PRIVAT SONE: I denne tilhengervognen har jordmor Sigrid Torblå benk til å ta imot barn og gjennomføre gynekologiske undersøkelser. Oppdraget på Haiti består også mye av generell folkeopplysning om underlivshygiene.

Sigrid (56) dro til Haiti-skjelvets episenter med «fødevogn»

L’ASILE (VG) Etter jordskjelvet ble fjellbyen svært hardt rammet. Sykehuset er totalskadet. Denne måneden ankom 38 nordmenn og flere titalls tonn medisinsk utstyr.

Jordmor Sigrid Torblå (56) blir blank i øynene når hun forteller om den høygravide kvinnen med ubehandlet brystbetennelse gjennom åtte dager.

– Til slutt sprakk brystet opp og da kom hun hit, forteller Torblå.

Ved hjelp av en bredspektret antibiotikakur er hun nå klart på bedringens vei. Når riene kommer om noen uker, vil kanskje barnet bli tatt imot i Torblås tilhengervogn på noen få kvadratmeter.

Her har hun alt hun trenger for å ta imot et barn på lik linje som i jordmorjobben hjemme på St. Olavs hospital i Trondheim, men også å for å gjennomføre 15 gynekologiske undersøkelser daglig.

Likevel:

– Det er mange store dilemmaer. Vi klarer ikke å hjelpe alle med alle utfordringer, som husly. Vi gir akutt hjelp, forteller Torblå.

CAMPEN: Den norske NOR EMT-leiren ligger på en høyde over byen L’Asile. Bak ligger noen av Haitis taggete, mektige fjell. Der gikk det også et skred under jordskjelvet som tok 17 liv.

Hindret av gjengkrig

Jordmoren er én av de 19 høykompetente helsearbeidere i det norske krisebidraget NOR EMT (Emergency Medical Team) etter jordskjelvet på Haiti i august.

Sammen med dem er det dobbelt så mange som drifter feltklinikkens ulike funksjoner.

Teamet forlot Norge 6. september. I hovedstaden Port-au-Prince, herjet av gjengkrig, var det for utrygt å reise gjennom byen til hotellet, slik at det heller ble soving på gulvet i byens EU-hovedkvarter.

Vogntogene med den sammenpakkede klinikken måtte vente i flere dager for å få kjørt gjennom gjengkontrollert territorium på vei ut av Port-au-Prince.

Omsider var campen og utstyret på 70 tonn, som hadde dratt i forveien, fremme på høyden over L’Asiles.

Der måtte de lastes ut for hånd, fordi trucken fortsatt satt fast i tollen.

CHURCH IN THE WILD: En kirke jevnet med jorden under jordskjelvet 14. august i L’Asile.

Hundrevis har fått hjelp

I praksis er klinikken en liten landsby med selvforsynt infrastruktur som har kommet seg opp karrige, krevende grusveier til L’Asile – svært nærme jordskjelvets episenter.

Her er det kliniske medisintelt, kontorer, vannrensesystem, kantine med storkjøkken, generatorer og nedtrekkbare toaletter. Ikke minst: Aircondition.

I fjellsiden bak klinikken kan man se hvor jordskred gikk under skjelvet. 17 døde oppe i fjellsiden, og 14 av dem ligger fortsatt igjen i jordmassene.

Utenfor den norske feltklinikken, hvor all behandling er helt gratis, står lokalbefolkningen klar lenge før åpningstid.

Siden åpning fredag 17. september, hadde over 900 fått helsehjelp tirsdag denne uken. Klinikken skal være i drift i seks uker.

Pandemien er imidlertid ikke den største utfordringen i L’Asile. Alle pasienter testes, og i løpet av den første uken kom bare rundt ti av rundt 450 tester tilbake som positive.

HUSLØS: Artus Prenom, kommunekoordinator i Sanguin i L'Asile, fikk huset sitt skadet av jordskjelvet. Nå bor han i sin egen bakgård i et provisorisk skur. Han er glad byen hans får hjelp når sykehuset er ødelagt og de rundt 50.000 innbyggerne har svært knapp tilgang på annen helsehjelp.

Ødelagt sykehus

En drøy kilometer nedenfor NOR EMT er det et sydende folkeliv i det markedsbodene pakker ned for dagen.

Litt lenger ned i gaten ligger lokalsykehuset som før jordskjelvet hadde fødestue og kirurgi. Nå ligger andre etasje skakt over en sammenrast førsteetasje.

DETTE ER EMT En beredskapsordning for akutte helsekriser.

