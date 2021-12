Småby ble jevnet med jorden av tornado-stormen i USA: − Hjerteknusende

Mayfield i Kentucky er et av stedene som er aller hardest rammet av tornado-stormen som herjet flere amerikanske delstater lørdag.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

En massiv storm utløste natt til lørdag minst 30 tornadoer som herjet delstatene Illinois, Missouri, Arkansas, Tennessee og Kentucky.

Foreløpig er det mye som tyder på at det er den sistnevnte delstaten som har tatt mye av støyten. Under en pressekonferanse fortalte Kentucky-guvernør Andy Beshear at de tror dødstallet kan stige til over 100 omkomne i løpet av dagen.

I byen Mayfield, som huser omtrent 10.000 innbyggere, er det nesten ingen av bygningene i bykjernen som står oppreist. Bilder tatt fra luften viser biler som har blitt veltet over på hodet, og trær som har blitt revet opp etter roten.

– Det er virkelig ødeleggende og hjerteknusende å se på lokalsamfunnet vårt, forteller Mayfield-ordføreren Kathy O'Nan til CNN.

I GRUS: Det er vanskelig å gjenkjenne bykjernen i Mayfield, Kentucky, etter at en rekke tornadoer herjet delstaten lørdag.

O'Nan forteller at de frakter personer som har mistet hjemmene sine til kirken i nærheten. Kirken som lå i midten av byen derimot, har blitt lagt i grus.

– Vannsystemet vårt fungerer ikke lenger. Det er ikke noe strøm, legger ordføreren til.

Selskapet «Mayfield Electric and Water Systems» melder om at 5288 av de totalt 5299 kundene deres opplever problemer med strømforsyningen, ifølge nettsiden Poweroutage.us.

Frykter mange omkomne etter fabrikk-kollaps

Litt over hundre av arbeiderne på stearinlysfabrikken «Mayfield Consumer Products» skal ha jobbet til sent på kvelden for å bli ferdig med juleforberedelsene natten før stormen inntok byen.

Morgenen etter hadde bygget kollapset. 40 personer er blitt reddet ut, ifølge Reuters, men mange er fremdeles savnet.

– Vi var nødt til å kravle over omkomne for å nå frem til ofrene som fremdeles var i live, forteller byens brannsjef, Jeremy Creason, i løpet av en pressekonferanse.

Brannsjefen forteller også at redningsarbeidet har vært krevende ettersom både brann- og politistasjonen i Mayfield har blitt ødelagt i stormen.

Myndighetene har ikke bekreftet hvor mange som er funnet døde i restene av fabrikken, men guvernør Beshear uttalte senere lørdag at det ikke lenger er håp om å finne noen overlevende i ruinene av fabrikken.

KOLLAPSET: Stearinlysfabrikken kollapset mens det befant seg over hundre arbeidere i bygget. Mange er fremdeles savnet.

Det er fremdeles 40 arbeidere fra fabrikken som ikke er gjort rede for, ifølge Reuters.

Kyana Parsons-Perez sier til NBC at hun var fanget mellom steinene i over to timer før hun ble hentet ut av redningsmannskapene.

– Jeg trodde ikke jeg kom til å klare det, sier hun.

Bekymrer seg for vertsfamilien

Ulf Alexandersen (52) fra Berlevåg har tidligere vært utvekslingsstudent i Kentucky. For knappe tre år siden var han på besøk hos vertsfamilien i Mayfield.

– Ut fra bildene ser det ut som om byen er blitt jevnet med jorden. Jeg kjenner ikke stedet igjen, forteller han til VG.

Alexandersen håper nå at de gamle studiekameratene og medlemmene i vertsfamilien hans er trygge, og at dødstallet er lavere enn det guvernøren i Kentucky frykter.

BESØK: Ulf Alexandersen (52) besøkte sin tidligere studentby Mayfield for et par år siden. Etter tornadoene er ikke stedet til å kjenne igjen, ifølge nordmannen.

– Skolevenninnen min sier at det ser ut som en bulldoser har rast gjennom sentrum, og vertstanten min måtte gjemme seg i et bomberom i en kirke, sier Alexandersen.

– Akkurat nå er det vanskelig å komme i kontakt med folk, så jeg vet ikke helt hvordan situasjonen er. Så langt har jeg ikke fått beskjed om at noen av de jeg kjenner er skadet, legger han til.