Vil be om dødsstraff for skoleskytter

Påtalemyndigheten i Florida mener Nikolas Cruz (23) fortjener døden for å ha skutt og drept 14 elever og tre lærere.

– Jeg skal fortellere dere om det ubeskrivelige. Om gjerningsmannens målrettede, planlagte, systematiske drap - massedrap, av 14 barn, en idrettssjef, en lærer og en trener, sa assisterende statsadvokat i Florida Michael J. Satz da retten ble satt i Fort Lauderdale mandag.

Det var på ettermiddagen den 14. oktober 2018 den tidligere eleven gikk inn på skolen ved navn Marjory Stoneman Douglas i Parkland i Florida.

Nikolas Cruz var 19 år gammel da han gikk inn i et av skolens bygg med en bag fylt med en halvautomatisk AR-15-rifle og over 300 skudd. Han avfyrte 139 av dem, skriver The New York Times.

– Du bør komme deg ut herfra. Noe fælt er i ferd med å skje, skal han ha sagt til en elev han møtte i gangen i det han ladet riflen sin, ifølge The New York Times.

Risikerer livet

I oktober i fjor erkjente han straffskyld for drap og drapsforsøk, noe som i Florida innebærer at spørsmålet om straffskyld ikke måtte gå for retten.

Hva straffen hans blir må derimot en jury avgjøre. Alternativene i Florida er livstid uten prøvetid eller døden, skriver avisen.

STATENS SAK: Assisterende statsadvokat i Florida, Michael J. Satz under sitt innledningsforedrag for retten i Fort Lauderdale mandag.

I løpet av minutter tok Cruz livet av 14 elever og tre lærere. 17 andre ble skadet. Ifølge AP gikk han tilbake til flere av dem han hadde skadet for å skyte dem igjen.

I retten fortalte påtaleansvarlig Mike Satz om Cruz sin ferd gjennom bygget i detalj.

11 av ofrene ble skutt og drept i første etasje før de rakk å gjemme seg. Seks andre ble drept i tredje etasje, hvor flere var i ferd med å forlate klasserommene sine da røyken fra Cruz våpen hadde utløst brannalarmen.

Både The New York Times og AP beskriver hvordan foreldrene til de avdøde gråt i salen under innledningsforedraget til Satz. Flere holdt seg for ørene da det ble avspilt lydklipp som elevene fanget med mobilene sine.

En kvinne som mistet datteren sin den dagen rømte salen i tårer.

Skjerpende omstendigheter

For å kunne dømme noen til døden må juryen i henhold til loven i Florida bli overbevist om at det finnes minst ett av en liste på 16 skjerpende, eller graverende omstendigheter.

Påtaleansvarlige Satz mener å kunne bevise minst syv, skriver The New York Times.

Blant omstendighetene som kan koste Cruz livet om juryen finner det bevist, er hvorvidt han med vilje forårsaket stor fare for liv for mange mennesker, at drapene var spesielt grove, kalkulerte eller planlagt, eller at drapene ble begått for å forstyrre eller hindre myndighetsaktiviteter, som i dette tilfelle ville vært offentlig skolegang.

Det kreves en enstemt anbefaling fra juryen for å dømme noen til døden i Florida. Dersom en av jurymedlemmene er uenig, må straffen bli livstid i fengsel.

Det er dommeren i saken som tar den endelige avgjørelsen.

MARSJEN FOR VÅRE LIV: Den andre offisielle March for Our Lives-demonstrasjonen ble avholdt i juni i år.

Ble aktivister

I kjølvannet av skytingen ble flere av de overlevende rikskjente for sitt arbeid for innstramming av våpenlovgivningen i USA.

De grunnla organisasjonen March for Our Lives, marsjen for våre liv, som er en lobbyorganisasjon. Blant dem er David Hogg (22), som i dag studerer historie ved Harvard etter å ha utsatt skolestarten med et år for å kjempe mot våpenlobbyistene.

VG møtte ham i 2019, hvor han fortalte at han «bare er en overlevende fra en masseskyting som prøver å redde liv».

Den 11. juni i år talte han under den andre offisielle March for Our Lives-demonstrasjon foran Det hvite hus i Washington, D.C.

KAMPEN FORTSETTER: David Hogg under en tale for de fremmøtte i Washington, D.C. den 11. juni 2022.

En av de andre overlevende, Samantha Fuentes, var 18 da VG møtte henne en drøy måned etter skytingen. Allerede da hadde hun opplevd medaljens bakside som en av ansiktene utad.

– De har sagt at jeg er innleid skuespiller. At blåmerkene i ansiktet mitt er sminke. At skoleskytingen aldri har skjedd. En har sagt at jeg er 26 år og egentlig fra Montana. Noen har til og med hevdet at jeg er mann, sa Fuentes.

Vil legge frem et krevende liv

Forsvarerne til Cruz har valgt å vente med sitt innledningsforedrag til påtalemyndigheten er ferdig med å presentere sin sak, skriver The New York Times.

Det er ventet at de vil legge frem detaljer om hans liv og psykiske helse som formildende omstendigheter, og vektlegge at han er en ung mann med livslange problemer.

Cruz ble adoptert av Lynda og Roger Cruz da han ble bortgitt av sin mor etter fødselen. Hun hadde ingen rolle i livet hans, men The New York Times skriver at hennes lange rulleblad og rusavhengighet trolig vil bli tema for forsvaret.

I 2004 fant han sin far død hjemme av hjertesykdom, og i 2015 fant han ut at han var adoptert. Moren hans døde av lungebetennelse i 2017, bare måneder før skytingen.

MISTET FORELDRENE: Nikolas Cruz fotografert under et rettsmøte der juryen ble valgt ut i slutten av juni.

Cruz skal ha slitt fra småskolen av, og vist aggressiv oppførsel siden før ungdomsskolen.

I 2016 fortalte han en medelev at han hadde et skytevåpen hjemme han vurderte å bruke, og det ble konkludert med at Cruz burde tvangsinnlegges for en psykiatrisk evaluering. Den fant aldri sted, skriver The New York Times.

Han ble flyttet til en tilrettelagt skole, men ønsket seg tilbake til Marjory Stoneman Douglas. Avisen skriver at Cruz gjorde det bra en periode frem til han fylte 18 og nektet å motta behandling.

I februar 2017, et år før skytingen, var karakterene hans så dårlige at han ble utvist. Tre dager senere kjøpe han drapsvåpenet.

LIVSTID: Begge advokatene til Cruz er offentlig oppnevnte. Til høyre er David Wheeler, til venstre Tamara Curtis.

Etter at foreldrene hans døde flyttet han inn hos en av morens venninner. Det varte ikke lenge, etter at hun hadde ringt politiet tre ganger, hovedsakelig fordi Cruz ønsket å ha våpen, ifølge The New York Times.

Han bodde hos familien til en skolekamerat da skytingen fant sted.

AP skriver at forsvarernes avgjørelse om å vente flere uker med å legge frem sin side av saken er risikabel, fordi det gir statsadvokat Satz alene muligheten til å legge frem sin side før de fysiske bevisene blir presentert.

– De skjerpende omstendighetene i denne saken veier tyngre enn de formildende, sa statsadvokat Satz under sitt innledningsforedrag.

Det er ventet at rettssaken vil ta fire måneder.