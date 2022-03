ANKOMSTHJELP: Russiske Aleksandr Kolegow (36, t.v.) har hjulpet nyankomne flyktninger ved Warszawas togstasjon. Både han og Leonid Voznyachuk (35, t.h) tar sterkt avstand fra Putins krig.

Russere i Polen: Skammer seg over passet

WARSZAWA (VG) Russere i Polens hovedstad hjelper ukrainere på flukt og skammer seg over å være russisk.

– La oss trekke litt bort herfra før vi snakker. Jeg hørte akkurat noen banne på ukrainsk, sier Leonid Voznyachuk (35) til VG.

VG treffer russiske Voznyachuk utenfor Warszawas sentralstasjon, et sted hvor det nå høres mer ukrainsk enn polsk.

Vi er vitne til hjertelige omfavnelser mellom gjenforente venner som har vært på hver sin lange reise og nå endelig kan ha et øyeblikk sammen i det som ligner normale omstendigheter: Utenfor et kjøpesenter i en storby, med en kaffe i den ene hånden og historier å fortelle hverandre.

Midt blant de nyankomne ukrainerne står den 35 år gamle russeren. Leonid Voznyachuk hører til den ikke ubetydelige andelen russiske borgere som ikke støtter denne krigen.

VANSKELIG: I det siste har russiske Leonid Voznyachuk (35) syntes det har vært krevende å holde kontakten med gamle venner hvis de forsvarer russiske myndigheter.

« Dette skamfulle passet»

Voznyachuk kom til Polen for 12 år siden, og jobber i en bedrift der over halvparten av de ansatte er ukrainere. Nå henger det ukrainske flagg over hele kontoret hans i Warszawa.

Leonid har selv familie i Ukraina som torsdag den 24. februar våknet opp til krig, startet av Russlands president Vladimir Putin.

– Han ødelegger Russlands rykte. Og her står jeg, fremdeles med dette skamfulle passet, sier en oppgitt Voznyachuk til VG.

Skjuler nasjonalitet

I sentrum der togene og bussene fra Ukraina kommer inn, står en unggutt med trompet. Han får stadig lapper i den åpne instrumentkassen sin.

Gutten spiller ukrainske folketoner. Forbipasserende synger med og roper « slavet Ukraine! «, « Ære til Ukraina! «.

Leonid sier han av og til unngår å fortelle folk hvor han kommer fra nå.

– Hvis det er i en setting der det ikke er tid til å samtidig forklare at jeg er imot krigen, er det ofte best å ikke si at jeg er russer, sier han.

Voznyachuk sier han kan forstå at noen har en negativ reaksjon på statsborgerskapet hans nå.

– Hvis noen hadde kommet og tatt fra meg trygghet og husly hadde jeg sikkert vært skeptisk til det folkeslaget jeg også.

I Polen har mange av russerne som er motstandere av krigen opprettet en egen lukket Facebookgruppe.

De vil ha kontakt med likesinnede, men frykter represalier både fra polsk og russisk side, både for sine meninger og sitt statsborgerskap.

OPPLYSNINGSARBEID: Russiske Aleksandra Bajek (29) viser frem Polen til russere og Russland til de polske følgerne av hennes Youtube-kanal.

Settes i bås

Youtuber Aleksandra Bajek (29) har vært fortvilet disse siste ukene.

Da VG besøker henne hjemme i utkanten av Warszawa, er det leggetid for datteren Tonia som hun for halvannet år siden fikk sammen med sin polske mann.

Bajek lager videoer på russisk der hun viser hvordan livet i Polen er, og har også gjort det motsatte: Laget snutter på polsk fra Russland. Frem til nylig var responsen nesten utelukkende positiv. Publikum er nysgjerrig på livet på andre siden av grensen, har hun erfart. Men også dette endret seg for noen uker siden.

– Det å lage videoer er tungt for meg nå, fordi det er en del folk som setter alle russere i samme bås. Det finnes mange nettroll der ute. Men de gangene folk tar kontakt og sier at videoene mine har fått dem til å innse at det også finnes mange russere som slett ikke støtter det som skjer, kjenner jeg hvor viktig det er at jeg likevel gjør det, sier den unge moren til VG.

