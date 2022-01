PÅ GARDERMOEN: Norge hentet i dag Taliban-toppene til Norge og møter på Soria Moria. Privatflyet betaler Norge for.

Selbekk om Taliban til Norge i privatfly: − Smakløst

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk reagerer sterkt på at Taliban-ledelsen er hentet til Norge privatfly.

– Det er smakløst. De har ingenting her å gjøre, sier Selbekk.

Han mener norske myndigheter aldri burde punget ut for privatfly for å få Taliban-toppene til forhandlingsbordet i Norge.

– Dette er en terrororganisasjon norske soldater har vært med og kjempet imot. Ti norske soldater har dødd i den kampen. Dette må føles veldig spesielt for de etterlatte, sier Selbekk.

– Endrer ikke Talibans holdninger

Han har ingen tro på at norgesbesøket vil endre Taliban-ledernes holdninger.

– Vi vet hva de står for overfor kvinner og annerledestenkende. Det vil ikke komme noe godt ut av dette. Dette er å søle bort skattebetalernes penger, samtidig som man tramper på de som har ofret livet i kampen mot Taliban, sier Selbekk.

– De er hentet hit fordi man prøver å finne løsninger for millioner afghanere som står overfor hungersnød. Hva skal man gjøre for å hjelpe dem?

– Man skal i hvert fall ikke hente Taliban-lederne i privatfly og gi dem en internasjonal anerkjennelse som terroristene virkelig ønsker seg. Vesten har virkelig prøvd i Afghanistan, amerikanerne har ofret langt flere enn Norge. Vi har prøvd å gjøre noe godt i landet. Det eneste vi sitter igjen med er mange tapte liv og store kostnader. Nå tar vi lederne til Norge. Det er helt forferdelig, sier Selbekk.

Dagen-redaktøren kjenner ikke personlig noen som har tjenestegjort i Afghanistan.

– Jeg har lest om Trond Bolle og er interessert i Forsvaret og utenrikspolitikk. Jeg er opptatt av at vi ikke må glemme de som har ofret livet. Når vi henter en gruppe turbankledde, skjeggete mannfolk til Norge i privatfly, må det føles veldig tungt, sier Vebjørn Selbekk.

– Ruller ut løperen

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde mener det er skammelig at Taliban er hentet til Norge.

– Jeg tror de fleste får en dårlig smak i munnen av at Norge ruller ut den røde løperen for Taliban, sier Tybring-Gjedde til VG via kommunikasjonsrådgiver Kristian Larsson.

UD: – Ikke en anerkjennelse av Taliban

Statssekretær Henrik Thune sier følgende om besøket:

– Vi har stor forståelse for at mange synes det er vanskelig og er kritiske til at vi arrangerer disse møtene i Norge. Folk i Afghanistan har levd med krig og konflikt i flere tiår. At vi inviterer Taliban til Norge for dialog med afghanere og det internasjonale samfunnet er ikke en anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med dem som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe.

For å hjelpe befolkningen i Afghanistan må det internasjonale samfunn, så vel som afghanere fra ulike deler av samfunnet, ha dialog med Taliban. Vi vil være tydelige i våre forventninger til Taliban, særlig når det gjelder jenters skolegang, menneskerettigheter og kvinners deltagelse i samfunnet.

De må legge til rette for at det internasjonale samfunn kan støtte afghanere gjennom den krisen de står i. De må respektere sine internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter for alle afghanere, ikke minst minoriteter, og jenter og kvinners rett til utdanning, arbeid og deltagelse i samfunnet. Taliban må også vise at de mener alvor når de sier at de skal hindre at Afghanistan igjen blir utgangspunkt for internasjonal terrorisme.