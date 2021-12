HIT KAN DU DRA: Sveits er det første landet som mykner opp reiserestriksjonene etter at omikron inntok Europa.

Sveits åpner opp for karantefri skiferie

Mens resten av Europa tråkker på bremsene, går Sveits mot strømmen. Hit kan du dra på skiferie i julen – helt karantenefritt.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Det er bare to uker siden Sveits innførte obligatorisk innreisekarantene fra en rekke land. Innstrammingen ble gjort for å bremse spredningen av den nye omikron-mutasjonen.

4. desember valgte den sveitsiske regjeringen imidlertid å fjerne denne reiserestriksjonen. Mens Norge og de fleste andre land i Europa strammer inn, åpner Sveits altså opp.

– Det ga ikke lenger mening å opprettholde karanteneplikt for folk som kommer fra land hvor omikron sirkulerer, fordi det sirkulerer her også, uttalte den sveitsiske helseministeren, Alain Berset.

I stedet for å gå i karantene, må de som reiser til Sveits nå ta en PCR-test før de ankommer landet, og i tillegg ta en andre test fire til syv dager senere. Regjeringen endrer også kravene for koronapass, slik at gyldighetsperioden for antigentester kortes ned, og setter inn bredere munnbind-krav, skriver Quartz.

Sveits er det første landet som mykner opp reiserestriksjonene etter at omikron inntok Europa. For ferielystne nordmenn som har satt skiferien på pause, finnes det med andre ord et lysglimt i mørket.

Redder turistbransjen

De siste syv dagene er det registrert 65 799 nye smittetilfeller i Sveits. I Zurich skal det ifølge den sveitsiske avisen The Local være tomt for senger på intensivavdelingen.

Likevel jubler turistbransjen for at restriksjonene har blitt endres. Karantenekravet skal ha ført til en massekansellering av forhåndsbestilte hotell- og ferieopphold til sveitsiske hotell, restauranter og skiskoler.

– Det er en stor lettelse at karantenekravet har blitt fjernet, uttalte et sveitsisk turistbyrå til France 24.

Vinterturisme genererer normalt sett over fem milliarder dollar i inntekt for det velstående landet. Sabrina Marcolin, talsperson for turistkontoret i den populære skidestinasjonen Zermatt, uttalte at følgene av karanteneplikten var katastrofale.

– Det gikk ut over alt - skiskolene, restaurantene, skiheisene. Vi er en destinasjon som stort sett lever på turisme, sier hun til The Local.

POPULÆRT: Zermatt er landets mest travle skidestinasjoner.

Flest briter

Ifølge Maxine Riveria, direktør for skiskolen Alpine Ski School, var det for det meste briter som kansellerte reisene sine. Mange valgte også å avbestille reservasjonene sine på grunn av usikkerheten rundt stadig endrede restriksjoner.

– Vi mistet 50 prosent av reservasjonene våre på 48 timer. Britene utgjør en stor del av kundebasen i Zermatt, sa han til France 24.

Av landene som først ble ilagt innreisekarantene, var både Storbritannia, Belgia og Nederland på lista. Kombinert supplerer disse tre aller flest skiturister til Sveits årlig, ifølge den franske avisen.

HotellerieSuisse, som representerer over halvparten av hotellene i Sveits, har i en uttalelse oppfordret regjeringen til ikke å pålegge flere «uventede og unødvendige» reiserestriksjoner de neste månedene.

MASKEKRAV: Regjeringen endrer også kravene for koronapass, slik at gyldighetsperioden for antigentester kortes ned, og setter inn bredere munnbind-krav, skriver Quartz.

Richard Neher, som er ekspert i viral evolusjon ved universitetet i Basel, har forståelse for at regjeringen valgte å snu på karantenekravet.

– Grensekontroll er aldri 100 prosent effektivt, og man må vurdere nytten av reiserestriksjoner i lys av lokal sirkulasjon. Hvis lokale tilfeller av variantene er høye, er ikke innreise den største bekymringen, sier han til Quartz.

Siden omikron allerede er påvist i Sveits, mener Neher at vinduet for å kunne bremse spredningen av mutasjonen nå har lukket seg.

– Det er som om du prøver å forhindre at flere gnister treffer en skog hvor det allerede er skogbrann.

Fortsatt sperret for flere land

To tredjedeler av den sveitsiske befolkningen er fullvaksinert, og nesten 70 prosent av innbyggerne i Sveits og Liechtenstein har fått minst en vaksinedose. Samtidig vil uvaksinerte personer som kommer utenfra Schengen-området nektes innreise, med mindre de har særskilt grunn for å komme inn.

Selv om Sveits har fjernet karantenekravet, står fortsatt syv afrikanske land på en rød liste. Reisende fra Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Zimbabwe og Sør-Afrika får fortsatt ikke komme inn i landet, da de er definert som regioner hvor det spres en «immunevasiv virusvariant som ennå ikke er utbredt i Schengen-området».