norske kroner, i nødhjelp til de rammede.

– Det er vanskelig å se for seg hvordan ting blir når dette er over. Det er så mye som må ryddes, infrastruktur som må bygges opp og mange må få nye hus.

RENNER UT I HAVET: Eksperter fra Kanariøyenes vulkanologinstitutt Involcan har advart mot at i det lavaen kommer i kontakt med vannet, vil skyer av giftig gass bli skutt opp i lufta, og at det vil bli eksplosjoner og «skuddaktig» oppsprekking av den smeltede steinen. Onsdag nådde lavaen frem til havet. Foto: BORJA SUAREZ / REUTERS

Det forrige vulkanutbruddet på La Palma var i 1972, og varte i mer enn tre uker. Den gang ble ikke boligområder, avlinger og landbruk rammet på samme måte som nå.

De fleste av innbyggerne på øya lever av jordbruk, blant annet bananplantasjer. Mange av disse ligger nå dekket av steinhard, størknet lava.

– Det er noen eldre her på øya som har opplevd de tre sist utbruddene, men de sier at det her er det verste. Alle kjenner noen som har mistet alt de har. Det er så mange personlige tragedier denne gangen, avslutter Braarvig.