Sverige stanser Moderna-vaksineringen for personer under 30 år

I Norge kutter ikke FHI ut vaksinen for noen nye aldersgrupper, men de sier at menn under 30 bør vurdere å velge Pfizer når de skal vaksinere seg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Grunnen til at Folkhälsomyndigheten tirsdag meldte at de stopper Moderna-vaksinering for alle født i 1991 eller senere, er at nye data underbygger en økt forekomst av hjertebetennelser hos personer som har fått Moderna, enn hos personer som har fått Pfizer.

FHI har allerede anbefalt at unge under 18 år får Pfizers vaksine i Norge. Denne anbefalingen presiserer de nå, men de kutter ikke vaksinen ut for noen nye grupper.

Samtidig sier FHI at menn under 30 år også bør vurdere å velge Pfizer når de skal vaksinere seg.

Peri- og myokarditt er akutte betennelsene i henholdsvis hjerteposen og hjertemuskelen. Den vanligste årsaken er virusinfeksjoner - som for eksempel covid-19. De rammer flere menn enn kvinner, flere yngre enn eldre, og oftest etter andre dose.

Hvorfor skiller de på Pfizer og Moderna? Både Pfizer og Moderna er mrna-vaksiner. Men fordi Moderna-vaksinen gir en noe høyere virkning, der man får en sterkere immunrespons, kan også bivirkningene være kraftigere. Nye overvåkningsdata fra de nordiske landene underbygger det også ser ut til å også gjelde for hjertebetennelser.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI understreker at at Moderna-vaksinen er vel så effektiv som Pfizer-vaksinen, og at den til og med gir bedre beskyttelse mot delta.

– Alle vaksinene vi har i det norske vaksinasjonsprogrammet oppfatter vi som gode vaksiner, hvor ulempene og risikoene er vurdert opp mot nytten, sier han til VG.

FAKTA: Peri- og myokarditt Myokarditt er definert som en betennelse i hjertemuskulaturen, som kan skyldes virus, giftstoffer, bakterier eller autoimmune reaksjoner. De fleste tilfellene har godartet forløp og krever ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende, men i sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt. ​ Perikarditt er en betennelse av hjerteposen, en hinne som omslutter hjertet. Den vanligste årsaken er virusinfeksjon, og tilstanden har vanligvis god prognose. Ved behov behandles perikarditt med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler. Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt er: Brystsmerter, tungpustethet, hurtig eller uregelmessig puls. Alle som får brystsmerter, tungpustethet eller hurtig eller uregelmessig puls bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke. Personer i alle aldre har vært rammet, men flest menn under 30 år. Hvis noen får denne tilstanden etter første vaksinedose, har FHI vurdert at man bør avstå fra andre dose hvis ikke en individuell vurdering tilsier noe annet, som et føre var-prinsipp. (Kilde: NHI og Legemiddelverket) Vis mer

Danmark gjør som Norge

Folkhälsomyndigheten understreker at de har kuttet Moderna for alle under 30 for å være på den sikre siden.

– Risikoen er veldig liten, men det er godt å vite hvilke symptomer du må være årvåken overfor, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i en pressemelding.

Danske Sundhedsstyrelsen gjør heller som Norge: De fortsetter som før, og gir allerede Pfizer-vaksinen til de som er under 18, skriver de i en pressemelding.

Der skriver de også at de i motsetning til de andre nordiske landene ikke har sett noen forskjell på de to vaksinene når det gjelder hjertebetennelser.

De foreløpige overvåkningsdataene fra Norge, Sverige, Danmark og Finland er ifølge Syndhedsstyrelsen er sendt inn for vurdering i Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA).

Ifølge FHI har tidligere analyser fra USA antydet at risikoen for hjertebetennelse er noe høyere med Moderna enn Pfizer. Men dette styrkes nå av nye overvåkningsdata både fra Canada, og fra de nordiske landene.

– Vi har anbefalt Pfizer i gruppen 12–15 og 16–17 hele tiden, sier Bukholm i FHI til VG.

Yngre har generelt også en kraftigere immunrespons enn eldre - og kan derfor også oppleve kraftigere bivirkninger. På spørsmål om hvorfor ikke Pfizer også ble valgt valget for de som er 18 år og litt eldre, svarer Bukholm:

– Vi startet vi med å vaksinere gruppen fra 18 år og opp på et tidspunkt der det ikke var tilgang på så mange Pfizer-vaksiner. På det tidspunktet hadde vi heller noen konkrete signaler på at det var veldig mye hyppigere forekomst av myokarditter etter Moderna.

VG har tidligere snakket med Alexander Belmonte Johansen (20) som fikk hjertebetennelse etter vaksinering om hvordan det opplevdes. Les mer om det her.

– Ingen veldig alvorlige tilfeller i Norge

FHI og Statens Legemiddelverk har over lang tid fulgt nøye med på meldingene om hjertebetennelser etter mRNA-vaksinene. Per 05. oktober har Legemiddelverket fått inn 173 meldinger om perikarditt og 95 tilfeller av myokarditt - totalt 268 tilfeller av hjertebetennelse, etter vaksinering med Pfizer og Moderna.

Per 20. september er det sendt ut 1 764 250 moderna-doser, mens seks millioner Pfizer-doser er distribuert.

– Vi har fulgt opp dette veldig nøye, og vært opptatte av at personer som får symptomer skal oppsøke lege. Det er også viktig at legene melder alle tilfeller til oss, slik at vi har best mulig oversikt når FHI skal utforme råd om bruk av disse vaksinene, sier Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til VG.

Det er FHI som vurderer bruken av vaksiner i Norge.

– Det har ikke vært rapportert døsfall i Norge. Det har vært noen tilfeller som har vært mer alvorlige enn andre, men ikke noen som har vært veldig alvorlige, sier Madsen om dataene fra Norge.

Fakta om meldte hjertebetennelser i Norge 164 meldinger om perikarditt per 20. september, brutt ned: 127 etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

31 etter vaksinering med Spikevax (Moderna)

3 etter vaksinering med Vaxzevria (AstraZeneca)​

2 etter vaksinering med både Comirnaty og Spikevax

1 etter vaksinering med både Vaxzevria og Comirnaty 164 meldinger om perikarditt per 20. september, brutt ned: 47 ​​etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

40 etter vaksinering med Spikevax (Moderna)

3 etter vaksinering med både Comirnaty og Spikevax​ Vis mer