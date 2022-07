«Hva skjer med Buzz Aldrin?»

Romfartsentusiaster over hele verden sperret øynene opp da Buzz Aldrin (92) la ut en rekke gjenstander fra romferdene sine for salg. Auksjonen hos Sotheby’s innbrakte 80 millioner kroner. Men historien bak er ikke like hyggelig.

Som andremann på månen, og den eneste overlevende fra Apollo 11-ferden, er Buzz Aldrins plass i verdenshistorien unik.