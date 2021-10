KOM MED BUDSKAP: – Ikke stol på Taliban, var budskapet fra afghanske menneskerettighetsaktivister til avtroppende statsminister Erna Solberg (H) og avtroppende utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Solberg advarer Taliban: − Det kan bli kutt i bistand

Afghanske aktivister som er blitt hjulpet til Norge, advarer mot å stole på Talibans løfter om å respektere kvinner og minoriteter. Statsminister Erna Solberg sier Taliban risikerer at det blir kutt i bistand.

Shah Gul Rezaie (41), tidligere parlamentariker og mangeårig aktivist for å styrke kvinners rettigheter i Afghanistan, sender et alvorlig blikk over bordet i møterommet i statsministerboligen i Oslo:

– Det er to ting man aldri må glemme om Taliban. De er sterkt undertrykkende mot kvinner, og de er sterkt undertrykkende mot minoriteter, særlig sjiamuslimer, sier Rezaie, som tilhører nettopp den sjiamuslimske hazarabefolkningen.

– Nå nekter de jenter over tolv år å gå på skole og ta utdannelse. Kvinnelige lektorer ved universitetene får ikke undervise. Ingen kvinner er representert i deres regjering. De har allerede bevist hva de står for, sier hun til VG.

– Samtidig foregår det en etnisk rensing av hazarafolket fra mange områder i Afghanistan. Det er ikke så kjent ennå, men vi ser allerede at hazaraer fratas hjem, land og eiendeler og drives på intern flukt som en underklasse i Afghanistan.

Aktivisten er én av fire menneskerettsaktivister som ble hentet til Norge etter at Taliban tok makten i Afghanistan, og som fikk møte avtroppende statsminister Erna Solberg (H) og avtroppende utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

En annen av gjestene, en svært profilert kvinneaktivist i Afghanistan som vil være anonym av hensyn til sin mor og bror som ikke har klart å flykte, sier det slik:

– Taliban vil hjernevaske en hel generasjon til å tro at kvinner er underlegne. Etter de tok makten sier de at kvinner må holde seg hjemme fra jobb og jenter må holde seg hjemme fra ungdoms- og videregående skole, sier hun.

– Dere må ikke tro på dem når de sier de er blitt mer moderne og liberale. Vi vet hva de står for, fortsetter aktivisten, som ble hjulpet til Norge etter å ha flyktet via Pakistan.

– Den sterkeste vinner

Abdullah Khan Ziarmal (32), som er tilknyttet den afghanske menneskerettighetskommisjonen (AIHRC), ble identifisert som særlig utsatt og ble flydd ut fra Kabul av Norge, sier Taliban ikke vet hva menneskerettigheter er.

– Taliban snakker om «islamske menneskerettigheter», men de står for et vrengebilde av islam. De mishandler politiske fanger og motstandere, sier han.

Hekmatullah Azamy, som jobbet med juridiske rettigheter, deriblant et prosjekt for å hjelpe talibanere som satt fengslet, sier han har null tro på at Taliban vil gi sine fanger de samme rettighetene.

– De har løslatt rundt 20.000 fanger, som kan gå rett tilbake til å bli krigere. Samtidig ser vi at de dømmer etter en ekstrem tolkning av Sharialovene, uten noen form for troverdig rettergang, sier aktivisten.

De lar lik henge fra stolper på torget til offentlig avskrekking, og de avgjør rettstvister basert på hvem som har mest makt lokalt, utdyper han.

Erna Solberg: Er skeptisk

Statsminister Erna Solberg seier at personene de har hentet til Norge vil være viktige fremover for å presse på at Afghanistan ivaretar menneskerettigheter.

– Vi må regne med at vi må hjelpe det nettverket med å fungere, slik vi har gjort med andre land der det er diktaturer, og slik at de kan fortsett å jobbe for en bedre fremtid for flere i Afghanistan.

– Hva tenker du om det at de har tatt en enorm risiko i mange år, og så likevel må forlate hjemlandet?

– Jeg tenker det er imponerende det de har gjort, stått frem for å forsøke å forandre samfunnet i Afghanistan. Så er det selvfølgelig vanskelig for dem å reise fra mennesker som også er i risiko og har det vanskelig. Vi må se om man kan bygge en plattform for å fortsette arbeidet inn mot Afghanistan.

– Hvor bekymret er du for utviklingen i Afghanistan under Taliban, det er en oppblussing av terror, og samtidig innskrenkes jenters mulighet til å gå på skolen?

– Vi kommer ikke til å måle Taliban etter hva de sier, men hva de gjør. Hvis vi ser at det ikke nytter å hjelpe, så kan det bli kutt i bistand. Akkurat nå gir vil til humanitær hjelp, og vi kan ikke gi til langsiktige hjelpeprosjekter i Afghanistan dersom det støtter opp om et system som bryter grunnleggende menneskerettigheter, og ikke lar kvinner få utfolde seg, svarer Solberg, og legger til:

– Et spørsmål er hva slags Taliban det blir. Akkurat nå ser det ut som det hardlinere som sitter med mest makt, de som har vært tøffest. Da er jeg mer skeptisk til hva vi kan få til.

Søreide: – Ikke noen langsiktig løsning

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier menneskerettighetsaktivister har hatt et dilemma ved å måtte forlate Afghanistan.

– Flere av dem har hatt mulighet til å reise ut tidligere, men ble igjen så lenge som mulig fordi de føler på et stort ansvar for de som er igjen, for generasjonene som vokser opp der nå, særlig i spørsmålet om unge jenter og kvinner kan få utdannelse, sir hun til VG.

– Vi har fått en del innspill på hvordan vi kan hjelpe Afghanistan fremover, fordi det vil bli vanskelig for mange. Vi har endret rundt hundre millioner av bistanden til mer humanitær bistand, men det er ikke en langsiktig løsning på hvordan man skal ha skoler og sykehus åpne, påpeker utenriksministeren.