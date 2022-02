UTTALELSE: Det var under dette møte - med god avstand til de andre deltakerne - at Vladimir Putin kom med sin uttalelse om Vesten.

Putin om Vesten: − Løgnens imperium

Russlands president Vladimir Putin kalte under et møte om økonomiske spørsmål mandag Vesten for «løgnens imperium».

Av Ole Kristian Strøm

Det er Kremls propagandakanal RT som melder dette mandag. En rekke andre russiske medier siterer Putin på samme måte.

– Selvfølgelig tenker jeg på sanksjonene som det såkalte vestlige samfunnet - som jeg kalte det i talen min, dette løgnens imperium - nå prøver å implementere mot landet vårt, sa Putin ifølge mediene.

En rekke vestlige land har innført sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina, og det trues med stadig flere. I tillegg til sanksjoner mot selskaper, vil USA blant annet fryse Putins og utenriksminister Sergej Lavrovs eventuelle private midler i USA, og setter også familiemedlemmer på sanksjonslisten.

Putins talsmann, Dmitrij Peskov, uttalte mandag at Russland lenge har forberedt seg på de sanksjonene som kommer fra Vesten.

– De vestlige sanksjonene mot Russland er harde, men landet vårt har det nødvendige potensialet til å kompensere for skadene, sa talsmannen ifølge RT.

Uttalelsen kom rett før møtet med ministre, der Putin kom med sin uttalelse om «løgnens imperium».

– Russland har systematisk forberedt seg ganske lenge på mulige sanksjoner, blant dem noen av de tøffe sanksjonene vi nå står overfor, sa Peskov.

Det kan være snakk om dager før Russland mister tilgangen til betalingssystemet Swift, melder NTB mandag.

– Det er bare et spørsmål om tid for Swift, veldig kort tid, sier en sentralbanksjef, som ønsker å være anonym, til nyhetsbyrået Reuters.

– Er det nok? Nei. Er det nødvendig? Absolutt. Sanksjoner gir bare mening hvis det er kostnader for begge sider, og dette vil bli kostbart, legger sentralbanksjefen til.

Moskva-børsen er stengt mandag. Det var den russiske sentralbanken som bestemte dette. Sentralbanken hevet styringsrente fra 9,5 til 20 prosent og rubelen er kraftig svekket. Børsen i Moskva har falt 40 prosent siden nyttår.