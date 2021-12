NED MED RENTEN: President Recep Tayyip Erdogan har erklært krig mot høye renter. Lite lurt, mener tyrkiske økonomer.

Erdogans Tyrkia i valutakrise: Besøker styrtrike Qatar

Tyrkia står midt i en valutakrise, som president Recep Tayyip Erdogan får mye av skylden for. Samtidig knytter Tyrkia seg tettere opp mot utskjelte, og styrtrike, Qatar.

Av Nilas Johnsen

Tyrkisk økonomi den siste måneden: Prisvekst på over 20 prosent, og en svekkelse av den tyrkiske valutaen lira på over 30 prosent målt mot dollaren.

Man trenger ikke være økonom for å forstå at i et land med høy import, er dette svært dårlige nyheter.

Men hardt pressede Erdogan ser ikke ut til å la seg skremme.

I forrige uke holdt han en to timer lang, TV-sendt tale der han forklarte at landet fører en «økonomisk uavhengighetskrig». Dette budskapet gjentok han i helgen.

Erdogans fiende i denne «krigen»: Renter.

– Erdogan sa lave renter i går, sier det i dag og vil si det i morgen. Jeg vil aldri inngå kompromiss, fordi renter er et onde som gjør de rike rikere og de fattige enda fattigere, gjentok presidenten i helgen.

VALUTAKRISE: Fredag i forrige uke nådde liraen et lavpunkt målt mot dollar og euro.

Den tyrkiske liraen har vært i alvorlig trøbbel i en årrekke, med et betydelig fall i verdien opp mot euro og dollar. Men det siste, voldsomme fallet i valutaens verdi ble utløst av presidenten selv, da han i midt av november fikk kuttet styringsrenten til femten prosent.

Erdogan har gjennom flere år ligget i konflikt med den tyrkiske sentralbanken om styringsrenten. Sentralbanken mener den må ligge høyt, for å motvirke landets voldsomme prisvekst. Erdogan vil holde den lavt, for å kunne innfri sine valgløfter.

Sentralbanken, i teorien uavhengig, har den siste tiden fulgt presidentens råd.

Erdogan-regjeringen har også en teori om at det ikke gjør noe om valutakursen daler, det vil bare tiltrekke seg utenlandske investeringer, mener regjeringen. Men tyrkiske økonomer uttaler til Al Jazeera at det er et stort problem med Erdogans teori – den fungerer ikke i praksis.

MÅLESTOKKEN: For den tyrkiske liraen er verdien målt opp mot dollar svært viktig.

Utenlandske investorer styrer nemlig unna det økonomiske kaoset i Tyrkia. I november i fjor måtte Erdogan gi sin egen svigersønn sparken som finansminister; i forrige uke var det etterfølgeren som takket for seg.

Det er ett viktig unntak: Qatar investerer gjerne i Tyrkia.

Den styrtrike gulfstaten er en av Tyrkias viktigste økonomiske støttespillere, og mandag sier landets utenriksminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani at Qatar er klare til å investere mer, melder Reuters.

Qatar har et svært dårlig forhold til den andre arabiske landene i gulfen, og til mektige Egypt. Da landet ble frosset ut av naboene i 2017, var det Tyrkia som kom dem til unnsetning.

Siden har Tyrkia og Qatar styrket sitt samarbeid på en rekke områder, også militært.

Mandag dro Erdogan til Qatar for å avvikle et årlig strategi-toppmøte mellom de to landene, med følgende løfte: – Vi skal styrke forholdet.