Blokaden fortsetter: 400 millioner avhengig av mat fra Ukraina

MADRID (VG) Tyrkia arbeider nå sammen med FN og andre for å få millioner av tonn matkorn ut av havner i Ukraina, som Russland blokkerer. Det handler om mat på bordet for 400 millioner mennesker i Midtøsten og Afrika.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tatt en lederrolle i dette arbeidet.

På en pressekonferanse i Madrid torsdag sa Erdogan at hans telefon-diplomati mellom Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil fortsette i helgen eller tidlig i neste uke.

Målet er å etablere en sikker skipskorridor for å få fraktet kornet ut over Svartehavet. Erdogan sa at et større antall skip er tilgjengelig i regionen.

Eneste vei

– Sjøveien er eneste vei ut for dette kornet. Alt annet blir for smått, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

– Det er kritisk nå. Vi snakker om mat til 400 millioner mennesker, supplerer utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Støre satt torsdag formiddag inne på det lukkede toppmøtet i Nato i Madrid. Temaet var sikkerheten for Natos medlemsland i sør og sørøst.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tatt en lederrolle i arbeidet.

Torsdag meldte nabolandet seg på:

– Hellas har sagt at de vil stille skip til disposisjon for å få kornet ut av Ukraina, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse etter at toppmøtet var over torsdag ettermiddag.

Pågående møter

På Nato-møtet ga Erdogan en situasjonsrapport om arbeidet for å få korn ut av Ukraina, som sammen med okkupanten Russland er verdens største eksportører av matkorn.

– Han sa at det var pågående møter, og vil være det i dagene fremover, forteller Støre.

– Kornlagre, med mat til 400 millioner mennesker er fulle, sier Anniken Huitfeldt.

– Skal man fylle på med årets korn, så må man først få ut kornet som allerede er det. Hvis ikke det skjer, vil kornet ikke kunne høstes, og da vil det råtne, forklarer hun.

Konvoi?

Globale matpriser har allerede skutt i været på grunn av korn-blokaden.

Norge har ingen direkte rolle i dette. Men VG har tidligere rapportert at den latviske utenriksministeren, på et møte i Kristiansand i mai, tok opp spørsmålet:

Kunne de nordiske landene være med i en koalisjon av frivillige og stille militære eskortefartøyer til en konvoi over Svartehavet for å få brakt kornet ut?

Svaret var ikke umiddelbart ja. Om Nato-lands marinefartøy skulle beskytte handelsfartøy med korn gjennom minelagte områder utenfor Ukrainas kyst, og risikere å komme i kryssild med russisk marine – da ville den røde streken som Nato har definert, kunne bli kraftig utfordret.

På spørsmål om det er aktuelt nå for Norge å delta i en operasjon for å frakte ut korn, sier Anniken Huitfeldt til VG:

– Vi må se hva slags plan det blir. Vi vil bidra på ulike måter. Men først må det hentes tillatelse fra de landene som kontrollerer området.

Skylder på Nato

Kontrollerende land er Russland, og delvis Ukraina. Begge land har lagt ut miner i Svartehavet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har tidligere sagt at Russland til tillate eksport. Men at det et Nato-landenes sanksjoner mot Russland som har utløst den globale matkrisen.

Men det avviser Natos generalsekretær Jens Stoltenberg blankt:

– Dette skyldes ikke Nato-landenes sanksjoner, men Putins krig, sier Stoltenberg.