For å bli sertifisert som EMT må gruppene fylle kravene til EU og WHO.

Hvert team består av 20 personer – alt fra helsepersonell til logistikkarbeidere.

Teamene skal være utstyrt til å klare seg i seks uker uten forsyninger, med unntak av vann og drivstoff.

I dag er rundt 60 personer innrullert i EMT-ordningen i Norge.

Den norske ordningen er et samarbeid mellom flere direktorater og departementer i Norge. Vis mer

Rundt 2200 mistet livet i jordskjelvet 14. august over 120.000 bygninger skal ha blitt ødelagt.

I L’Asile, med sine 52.000 innbyggere, som så mange andre steder, må folk nå bo på gaten eller i bakgården sin under presenninger – uten midler til å reparere eller bygge nytt hus.

Jordskjelvet er bare det siste av flere katastrofer som har rammet L’Asile hardt. Orkanen Matthew i 2016 feide over regionen seks år etter 2010-jordskjelvet, som kan ha tatt en kvart million liv på Haiti.

SYKEPLEIER: Gunn Merethe Opsahl viser hvordan de har brukt sengetøy og strips til å lage skiller slik at pasienter kan få mer privatliv under konsultasjon på den norske feltklinikken.

– Rabies og lepra

Allerede syv minutter etter åpning første dag dukket det opp en pasient med behov for traumebehandling etter en motorsykkelulykke.

Da VG er her, har en nyfødt med 40,7 i feber akkurat ankommet.

– Vi ser et sykdomspanorama vi ikke er vant til å håndtere hjemme i Norge. Vaksinasjonsdekningen her er ikke god. Det er stivkrampe, rabies og lepra, altså spedalskhet, sier luftambulanselege Gunnar Farstad (54) fra Oslo universitetssykehus, feltklinikkens «senior medical officer».

Den vanligste årsaken til at lokale oppsøker klinikken er gjerne smerte i mage eller hodet. Så viser det seg at de kan ha sammensatte helseproblemer.

LEIRLIVET: Gjennom døgnet er det en rekke praktiske gjøremål, foruten helsebehandlingen. Medisinsk avfall må brennes, måltider må lages og inntas, vann må hentes i elven og renses, arbeidsklær må skiftes inn og ut av, deretter vaskes – og når kvelden kommer er det tarantellsafari (!) langs murveggen som innkapsler leiren.

Stress og høyt blodtrykk

Haiti er et sted hvor det aller meste er mangelvare, hvor myndigheter og institusjoner i praksis er ikke-eksisterende, hvor orkaner jevnlig setter familier årevis tilbake – og hvor et nytt jordskjelv nå har jevnet tusenvis av hjem med jorden.

Stressrelaterte symptomer er det mest fremtredende de ser så langt, forteller sykepleierne Gunn Merethe Opsahl og Kaja Flatøy.

– I størst grad vil vi se at det er utrolig mye ubehandlet høyt blodtrykk. Det er også mye diabetes, og mangel på medisiner, sier Opsahl.

Akutte skader etter jordskjelvet er altså ikke det klinikken primært driver med.

– Men befolkningens tarv er vesentlig forverret. Når du har nesten ingenting, så skal du miste veldig lite før du ikke klarer mer, sier Farstad.

– De har mistet medisinene sine og har ikke råd til å kjøpe nye, sier Flatøy.

PÅ PLASS: Barnelege Asle Hirth til venstre, luftambulanselege og leirens øverste medisinske ansvarlige Gunnar Farstad og sykepleier Mathias Fromelius.

– En skandale

Klinikkleder Gunnar Farstad omtaler EMT-konseptet til Verdens helseorganisasjon som et «ektefødt barn» av Haiti-skjelvet i 2010.

– Det var en skandale, en total svikt i internasjonal koordinering. Innsatsen var klumpet rundt der det var internasjonal tilstedeværelse, ikke minst der pressen var, sier han.

Haiti har generelt en lang og kompleks historie med vestlig imperialisme, innblanding og uheldig bistand.

NOR EMT er derfor sendt ut til L’Asile fordi det var der haitiske helsemyndigheter mente behovet for dem var størst.

Men hva slags folk er det som verver seg til oppdrag som dette?

– Det er en kjensgjerning at mange av de som vil dette aller mest, de er helt uegnet. De aller beste folkene er de med lang erfaring, tung fagkompetanse, og som har et større perspektiv på det man driver på med. Likevel, de har litt av eventyreren i seg, sier Farstad.