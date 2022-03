Her er regissøren iført håndgjern.

«Black Panther»-regissøren feilaktig arrestert

Regissøren av den populære superheltfilmen «Black Panther» skulle bare ta ut penger fra sin egen konto da den ansatte i banken trodde han var der for å rane banken.

Av Intisaar Ali

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var i januar at Ryan Coogler var innom banken i USA. Planen var å ta ut 12.000 dollar i kontanter fra sin egen konto, men det skulle vise seg å være vanskeligere enn han hadde håpet.

For den bankansatte trodde regissøren var der for å rane banken. Ifølge politirapporten ga Coogler en uttaksseddel til den ansatte, men på seddelen stod det også påskrevet «vær diskret når du gir meg kontantene».

Fordi beløpet var så høyt fikk også den ansatte opp et varsel på datamaskinen. Det var da hun varslet politiet om at en mann var i ferd med å rane banken, ifølge politirapporten.

«Black Panther»-filmen har vunnet flere priser.

Ble arrestert ved en feiltakelse

Politiet ble kontaktet og rykket ut til banken. Utenfor banken så politiet at det satt to personer i en svart bil med motoren på. De som satt i bilen fortalte politiet at de ventet på regissøren. Det var da politiet spurte om beskrivelsen til Coogler.

Beskrivelsen de ga var lik beskrivelsen de bankansatte hadde gitt dem.

Politibetjentene gikk inn i banken og påførte regissøren av den populære superheltfilmen håndjern.

Visste ikke hva som foregikk

Politiet hadde på seg kroppskamera under hele hendelsen. I videoen kan man se at politiet ber Coogler legge hendene sine bak ryggen.

En av politimennene tar også ut våpenet sitt. Det er da Coogler reagerer.

– Hva skjer, hører man regissøren si i videoen.

Var en feiltagelse

Grunnen til at Coogler skulle ha et så høyt beløp med kontanter var fordi han betalte en av sine medisinske assistenter kontant.

Ifølge den ansatte i banken fikk hun beskjed av sine ledere på jobb at hun skulle gå bort å si at hun ikke var komfortable med å gi regissøren et så høyt beløp i kontanter.

Men til politiet som rykket ut til stedet sa hun at hun nektet fordi hun var redd fordi hun var gravid, og ikke visste om personen hadde våpen på seg.

Både Coogler og den bankansatte er mørke i huden.

Etter hendelsen har han gitt en uttalelse til The New York Times.

– Denne situasjonen burde aldri ha skjedd, sier han i uttalelsen.

Han legger også til at Bank og America har samarbeidet med han, og at de begge har gått videre.

Bank Of America sier i sin uttalelse at de beklager hendelsen og at det aldri skulle ha skjedd.

– Vi har sagt unnskyld til Mr. Coogler.