– Ingen spurte oss

Bajek forteller at hun var «helt lamslått « det første døgnet etter invasjonen. Så kom hun seg ut foran den russiske ambassaden for å demonstrere mot krigen.

– Etter hvert snudde demonstrasjonene til å bli mer anti-russisk enn anti-krig, og da ble det vanskelig for meg å være der. Men jeg forstår hvorfor folk er så sinte. Jeg er også så sint, sier hun.

Bajek bestemte seg for å hjelpe på en annen måte, og vervet seg som frivillig til å organisere arbeidet med flyktninger i sentrum av hovedstaden. Hun gir penger til hjelpeorganisasjoner, slik så mange andre i Polen gjør. Familien på tre har dessuten huset ei ukrainsk jente på flukt. Bajek sender også bidrag til uavhengige medier i Russland.

– Ingen spurte oss russere om vi ønsket denne krigen, sier hun.

STÅR IMOT: – Også russere i utlandet kan falle for propagandaen fra myndighetene, men det gjør ikke jeg, sier Aleksandra Bajek.

58 prosent støtte

En studie utført av flere uavhengige russiske statistikkbyråer viser at 58 prosent av russere støtter invasjonen, 23 prosent er mot den og 13 prosent enten ikke har en mening, eller ikke vil svare.

Navnene på byråene som utførte undersøkelsen er holdt skjult av hensyn til de ansattes sikkerhet, skriver Washington Post.

Det er viktig å huske at motstanden kunne vært mye større dersom russere ikke ble utsatt for den Kreml-kontrollerte sensuren av media, mener russerne VG har snakket med.

– Med den propagandaen som russiske media formidler, har russere i Russland et helt annet verdensbilde enn oss. De tviholder på at Russland er under angrep fra en ytre fiende, og de samme frasene gjentas og gjentas helt til de oppleves som sannheter, sier Leonid Voznyachuk til VG i Warszawa.

Det har i det siste oppstått et slags kollektiv av myndighetskritiske russere her i den polske hovedstaden.

Da pedagogen Aleksandr Kolegow (36) demonstrerte utenfor den russiske ambassaden her i Warszawa, var det under parolen « krigen gjør meg skamfull».

«RUSSOFOBI» Aleksandr Kolegow (36) er redd folk skal tro alle russere deler Putins syn på verden.

Den siste uken har Kolegow hjulpet nyankomne flyktninger med alt fra oversettelse til å bære tung bagasje.

Hans personlige kamp har blitt å vise at ikke alle russere er som Putin.

– Jeg føler at det vokser frem en «russofobi» nå. Jeg ser russiske venner her som plutselig ikke får fornyet arbeidskontrakter. Folk som oppfordrer til boikott av butikker der innehaverne er russiske eller hviterussiske. Og her om dagen så jeg en plakat for en ballettforestilling av Svanesjøen, der det sto skrevet med liten skrift at « ingen russere deltar i forestillingen» sier han til VG.

– Mennesker, ikke stater

Aleksandr vil ikke tilbake til Novosibirsk, der han er fra. Det er ikke et godt sted å bo nå for dem som ikke støtter Putin, sier han. På sosiale medier hagler det med hatske meldinger blant Aleksandrs bekjente.

Russerne VG treffer i Polen har alle sluttet å poste saker som omhandler ting de ikke har sett med egne øyne, forteller de.

– I krig finnes ikke sannhet, så jeg poster ingen ting fra hverken Ukraina eller Russland som ikke jeg har sett med egne øyne, sier han.

Aleksandr Kolegow kikker ut på den store plassen utenfor togstasjonen som nå vrimler av ukrainske flyktninger og frivillige i refleksvester. Folk går inn og ut av varmetelt, noen har fått mat, andre venter. Et par småunger stirrer litt forvirret ut på det hektiske livet.

– Men jeg ser hva som skjer her vi står nå: At det kommer folk som trenger hjelp. Det viktigste å huske på nå, er at dette handler om mennesker, ikke stater.