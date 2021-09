I AFGHANISTAN: Jan Egeland hjelper med å pumpe opp vann fra en brønn i en provisorisk flyktningleir utkanten av Kabul.

Jan Egeland i Afghanistan: − Sannsynlig at tusener på tusener vil fryse i hjel i vinter

Etter møter med Taliban og flyktninger i Kabul, forteller en pessimistisk Jan Egeland om et folk i fritt fall. Mange afghanere vil ikke overleve vinteren, advarer han.

Av Jostein Matre

– Jeg hadde noen veldig sterke møter i går med kvinner og menn som bor i flyktningleirer rundt Kabul. De er fortvilet. Vi er blant et folk i fritt fall, sier Flyktninghjelpens generalsekretær til VG på telefon fra Kabul.

Han roper et høyt og solid varsku til det internasjonale samfunnet: Snart kommer en kald og hard vinter til Afghanistan.

Et land de fleste internasjonale bidrag nylig forlot, etter at Taliban tok makten, men som nå har desperat behov for hjelp. Mangfoldige millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp.

– Mange vil ikke overleve denne vinteren, sier Egeland.

Allerede er det matmangel. Snart setter kulden inn. Det vil være et enormt behov for husly, varme klær og selvsagt mat.

– Vi er i ferd med å gå tom for tid. Det er sannsynlig at tusener på tusener vil fryse i hjel dersom ikke ting endrer seg dramatisk, mener den erfarne diplomaten og hjelpearbeideren.

GENERALSEKRETÆR: Jan Egeland leder Flyktninghjelpen.

Vet ikke om han stoler på Taliban

Det er en heseblesende Jan Egeland som har kommet til Afghanistans hovedstad. Mellom ankomst søndag og avreise tirsdag møter han alt fra internt fordrevne familier og lokalt ansatte i sin egen organisasjon, til noen av Talibans regjeringstopper.

Da han mandag formiddag ringte VG hadde han akkurat vært i møte med blant annet Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi.

– Mitt budskap til dem er at vi skal respektere afghanske tradisjoner i vårt arbeid, men de må akseptere våre prinsipper. Det er et ufravikelig krav fra oss at kvinner må ha trygg bevegelsesfrihet og tillatelse til å kunne komme på jobb, sier Egeland.

Han forteller også at de har vært tydelige på at dersom ikke Flyktninghjelpen kan fortsette å undervise også jenter i sitt skoleprogram, så kan de ikke undervise i det hele tatt.

– Taliban sier de trenger tid

– Stoler du på dem?

– Njaaaaa, svarer Egeland.

FAKTA Fakta og tall: • Over 18 millioner mennesker er avhengige av humanitær hjelp for å overleve. • Omtrent 664.000 mennesker er drevet på flukt siden januar, noe som bringer det totale antallet internt fordrevne til mer enn 3,5 millioner mennesker. • 1 av 3 afghanere er akutt sultne, ifølge World Food Program. Over 93 prosent av husholdningene spiste ikke tilstrekkelig med mat den siste uken, ifølge de siste telefonundersøkelsene fra WFP. • Kampene over hele landet har kostet over 40.000 menneskers livet siden 2009. • FN har i en ekstra appell om nødhjelp til Afghanistan bedt om 606 millioner amerikanske dollar for å hjelpe mennesker i nød, men bare 20 prosent er så langt finansiert. Kilder: Flyktninghjelpen Vis mer

Han drar på det før han fortsetter:

– Det er bra med løfter på toppen, men vi er ikke ute etter løfter. Jeg stoler bare på bevisene jeg ser på bakken. De må levere lokalt, svarer generalsekretæren, vel vitende om situasjonen på bakken i Afghanistan kan variere veldig fra provins til provins.

Hva Taliban-toppene i Kabul sier offentlig trenger ikke nødvendigvis samsvare med hva som skjer på landsbygda i Kandahar. I helgen så man for eksempel at Taliban i Herat lot et lik henge fra en kran til tross for forsikringer om at de ikke vil gjennomfør offentlige henrettelser.

Økonomisk kollaps

Men det er ikke bare den tøffe vinteren og usikkerheten rundt Talibans løfter som bekymrer. Et av de største problemene i landet nå er at økonomien står på randen av kollaps. Banksystemet fungerer ikke. Folk som fremdeles har lønn får rett og slett ikke utbetalt pengene sine.

I SAMTALER: Jan Egeland i samtale med internt fordrevne kvinner i Afghanistan. De forteller om bekymringer rundt mangelen på grunnleggende behov.

– Vi har for eksempel 2000 lokalt ansatte her, men ingen mulighet til å overføre lønn til dem. Dette er noe Taliban-myndighetene MÅ ordne opp i, men det er også et ansvar for de landene som nettopp stormet ut døren – noe som avsluttet lønninger til veldig mange – og tok med alt av bistandsmidler, mener Egeland.

Han forteller blant annet om en lærer han møtte søndag som ikke har fått lønn siden mai.

– Det kan ikke understrekes nok; Dersom ikke Afghanistans økonomi kommer i gang igjen vil mange liv gå tapt uansett hva vi kan få til som hjelpeorganisasjon.

– Vi er mutters alene

Flyktninghjelpens generalsekretær sier det internasjonale samfunnet må komme tilbake til landet. Det er hans klare budskap også til norske myndigheter.

Han mener FNs medlemsland raskt må komme frem til en multilateral avtale for å stabilisere økonomien, finansiere nødvendige offentlige tjenester og løse likviditetskrisen.

– Dette betyr å utforske nye og eksisterende mekanismer, enten ved å kanalisere internasjonal finansiering gjennom et FN-fond eller gjennom humanitære organisasjoner som et midlertidig tiltak, sier Egeland, og fortsetter:

– Ellers vil løftene om å fortsette å støtte det afghanske folket kun være tomme løfter.

– Nå som du er der og ser ting med egne øyner, er du pessimist, eller optimist?

– Nå er jeg ganske pessimistisk, fordi det ikke er noen kommunikasjon mellom dem som har makten her og omverden. Mange hjelpeorganisasjoner er heller ikke i gang igjen. Faktum er at vi er mutters alene. Vi kjemper med ryggen mot veggen, men vi gir ikke opp, svarer Egeland.