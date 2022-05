DEMONSTRANT: Kristen Herring var blant et tusentalls som demonstrerte i Austin i Texas tirsdag ettermiddag.

Hun måtte ta abort i Texas: Fikk panikk av utkastet fra Høyesterett

AUSTIN (VG) Kristen Herring kjempet i flere uker for å avslutte det kompliserte svangerskapet i Texas. Høyesteretts lekkede utkast peker mot en fremtid hvor det hadde blitt umulig i delstaten.

31-åringen begynte å blø i uke 13 av graviditeten, men fikk beskjed av legen om at det var fordi «hun gikk for mye».

Syv uker senere fant hun ut at den ønskede graviditeten med ektemannen delvis hadde spontanabortert.

– Da jeg fant ut av alt dette innså jeg at jeg kunne dø. Datteren min holdt allerede på å dø inne i meg, sier Herring til VG.

Livmorhalsen hennes var åpen. Det var fare for blodforgiftning. Det var en rekke komplikasjoner med fosteret, men nådde likevel ikke terskelen for et alvorlig nok medisinsk nødstilfelle.

– Datteren min aborterte seg ikke. Hun ble der inne. Jeg merket hvordan hun ble svakere og svakere. Hun likte å henge ut her på denne siden, sier hun og tar seg på venstre side av magen.

– Jeg kunne føle livet renne ut av meg også, sier Herring.

MARSJERTE: Etter en demonstrasjon utenfor den lokale kongressbygningen gikk folkemengden nedover hovedgaten Congress Avenue i Austin.

25.000 kroner

I fjor ble den kontroversielle seks ukers-loven innført i delstaten, noe som ville gjort det umulig for henne å få tatt abort.

Og i går ble det kjent at flertallet i USAs Høyesterett i et utkast ønsker å forkaste den føderale retten til abort.

– Jeg gråt. Jeg fikk et panikkanfall. Det var ikke vakkert. Det gjør meg fysisk syk, sier Herring om nyheten.

For fem år siden, da hun tok aborten, var det allerede innført en rekke begrensninger i Texas.

– Jeg kunne ikke bruke min private helseforsikring. Det var ikke tillatt her å bruke den til å ta en abort med, selv ikke i den situasjonen jeg var i, sier Herring.

Aborten hennes, på tampen av uke 21 i svangerskapet, kostet henne derfor over 25.000 kroner. Samtidig tjente hun i underkant av 3000 kroner i uken, og var derfor avhengig av hjelp fra familien sin.

AVGJØR: Fra venstre ned sitter høyesterettsdommer Samuel Alito, som har ført det lekkede utkastet i pennen, Clarence Thomas, lederen av Høyesterett John Roberts, Stephen Breyer og Sonia Sotomayor. Bak fra venstre står Brett Kavanaugh, Elena Kagan, Neil Gorsuch og Amy Coney Barrett. Det er Breyer, Sotomayor og Kagan som regnes som den liberale minoriteten i retten.

Mississippi-sak

Partene i saken Høyesterett nå vurderer er helsemyndighetene i Mississippi og delstatens siste gjenværende abortklinikk.

Spørsmålet er i utgangspunktet om delstatens lov om forbud mot abort etter uke 15 kan bli stående.

Etter at Høyesterett under president Trump fikk et konservativt flertall på seks mot tre, bestemte USAs øverste rettsinstans seg for å ta inn saken.

Abortforkjempere begynte da å frykte at årsaken var at flertallet i Høyesterett ønsket en sak de kunne tilsidesette Roe mot Wade-avgjørelsen fra 1973 med.

Roe mot Wade er høyesterettsdommen som i 49 år har grunnlovsfestet retten til abort i USA. I det lekkede utkastet fremkommer det at fem dommere ønsker å fjerne Roe mot Wade som presedens.

Faller den, vil retten til abort være et spørsmål som avgjøres på delstatsnivå.

MØTTE OPP: Musiker Lena Lucarelli (26) og barista Jordan Schafer (24) under demonstrasjonen i Austin. «Vi er her for å støtte retten til abort», sier de til VG.

Kan bli helt forbudt

Texas – og andre delstater – har innført en rekke mindre lover som på ulike måter har begrenset tilgangen til abort, uten å havne på kollisjonskurs med Roe mot Wade.

Herring måtte ta en hel uke fri fra jobb og kjøre til nabobyen San Antonio, en time lenger sør, for å få gjennomført inngrepet.

Om den endelige avgjørelsen fra Høyesterett viser seg å bli slik det verifiserte utkastet tilsier, ville situasjonen hennes ha vært enda vanskeligere.

– Jeg måtte ha reist til New Mexico (1100 kilometer vest for Austin, red.anm.) og det hadde kostet meg 90.000 kroner. Jeg kunne kanskje ha dratt til familien min i Chicago, men ... jeg prøver å ikke tenke på det, sier hun.

MOTSTAND: Over hele USA ble det tirsdag gjennomført demonstrasjoner klokken 17.00 lokal tid. Texas State Capitol i Austin kan ses i bakgrunnen.

Halve landet

Om Roe mot Wade tilsidesettes, åpnes veien til å forby abort helt i Texas – delstaten hvor Roe-saken også har sin opprinnelse.

Texas er blant totalt 13 delstater med en såkalt «trigger law».

Å utføre en abort vil derfor blir kriminalisert her, fra dag én i svangerskapet, foruten i helt spesielle tilfeller. I dag kan alle som bistår i en abort etter uke seks risikere sivile søksmål.

Totalt vil rundt halvparten av USAs delstater helt eller delvis forby abort.

– Så stort skritt tilbake

Godt over 1000 demonstranter møtte opp tirsdag ettermiddag lokal tid utenfor Texas State Capitol, delstatens kongressbygning, for å vise motstand mot Høyesterett.

Tilsvarende demonstrasjoner på samme klokkeslett ble holdt over hele landet.

– Denne lekkasjen er en gave. Den har gitt oss et vindu til å handle, sa en av talerne til folkemengden før den marsjerte videre.

BEKYMRET: Lauryn Moore (39) demonstrerte i Austin i går.

Lauryn Moore (39) var en av aktivistene som var til stede.

– Fundamentale menneskerettigheter blir tatt fra oss. Dette påvirker kvinner, i særlig grad fattige og ikke-hvite kvinner, men ikke menn, sier Moore.

Selv kan hun ikke få barn, men hun er bekymret for niesene sine.

– Det er bare så urealistisk at vi skal ta et så stort skritt tilbake. Vi har vært på vei dit siden Trump ble valgt i 2016. Det er fryktelig. Dette kommer til å ende med å ta livet av mange kvinner, sier hun.