Boris Johnson: − Diplomati hadde aldri en sjanse

Storbritannias statsminister Boris Johnson mener det aldri før i hans levetid har det vært en internasjonal krise hvor skillet mellom rett og galt har vært så sterkt. Det skriver han i en kronikk i The New York Times.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

– Vladimir Putins aggresjon må mislykkes, skriver Johnson.

Det har gått over en uke siden Russland invaderte Ukraina. Siden da har vestlige ledere gått hardt ut mot Russlands president Vladimir Putin og mange land har innført sanksjoner mot Russland, men krigen pågår fortsatt.

I kronikken gjentar Johnson det Nato-sjef Jens Stoltenberg har sagt mange ganger.

– Dette er ikke en Nato-konflikt, og det vil aldri bli en. Ingen allierte har sendt styrker til Ukraina. Vi har ingen fiendtlighet mot det russiske folk, skriver han.

FORSVARSALLIANSE: Nato-sjef Jens Stoltenberg har flere ganger uttalt at Nato ikke er en del av konflikten.

Før Russland invaderte Ukraina krevde Putin at landet ikke skulle bli med i Nato, slik som han fryktet. Nato ville ikke gå med på et slikt krav og svarte at alle land selv skal få velge hvem de vil allieres med.

– Sannheten er at Ukraina ikke hadde noen seriøse utsikter til å bli med i Nato i nærmeste fremtid. Vi var klare til å svare Russlands bekymringer gjennom forhandlinger, står det i Johnsons kronikk.

– Vendt det andre kinnet til

Vesten har flere ganger bedt Putin trekke styrkene sine ut av Ukraina, og sagt at de ønsker en diplomatisk løsning.

– Det er nå klart at diplomati aldri hadde en sjanse, skriver Johnson og fortsetter:

– Men det er nettopp på grunn av vår respekt for Russland at vi syns handlingene i Putin-regimet er så samvittighetsløse.

Samtidig fortsetter forsøkene på å løse konflikten. Nato-landet Tyrkia er det siste landet i rekken til å forsøke å overtale Putin til å trekke styrkene tilbake.

Kreml sier samtidig i en uttalelse at Putin bare vil kalle tilbake sine styrker hvis ukrainerne legger ned våpnene.

Russiske styrker forsøker fremdeles å omringe Kyiv. Flere områder rundt hovedstaden har lørdag blitt rammet av harde kamper og omfattende bombeangrep, deriblant ved Hostomel flyplassen.

Lørdag ble det erklært våpenhvile i byen Mariupol slik at sivile kunne evakuere. Ikke lenge etter kom det meldinger om at våpenhvilen var brutt, og evakueringen ble avbrutt.

De som først ville flykte fra Mariupol, ble da presset tilbake til bomberommene.

Søndag ble det meldt om en ny våpenhvile og et nytt forsøk på evakuering av de sivile.

Johnson mener man ikke har lært leksen når det kommer til hva Russland er i stand til å gjøre.

– Vi har vendt det andre kinnet til for lenge. Ingen kan si at vi ikke var advart. Vi så hva Russland gjorde i Georgia i 2008, i Ukraina i 2014 og til og med på gatene i Salisbury.

Det er ikke lenger nok å sende forsvarsmateriell til Ukraina mener Johnson, og lister opp en plan med seks punkter for Ukraina, som ifølge han må begynne i dag.

Maksimering av det økonomiske presset mot Putins regimet og unngå normalisering av Russlands handlinger i Ukraina er blant de seks punktene.