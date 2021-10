IKKE TIL UNGE: Nå skal ikke personer fra som er født i 1991 eller senere - altså personer under 30 år - få Moderna-vaksinen i Sverige.

Sverige stanser Moderna-vaksineringen for de under 30 år

Det opplyser Folkhälsomyndigheten. Grunnen er at de har observert en økt forekomst av hjertebetennelser etter vaksinering med Moderna.

Derfor skal unge født in 1991 og senere i Sverige få Pfizer-vaksinen i stedet. Med denne vaksinen er forekomsten av hjertebetennelse etter vaksinering lavere, ifølge Folkhälsomyndigheten - som også understreker at de gjør dette for å være på den sikre siden.

– De som har blitt vaksinert nylig med første eller andre dose av Modernas vaksine, trenger ikke bekymre seg. Risikoen er veldig liten, men det er godt å vite hvilke symptomer du må være årvåken overfor, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i pressemeldingen.

VG har tidligere snakket med Alexander Belmonte Johansen (20) som fikk hjertebetennelse om hvordan det opplevdes. Les mer om det her.

De under 30 som allerede har fått første Moderna-dose også vente med å få en dose til. Totalt dreier dette seg om omtrent 81 000 personer.

Peri- og myokarditt er akutte betennelsene i henholdsvis hjerteposen og hjertemuskelen som ellers kan ha sammenheng med virusinfeksjoner - som covid-19. De rammer flere menn enn kvinner, flere yngre enn eldre, og oftest etter andre dose.

Per 20. september er det sendt ut 1 764 250 moderna-doser, mens seks millioner Pfizer-doser er distribuert.

– Ingen veldig alvorlige tilfeller i Norge

Disse hjertebetennelsene er en kjent mulig bivirkning fra mRNA-vaksinene, som også FHI og det norske legemiddelverket også følger nøye med på. I Norge har Statens Legemiddelverk per 05. oktober fått inn 173 meldinger om perikarditt og 95 tilfeller av myokarditt - totalt 268 tilfeller av hjertebetennelse.

– Vi har fulgt opp dette veldig nøye, og vært opptatte av at personer som får symptomer skal oppsøke lege. Det er også viktig at legene melder alle tilfeller til oss, slik at vi har best mulig oversikt når FHI skal utforme råd om bruk av disse vaksinene, sier Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til VG.

Det er FHI som vurderer bruken av vaksiner i Norge.

– Det har ikke vært rapportert døsfall i Norge. Det har vært noen tilfeller som har vært mer alvorlige enn andre, men ikke noen som har vært veldig alvorlige, sier Madsen om dataene fra Norge.

Fakta om meldte hjertebetennelser i Norge 164 meldinger om perikarditt 127 etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

31 etter vaksinering med Spikevax (Moderna)

3 etter vaksinering med Vaxzevria (AstraZeneca)​

2 etter vaksinering med både Comirnaty og Spikevax

1 etter vaksinering med både Vaxzevria og Comirnaty 90 tilfeller av myokarditt: 47 ​​etter vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

40 etter vaksinering med Spikevax (Moderna)

3 etter vaksinering med både Comirnaty og Spikevax​ Vis mer

Risikoen er større blant yngre enn eldre, og større blant menn en kvinner. Som oftest går betennelsene over av seg selv, men tilstanden kan også bli mer alvorlig.